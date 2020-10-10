"Осознанная" беременность. Нажмите на тормоза и позаботьтесь о себе!

Термин "осознанное родительство" прочно вошел в нашу жизнь, однако забота о ребенке начинается еще до беременности, чему есть множество научных обоснований.

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Обобщив те, что у меня была возможность изучить в последнее время, скажу, что женщина, которая приходит к моменту беременности с НЕ здоровым телом, имеет и более тяжелую беременность, и более тяжелые роды, и больший шанс не сложившегося грудного вскармливания, послеродовой депрессии, тяжелого восстановления после родов.

Медикаменты, которые попадают в тело женщины, еда, которую она ест, режим сна и отдыха, количество проведенного времени на свежем воздухе, гармоничность отношений с близким окружением — все это вместе складывается и влияет на результат. Системно эти знания не даются, их нужно добывать самой: что есть, сколько спать, какие жизненные приоритеты выставлять и т.д.

Легкомысленное отношение часто возвращается бумерангом. Но моя позиция всегда быть на стороне молодых мам, поскольку понимаю, что система так работает. С каждой полки сваливаются на голову еда быстрого приготовления со сладкими десертами, улицы переполнены машинами, отнюдь не улучшающими среду обитания, стресса и непредсказуемости в жизни хоть отбавляй.

Поэтому эта статья — призыв к беременным. Расставьте приоритеты и повлияйте на свою жизнь, где это возможно. Нажмите на тормоза. Замедлитесь. Включитесь в программу заботу о себе, если до сих пор на это не было ни сил, ни времени.

Роды — это второе рождение женщины, каждые последующие тоже ее меняют. Это переосмысление многого. Это период, когда смывается искусственное, неважное, а остается главное. Если же переосмысление происходит заранее, это всегда на благо женщине и ребенку.

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Подготовка к родам и грудному вскармливанию начинается с заботы о себе. Правильной, естественной. Не позволяйте себе есть тонны того, что отравляет организм, как советуют страницы Google, а помогите телу и духу, чтобы быть счастливой, наполненной женской силой.