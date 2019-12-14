Пельмени, деньги или мастер-класс: как порадовать ребенка в зимние праздники

Что подарить ребенку на Новый год? Этим вопросом ежегодно задаются все без исключения родители по всему миру. Ответить на него DELFI Woman попросил психолога и гештальт-терапевта Елену Сидорову.

"20-30 лет назад детям дарили игрушки, санки, ролики, коньки, велосипеды и книги. Современным детям, в период стремительного развития всевозможных гаджетов, родители выбирают технические новинки: смартфоны, айпэды, компьютеры и игровые приставки. А потом идет активная борьба с ребенком из-за этих гаджетов. Виртуальная жизнь вытесняет жизнь реальную и не только у взрослых. У наших детей тоже.

Все полезные и губительные привычки у ребенка формируются в семье. Если у вас заведены правила и традиции, которым вы следуете (живое общение за завтраком или ужином, воскресный досуг, настольные игры и т.п.), то ребенок несет эти навыки в свою взрослую жизнь.



