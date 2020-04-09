Открытое письмо Dardedze педагогам: "Сейчас эмоциональное здоровье семьи важнее успехов в учебе"

Сейчас педагог находится к семье ближе, чем какая-либо институция. "Мы хотим поддержать школы и педагогов, чтобы они могли поддержать семьи. Если мы можем как-то помочь, пожалуйста, дайте нам знать, и мы придумаем вместе", — призывает в открытом письме член правления центра Dardedze Агнесе Сладзевска. Далее его полная версия.

"Уже несколько недель мы провели в режиме чрезвычайной ситуации. Можно даже сказать — в режиме чрезмерной старательности. Родители стараются сохранять тот же рабочий оборот, работая из дома, одним глазком присматривая за дошкольниками и в свободное время помогая школьникам с заданным учебным материалом. Учителя стараются освоить различные подходы, чтобы удачней всего передать запланированный учебный материал ученикам и их родителям. К тому же, многие учителя сами являются родителями, и могут ощутить свои старания во всей их красе.

Мы постоянно слышим, что родители уже сейчас чувствуют себя уставшими от многочисленных обязанностей, в то же время переживая за здоровье своих близких и из-за невозможности прогнозировать общую ситуацию. Под бременем большой ответственности, взрослые больше не могут уделять достаточно эмоциональной поддержки своим детям ни в учебе, ни в каких-либо других сферах, хотя сейчас поддержка для них крайне важна. Особенно сильное напряжение чувствуют многодетные семьи, семьи, где детей воспитывает только один родитель, семьи с особенными детьми, и этот список можно было бы продолжать и продолжать.

Учителя могут помочь снять это напряжение с родителей, если осознать, что сейчас эмоциональное здоровье семьи является более приоритетным, чем учебные результаты, особенно для маленьких детей. Поэтому мы призываем школы тщательно оценивать объем заданий, а также взять под свою ответственность оказание эмоциональной поддержки как детям, так и родителям.

Интересоваться благополучием ребенка и семьи не должно быть "еще одним заданием" в длинном списке обязанностей педагога — в чрезвычайной ситуации требуется действовать иначе, чем мы привыкли, поэтому необходимо менять приоритеты в основах. Нам нужно рассмотреть школу как ресурс в жизни ребенка и семьи. К тому же, школа совместно с родителями может обучить ребенка чрезвычайно важному навыку — как преодолевать трудности общими силами.

Как привнести это в жизнь?

Педагог может регулярно связываться с детьми на онлайн-платформах, где друг друга можно было бы увидеть и подбодрить.

Классный руководитель может раз в неделю написать письмо детям из своего класса, поинтересоваться, как идут дела в семьях, и рассказать, как чувствует себя сам, поскольку дети учатся на нашем примере.

Педагог может поинтересоваться у родителей, предлагая делиться тем, как они справляются, находясь с детьми все время, и какая помощь им больше всего требуется.

Детям можно задать написать сочинение или нарисовать о том, как у них сейчас идут дела, как они себя чувствуют.

Детей, которые чувствуют себя особенно подавленными или грустными, можно было бы порадовать придуманным исключительно для них образом: совсем коротким подбадривающим сообщением, письмом или недолгим телефонным разговором от взрослого, который в его жизни очень важен — от учителя.

Особенно важно для педагогов и социальных работников сейчас сохранять близкую связь с детьми из семей с повышенным социальным риском. Конечно, педагогу не надо лично решать проблемы каждой семьи, однако педагог может в нужный момент услышать и, например, предложить обращаться к школьному психологу за помощью или посоветовать другие учреждения или организации, которые могли бы помочь.

Большое напряжение и усталость, как правило, сначала отражается на детях — в кризисных ситуациях, к сожалению, повышается риск для ребенка пострадать от различного вида насилия. К тому же, сейчас насилие над ребенком стала по-настоящему невидимым, так как ребенок все время находится дома.

Если в разговоре с педагогом поведение ребенка очень отличается от обычного (ребенок необычно подавлен или наоборот — тревожен), если ребенок непосредственно или косвенно показывает то, что о нем сейчас не заботятся или в семье, происходит что-то нехорошее; если у родителей ребенка были замечены какие-то серьезные трудности или обнаружились риски, связанные с безопасностью ребенка, тогда определенно действуйте, привлекая коллег и помогающие службы. Не для того, чтобы контролировать или наказывать семьи, а для того, чтобы вовремя оказать поддержку и уберечь от несчастья.

Почему сейчас мы обращаемся именно к педагогам? Потому что сейчас педагог находится к семье ближе, чем какая-либо институция. Мы хотим поддержать школы и педагогов, чтобы они могли поддержать семьи. Если мы можем как-то помочь, пожалуйста, дайте нам знать, и мы придумаем вместе. От всего сердца благодарим школы, которые об этом уже думают и делают".