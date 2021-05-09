Первый День матери: история Елены Колосовой о беременности в условиях карантина

Ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах отмечается День матери. "Теперь это и мой праздник тоже", — с гордостью отмечает жительница Даугавпилса Елена Колосова. Она обязательно запомнит эту дату и в целом этот год. Не только потому, что летом впервые станет мамой, но и потому, что вся ее беременность проходила в условиях жестких ограничений, связанных с пандемией. О том, как это было, она поделилась в беседе с DELFI Woman.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Елены, она всегда мечтала о собственной семье, но никогда не думала, что это желание исполнится так рано. "Я думала, что примерно к 24 годам выйду замуж, а к 25-ти у меня появится ребенок, но любовь приходит и меняет все твои планы. Сейчас мне 21 год, скоро исполнится 22. Но я ни о чем не жалею, все идет своим чередом, в гармонии и любви, а это главное", — улыбается будущая мамочка.

От шока до радости



К тому моменту, когда Елена узнала о своей беременности, у нее было определенное представление о том, как это происходит у других: "Я читала в интернете много разных историй о том, как все бурно радуются такой новости, и была уверена, что у меня будет точно также. Но все получилось иначе. Да, мы очень хотели, мы планировали эту беременность, но когда я поняла, что все действительно получилось, у меня был настоящий шок. Это все равно почему-то было очень неожиданно. Конечно, сразу рассказала об этом мужу. Он очень обрадовался, после чего меня постепенно стало окутывать волной позитивных эмоций".

Чтобы поделиться новостью с близкими, молодая пара разработала целый план. "В первую очередь нам хотелось сообщить это родителям. Для этого мы подготовили для них в подарок на Новый год альбом с фотографиями с нашей свадьбы. На его последней страничке было поздравление, в котором говорилось, что 2021 год принесет им самый главный подарок — это будет внук или внучка. Для них это была неожиданная, но очень приятная новость", — вспоминает Елена, добавляя, что уже после этого о грядущем событии узнали остальные родственники и друзья.

Лучше доверять специалистам, а не приметам



С тех пор будущая мамочка окружена пристальным вниманием и заботой со стороны самых близких. Больше всего, по словам Елены, переживают ее мама и свекровь, которые на личном опыте знают, что из себя представляет путь материнства. "Они понимают, как порой может быть тяжело и как их поддержка необходима, тем более сейчас, когда много ограничений. Они следят за тем, чтобы я не перетрудилась, всегда была сыта, не бывала в местах большого скопления людей, но иногда, конечно, немного перебарщивают", — смеется Елена.

О приметах и суевериях, связанных с беременностью, она наслышана, в том числе и от родителей: "Нельзя рассказывать о беременности — сглазят"; "Нельзя фотографироваться, выкладывать фотографии на всеобщее обозрение"; "Нельзя красить и стричь волосы, делать маникюр"; "Категорически нельзя пить кофе" и т.д.

"Лично я к таким суевериям отношусь спокойно. Нам самим в первые три месяца не хотелось публично делиться новостью о беременности. Не потому, что примета такая, просто это был очень интимный и в то же время самый трудный период, как мне показалось, когда ты привыкаешь к новому статусу, все формируется и хочется, чтобы это все прошло хорошо. После первого триместра мы уже стали об этом рассказывать окружающим, в том числе выкладывать фотографии. Главное, все делать в тот момент, когда ты искренне готов и хочешь поделиться этим с другими".

Также Елена не пошла на поводу у примет, настоятельно рекомендующих не краситься и не стричься. "Я ходила на покраску волос и консультировалась с парикмахером. Если это все делать правильно, подбирать соответствующую продукцию для своего организма, то никак это плохо на нем не сказывается. Нужно просто консультироваться с врачами, со специалистами, которые лучше знают, чем какие-то приметы".

Что же касается питания, то кофе Елена и так пьет не часто, отдавая предпочтение разным чаям, "за двоих" старается не есть, прислушиваясь к своему организму: "Бывают такие моменты (думаю, многие мамочки меня поймут), когда хочется чего-то вредного. Так хочется, что ты готова ради этого сделать все. Если мне на ночь глядя захотелось пирожок или шоколадку, в которой много калорий, я позволю себе это съесть. Все можно в меру, не подвергая опасности ребенка".

Мальчик или девочка?



Угадать по разным приметам, будет мальчик или девочка, будущие родители тоже не пытались. Причем, несмотря на карантин, они решили не отказывать себе в удовольствии и устроить гендер-пати. Обычно на такое мероприятие приглашаются родители пары и другие близкие им люди, чтобы вместе узнать пол будущего ребенка.

