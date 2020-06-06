От координации движения до силы воли. Подсказки, как в игровой форме развивать важные жизненные навыки

Пока родители школьников в связи с началом летних каникул немного выдохнули, семьям, в которых растут дети дошкольного возраста, по-прежнему приходится постоянно придумывать, чем бы их занять и при этом еще развивать. О том, почему им нужно давать практические задания и возможность совершать как можно больше различных действий с предметами, своими знаниями и опытом с читателями DELFI Woman делится руководитель Montessori studija Алина Лебедева.

Если вы когда-нибудь были в садике или центре развития Монтессори, то наверняка обратили внимание, что там есть очень много практических материалов, таких как застегивание пуговиц, переливание воды, нанизывание бусин, просеивание и многое другое. Этот вид развивающих пособий называется упражнения практической жизни и является основой работы в Монтессори-группе. И это не просто так. Занятия с подобными материалами несут огромную пользу для развития детей дошкольного возраста.

Навык концентрации внимания



Практические действия с предметами лучше всего помогают ребенку развить способность к концентрации внимания. Развитие внимания особенно важно потому, что оно лежит в основе всего дальнейшего обучения. Ребенку, чье внимание рассеянное, будет трудно выучить буквы, цифры и другие необходимые для школы вещи. Даже при высоком уровне интеллекта у него могут возникнуть трудности в обучении. Потому прежде, чем приступить к развитию навыков чтения, письма и счета, важно заниматься развитием навыка концентрации. О связи внимания и практических действий с предметами можете узнать больше в этой статье.



Мелкая моторика и развитие языка



Когда ребенок что-то делает руками, особенно совершая точные движения пальцами, у него развивается мелкая моторика. Моторика оказывает влияние на развитие речи.

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Есть два аспекта связи мелкой моторики и речевых навыков. Во-первых, движения губ и языка такая же мелкая моторика, как и движения пальцев. Потому, работая с моторикой, мы опосредованно влияем на развитие артикуляционного аппарата. Во-вторых, речевой центр в мозге человека тесно связан с центром мелкой моторики. Потому, воздействуя на одно, мы одновременно стимулируем и другое.

Не зря большинство современных логопедов, помимо артикуляционных упражнений, используют в своей работе материалы, тренирующие точность движений пальцев ребенка. О том, как можно помочь ребенку развить речевые навыки, можете прочитать здесь.

Сила воли



Различные практические занятия помогают ребенку развить силу воли. Ребенок учится преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца.

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Выполняя практические задания, он также учится придерживаться правил: действовать по инструкции, не мешать другим, убирать каждую вещь обратно на место. Таким образом, развиваются его волевые качества.

Сила воли — один из краеугольных камней эмоционального интеллекта — интеллекта, который играет решающая роль в жизни каждого человека. Человеку, который не умеет прикладывать усилия и сдерживать свои порывы, будет трудно преуспеть в какой-либо области жизни.

Координация движения и их точность



Занимаясь с упражнениями практической жизни, у детей развивается координация движения. Движения дошкольников становятся все более точными и грациозными. Потому им все легче справиться с повседневными трудностями, такими как одевание, обслуживание себя за столом и наведение порядка.

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Помимо прочего, развитая координация движения позволяет детям успешно осваивать такие важные навыки как письмо, рисование и вырезание, поэтому крайне важно развивать координацию с раннего возраста.

Интеллектуальное развитие



Учась пересыпать и переливать вещества, просеивать, плести, застегивать пуговицы и совершать другие практические действия, у детей также развивается интеллект. Они начинают понимать, как устроен окружающий мир — как работают различные предметы и как происходят процессы. Например, как меняется количество вещества в сосуде при переливании; как манна, которая мельче, просыпается вниз через сито, а горошины, которые крупнее, остаются в ситце внутри.

Foto: Montessori studija

Дошкольники познают мир не так, как мы, взрослые. Они познают его посредством действий и ощущений. Потому, работая с детьми дошкольного возраста, мы не может заменить практические действия теоретическим обучением.

Самостоятельность и ответственность



Все вышеописанное приводит к тому, что дети становятся самостоятельнее. После недолгого времени в группе Монтессори они уже гораздо лучше умеют заботиться о себе и об окружающей среде, а также все с большим удовольствием участвуют в хозяйственной жизни дома и в детском саду. Дети также с удовольствие помогают другим, в том числе младшим, которые пока еще не такие умелые и ловкие.

Foto: Montessori studija

По всем вышеперечисленным причинам, работая с детьми дошкольного возраста, мы всегда начинаем с упражнений практической жизни. Я призываю и вас, дорогие родители, не забывать, какую важную роль в дошкольном возрасте играют практические занятия.