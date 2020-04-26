Отказ от груди из-за бутылочки: как это происходит и почему

Понимаю, что эта статья вряд ли совершит прорыв в сознании миллионов жителей нашей планеты, но какую-то лепту внесет. Надеюсь на это. Даже если один человек после ее прочтения сделает что-то для сохранения грудного вскармливания, я буду счастлива.

По телевизору и не только нам часто рисуют красивую картинку того, как можно заботиться о своем малыше, одевая его в подгузники фирмы "х", давая бутылочку известной фирмы и кормя смесью, которая защищает здоровье ребенка. Если бы так рекламировали контакт мамы и крохи "кожа-к-коже" и исключительное грудное вскармливание, люди бы росли более здоровыми, но вот прибыли они владельцам заводов по производству бутылочек и смесей не приносили. Поэтому, будучи человеком, который работает напрямую с мамами, устраняя последствия пропаганды разных современных устройств, расскажу все как есть.

Чем же опасна бутылочка? Скажем так, есть в ней некоторые "шероховатости", как например то, что сосок мамы сам подстраивается под анатомию маленького ротика, а с соской все наоборот — подстраивается ротик, что для челюстно-лицевой структуры крохи не очень хорошо. Но это малое из бед. Основное то, что из-за бутылочки дети часто травмируют грудь и/или отказываются от нее, руша шансы на долгое и счастливое грудное вскармливание. Происходит это следующим образом.

Ребенок рождается с инстинктивным умением сосать грудь. Часть детей, особенно, если им дают возможность контакта коже-к-коже после рождения, лежа на маме, присасываются к любой форме маминой груди и открывают для себя и для мамы мир естественного вскармливания. У некоторых малышей возникают проблемы в первые дни, особенно, если были медикаментозные вмешательства в роды, некорректные действия в процессе родовспоможения и, возможно, какие-то родовые травмы. Может быть и такое, что у мамы плоские соски или вообще втянутые.

Во всех вышеупомянутых случаях ребенка можно и нужно ПРАВИЛЬНО приложить к груди, помогая сформировать ее определенным образом. Если это не удается совсем, кормить какое-то время не из груди, а другим способом, пока не окрепнет. Но все это сложно, нужен индивидуальный подход. Проще и быстрее дать бутылочку со смесью еще в роддоме и рассказать, как сцедить в бутылочку свое же молоко, которое в 1000 раз полезнее ребенку. Так делается повсеместно.

Foto: Shutterstock

Если у мамы нет на связи консультанта, которому она уже из роддома позвонит, то ей предложат только самый легкий вариант. И после этого легкого варианта ребенок часто отказывается от груди. Начинается плач, как только мама его приближает к груди, и отказ прогрессирует очень быстро. Почему?

1. Поток из груди и из бутылочки — это две совершенно разные вещи. Из бутылочки питание поступает в ротик в разы быстрее. Исследования показывают, что даже из тех бутылочек, где написано "slow flow", якобы специальный медленный поток, в реальности поток быстрый. Это лишь реклама. Проверить ведь сложно.

Foto: Shutterstock

Вообще это не физиологично пить так, как подается питание в бутылочке, правильно так, как природа задумала. Но ребенок понимает, что из бутылочки быстрее и плачет у груди, требуя "повторения альтернативного сценария".

2. Способ "добычи" различается принципиально. Для того, чтобы добыть молоко из груди, нужны волнообразные движения языком. Для того, чтобы добыть молоко из бутылочки, нужны поршневые движения.

Foto: Shutterstock

Ребенок часто после бутылочки начинает и на груди применять эти методы, и мало того, что это может привести к травме сосков, так еще и ухудшает подачу молока из груди, ведь метод не тот. И ребенок расстраивается. Отказ прогрессирует.

3. Сосок у бутылочки ярко выраженный, не надо рот широко открывать, "прицеливаться", вакуум хороший делать. Ребенок еще не знает, что все эти манипуляции с грудью ему для здоровья челюстно-лицевого аппарата нужны, просто выбирает легкий вариант с бутылочкой.

Что именно из вышеупомянутых пунктов "перевесило" в сознании конкретного малыша, я пытаюсь понять в каждой отдельной диаде "мама-малыш".

Foto: Shutterstock

Консультация по отказу от груди всегда очень тяжелая в эмоциональном плане. Мы с мамой находим позы, в которых максимально задействованы все инстинкты ребенка, его физиология, физиология мамы. Мы буквально танцуем около крохи, создавая тишину, полумрак, уют, контакт с кожей мамы. Помогаем в захвате, подаем молочко в ротик, используем методы "сжатия груди" и прочее. Два часа труда. И обычно ребенок берет грудь. Даже тот, что уже отказывался наотрез.

Бывает, что уже после консультации ребенок возвращен на грудь. Но если ситуация запущена, то после моего ухода маме нужны еще дни, а может и недели для полноценного возвращения ребенка к груди, когда, выкинув бутылочку, ей следует пытаться приложить ребенка по нашему разработанному плану, а докармливать не из бутылочки. Не сосательные методы докорма более сложны. Не у всех мам хватает сил, кто-то сдается, а кто-то все же возвращает ребенка к груди. Зависит от того, как давно произошел отказ, от темперамента ребенка, от моральных сил самой мамы.

Поддержки для мамы со стороны обычно мало. Маме говорят — "Что ты мучаешь своей грудью ребенка? Дай ему бутылочку!". Часто я единственный человек, кто поддерживает. И это сложно. Нет понимания, что она сражается за благо, что она все делает правильно.

Любая мама достойна поддержки, но та, которой приходится переживать отказ от груди, находится крайне в уязвимом положении. Большая часть детей, особенно в первые три месяца жизни, попробовав бутылочку, отказываются от груди.

Foto: Shutterstock

Кстати, с соской часто происходит то же самое. Но там другой механизм.

Поэтому эта статья, как и многие мои другие о том, что в нашем мире за естественность часто нужно побороться. Уж очень много того, что не естественно, но выгодно кому-то.

Foto: Shutterstock

В завершении хочу сказать, что наша Школа естественного материнства сейчас работает в онлайн-формате. Ближайший семинар состоится 5 мая и будет посвящен теме детского садика и мягкой адаптации. Для записи на него и по вопросам личных консультаций я доступна в социальных сетях — в Instagram или в Facebook.

Благодарю команду профессионалов за предоставленную информацию.

Сил и терпения, дорогие мамы!