Foto: Светлана Наумова

"Поскольку организовать большой праздник из-за ограничений было невозможно, мы придумали другой вариант. Врач знала, что не нужно говорить вслух пол ребенка, а только написать его на листочке. Мы отдали его кондитеру, оговорив, какого цвета должна быть начинка для мальчика, а какая — для девочки. В день, когда торт был готов, мы забрали его и поехали с мужем на фотосессию. В ходе нее разрезали торт и по цвету начинки поняли, что у нас будет дочка — наша самая сладкая принцесса. Знаете, не передать те эмоции, которые испытываешь, разрезая этот торт, волнуешься, не можешь сосредоточиться, в то же время хочется быстрее узнать ответ, кто же родится! Здорово, что все это удалось запечатлеть на фотографиях. Это был очень трогательный момент".

Ребенок родится, ограничения останутся?



Не менее трогательной будет, безусловно, первая встреча с малышкой. "Естественно, присутствует некий страх, поскольку я не знаю, чего ожидать. Во время каждого визита к врачу я слышу, что с моей девочкой все хорошо, и это придает уверенности. Конечно, бывают разные случаи при родах, но о них я не думаю, настраиваю себя позитивно. Слышала, что сейчас из-за коронавируса многие женщины рожают в маске. Я этот момент обдумывала. Но поскольку я не в силах что-то изменить, то, если будет такая необходимость, тоже надену маску. Больше беспокоит то, что будет после родов — как доченька будет себя вести, как справляться с бессонными ночами, усталостью и т.д. Немного страшновато. С другой стороны, мы так сильно ее ждем и любим, что точно все преодолеем".

Елена признается, что ей не хватает чувства свободы, чтобы можно было бы куда-то ездить, отдыхать, посещать различные занятия, например, йогу, плаванье. "Есть желание ходить на курсы для будущих мам, но сейчас это возможно только удаленно. Для нашей семьи актуально посещение спортивных залов, путешествия. Все это достаточно тяжело в моральном плане. Причем неизвестно, когда все это закончится. Вполне вероятно, что ребенок родится, а ограничения еще останутся".

Также Елену расстраивает тот факт, что из-за ограничений муж не может ходить вместе с ней на узи. "Я должна постоянно находиться в маске у любых врачей, приятного в этом мало. Приходиться подстраиваться к этим условиям и учиться наслаждаться тем, что есть. Что касается заболеваемости, то я стараюсь об этом не думать. Не хочу даже представлять, что это может коснуться меня, моих близких и тем более моего ребенка".

Еще одно неудобство, с которым пришлось столкнуться в пандемию, это невозможность совершать полноценный шопинг. "Хорошо, что сейчас некоторые магазины одежды уже работают. Но, например, зимой, когда у меня начал расти живот и понадобилась новая одежда, мне негде было ее купить. Единственный вариант — это совершать покупки в интернет-магазинах, но для меня это было не так то просто, потому что я даже не знала толком своего нового размера и не понимала, подойдет ли мне это".

Вообще процесс покупок разных детских вещей очень приятные хлопоты, которым, по словам Елены, хочется уделить много времени, продумывается до мелочей, например, какая будет кроватка, коляска, одежда, первые игрушки и т.д.

"В нынешней ситуации все это трудно купить, поэтому приходится все-таки что-то заказывать онлайн. Хорошо, что в интернет-магазинах не надо стоять в очередях и они всегда открыты. К настоящему моменту по мелочам многое уже купили. А вот что касается таких крупных покупок как кроватка, коляска, то в интернете все просматриваем, но хочется все же увидеть эти вещи вживую. Для этого планируем отдельную поездку в конкретные магазины, которые работают и принимают посетителей, чтобы все посмотреть, потрогать, проконсультироваться. Так что большая часть приятных хлопот еще впереди".

Главное — настраивать себя на то, что все будет хорошо





Несмотря на то, что Елена впервые встретится со своей малышкой через два месяца, сегодня, 9 мая, когда в Латвии отмечается День матери, она ощущает, что теперь это и ее праздник тоже.

"Всем будущим мамочкам я хочу пожелать легко говорить о том, что их беспокоит. Не переживать, не накручивать себя какими-то плохими мыслями. Особенно важно в наше время не читать в интернете различные отзывы о больницах, о том, как роды проходят в период пандемии. Не нужно притягивать всякий негатив к себе, который может неблагоприятно повлиять в первую очередь на ребенка. Больше консультируйтесь со специалистами, не будьте строгими к себе, давайте себе маленькие поблажки. Лучше думать позитивно, проживать каждый момент, каждый толчок своего малыша. Самое главное — настраивать себя на то, что все будет хорошо".

Foto: Светлана Наумова

Жизнь после рождения ребенка уже не будет прежней. И это тоже хорошо. "Да, раньше все время посвящалось только себе, мужу, друзьям, а вскоре оно будет в основном уделяться доченьке. Но для меня стать мамой не значит поставить крест на своих увлечения, на своем развитии. Чем больше в тебе есть, тем больше ты сможешь чем-то поделиться с другими, в том числе со своими детьми. Я очень жду нашей встречи и спустя время очень хочу услышать заветное слово — МАМА".