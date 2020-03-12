В жизни случается всякое, и любовь, которая казалась вечной, тоже может пройти. Когда родители принимают решение развестись, им прежде всего нужно подумать о своих детях — ведь это событие может сильно повлиять на ребенка и отозваться уже во взрослой жизни, когда он будет строить собственные отношения. Поэтому так важно подойти к разводу со здравым смыслом и трезвым рассудком.

К сожалению, из-за того, что родители разводятся, больше всего могут пострадать именно дети. Если процесс проходит нервно, родители начинают тянуть ребенка каждый в свою сторону и ссориться, это может по-настоящему его травмировать. Чаще всего дети надеются на то, что все будет, как раньше — мама и папа снова будут жить вместе, а им не придется выбирать между самыми любимыми людьми. О том, какой отпечаток может наложить на ребенка развод родителей и как не допустить ошибок, рассказывает психолог Рижского сиротского суда Рита Ниедре.

Что делать, если мирно развестись не удалось?



Если у пары есть дети, и они не могут договориться о том, как будут жить дальше, развод происходит в судебном порядке. Чтобы суд мог принять решение относительно того, как ребенок будет общаться с обоими родителями, на помощь приходит сиротский суд, который подготавливает заключение по ситуации, сложившейся в семье. У психолога сиротского суда — несколько обязанностей. В том числе, психолог должен провести психологическое исследование ребенка — проще говоря, попробовать понять, как он себя чувствует из-за развода родителей. В рамках исследования психолог пытается определить эмоциональное состояние ребенка, его чувства и взгляд на ситуацию. Также психолог принимает участие в разрешении разногласий, в некоторых случаях помогая выяснить мнение ребенка. Как объясняет Ниедре, это не психологическое исследование, но именно психолог, используя свои профессиональные навыки, может правильно задать ребенку вопросы, не травмировав его. Недавно у психолога сиротского суда появилась еще одна обязанность — реализовывать общение ребенка с родителем, с которым тот живет раздельно.