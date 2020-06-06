От координации движения до силы воли. Подсказки, как в игровой форме развивать важные жизненные навыки

Пока родители школьников в связи с началом летних каникул немного выдохнули, семьям, в которых растут дети дошкольного возраста, по-прежнему приходится постоянно придумывать, чем бы их занять и при этом еще развивать. О том, почему им нужно давать практические задания и возможность совершать как можно больше различных действий с предметами, своими знаниями и опытом с читателями DELFI Woman делится руководитель Montessori studija Алина Лебедева.
Если вы когда-нибудь были в садике или центре развития Монтессори, то наверняка обратили внимание, что там есть очень много практических материалов, таких как застегивание пуговиц, переливание воды, нанизывание бусин, просеивание и многое другое. Этот вид развивающих пособий называется упражнения практической жизни и является основой работы в Монтессори-группе. И это не просто так. Занятия с подобными материалами несут огромную пользу для развития детей дошкольного возраста.
Навык концентрации внимания
Практические действия с предметами лучше всего помогают ребенку развить способность к концентрации внимания. Развитие внимания особенно важно потому, что оно лежит в основе всего дальнейшего обучения. Ребенку, чье внимание рассеянное, будет трудно выучить буквы, цифры и другие необходимые для школы вещи. Даже при высоком уровне интеллекта у него могут возникнуть трудности в обучении. Потому прежде, чем приступить к развитию навыков чтения, письма и счета, важно заниматься развитием навыка концентрации. О связи внимания и практических действий с предметами можете узнать больше в этой статье.
Мелкая моторика и развитие языка
Когда ребенок что-то делает руками, особенно совершая точные движения пальцами, у него развивается мелкая моторика. Моторика оказывает влияние на развитие речи.
Есть два аспекта связи мелкой моторики и речевых навыков. Во-первых, движения губ и языка такая же мелкая моторика, как и движения пальцев. Потому, работая с моторикой, мы опосредованно влияем на развитие артикуляционного аппарата. Во-вторых, речевой центр в мозге человека тесно связан с центром мелкой моторики. Потому, воздействуя на одно, мы одновременно стимулируем и другое.
Не зря большинство современных логопедов, помимо артикуляционных упражнений, используют в своей работе материалы, тренирующие точность движений пальцев ребенка. О том, как можно помочь ребенку развить речевые навыки, можете прочитать здесь.
Сила воли
Различные практические занятия помогают ребенку развить силу воли. Ребенок учится преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца.
Выполняя практические задания, он также учится придерживаться правил: действовать по инструкции, не мешать другим, убирать каждую вещь обратно на место. Таким образом, развиваются его волевые качества.
Сила воли — один из краеугольных камней эмоционального интеллекта — интеллекта, который играет решающая роль в жизни каждого человека. Человеку, который не умеет прикладывать усилия и сдерживать свои порывы, будет трудно преуспеть в какой-либо области жизни.
Координация движения и их точность
Занимаясь с упражнениями практической жизни, у детей развивается координация движения. Движения дошкольников становятся все более точными и грациозными. Потому им все легче справиться с повседневными трудностями, такими как одевание, обслуживание себя за столом и наведение порядка.
Помимо прочего, развитая координация движения позволяет детям успешно осваивать такие важные навыки как письмо, рисование и вырезание, поэтому крайне важно развивать координацию с раннего возраста.
Интеллектуальное развитие
Учась пересыпать и переливать вещества, просеивать, плести, застегивать пуговицы и совершать другие практические действия, у детей также развивается интеллект. Они начинают понимать, как устроен окружающий мир — как работают различные предметы и как происходят процессы. Например, как меняется количество вещества в сосуде при переливании; как манна, которая мельче, просыпается вниз через сито, а горошины, которые крупнее, остаются в ситце внутри.
Дошкольники познают мир не так, как мы, взрослые. Они познают его посредством действий и ощущений. Потому, работая с детьми дошкольного возраста, мы не может заменить практические действия теоретическим обучением.
Самостоятельность и ответственность
Все вышеописанное приводит к тому, что дети становятся самостоятельнее. После недолгого времени в группе Монтессори они уже гораздо лучше умеют заботиться о себе и об окружающей среде, а также все с большим удовольствием участвуют в хозяйственной жизни дома и в детском саду. Дети также с удовольствие помогают другим, в том числе младшим, которые пока еще не такие умелые и ловкие.
По всем вышеперечисленным причинам, работая с детьми дошкольного возраста, мы всегда начинаем с упражнений практической жизни. Я призываю и вас, дорогие родители, не забывать, какую важную роль в дошкольном возрасте играют практические занятия.