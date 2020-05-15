Почему дети "не слышат" своих родителей

"Он меня не слышит!" — эту фразу произносят многие родители, искренне не понимая, что в общении со своими детьми они делают не так, почему не удается донести желаемую информацию и получить нужный результат. Разобраться в том, как наладить контакт с дошкольниками, читателям DELFI Woman поможет автор проекта "Академия любящих родителей", психолог Алика Сорокина.

Возраст имеет значение

Очень часто родители буквально засыпают детей различными просьбами и заданиями, не получая желаемого результата. "Это происходит не потому, что дети вас не слушаются, просто до определенного возраста у них не сформирован навык сотрудничества", — объясняет эксперт, добавляя, что многим взрослым не хватает знаний о психологическом развитии ребенка. С каждым годом набор навыков, которыми он обладает, расширяется. Если вы будете знать, может ли он что-то понять и сделать в конкретном возрасте, вам будет намного легче и уровень ожиданий сразу снизится.

Выполняйте задания вместе

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Исходя из возрастных особенностей, необходимо правильно формулировать поставленную задачу. Например, простая и очевидная для взрослого фраза "Собери игрушки!" не столь понятна для ребенка. В дошкольном возрасте дети охотнее идут на сотрудничество, выполняя задания вместе с родителем, поэтому лучше сказать "Давай вместе уберем игрушки!".

Возьмите на заметку и другое правило: здесь и сейчас высказывайте одну просьбу, а не целый перечень, в котором ребенок быстро запутается. И помните, что дети — это не маленькие взрослые, их язык общения — это игры: через них информация лучше усваивается и запоминается.

Позволяйте проявлять инициативу

Если вы просите собрать игрушки, а сами в это время делаете что-то (например, готовите обед, делаете тесто для пирога и т.д.) эмоционально привлекательное для ребенка и он говорит, что вместо игрушек хотел бы сейчас помочь вам нарезать салат, не запрещайте этого. Делегируйте какую-то часть своей работы, которую он может выполнять под вашим присмотром и с безопасными инструментами. Это позволит ему почувствовать столь необходимую "собственную значимость".

Постоянные запреты разрушают настоящую и будущую мотивацию — лучше разрешить что-то делать на определенных условиях, чтобы ребенок смог почувствовать себя включенным в пространство рядом с мамой и папой.

Установите границы

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В то же время вы должны осознанно подойти к установлению границ для ребенка. Он будет старательно пытаться их раздвинуть. Это нормально. Ваша задача — удержать позиции. Принцип "сегодня нельзя, завтра можно" здесь не работает. Ребенок, безусловно, может злиться, вам нужно быть рядом, говорить, что вы понимаете, как это непросто, и предлагать свою помощь с этим справиться. А вот негативные эмоции родителя, который в ответ на истерику начинает злиться, только увеличивают желание раздвинуть границы.

"Если у ребенка в этой ситуации есть авторитетный взрослый, который точно знает, что он должен сказать "нет", и у него нет сомнений, то истерика не затягивается надолго, родитель не только принял, но еще может помочь пережить и понять, что делать в этой ситуации. Авторитетное родительство — это высокий уровень границ (где, какие, о чем они) и такой же высокий уровень любви", — говорит психолог.

Соцсети съедают ваше время

Родителям следует честно себе признаться в том, что им хочется как можно быстрее получить результат, чтобы потратить время на свои дела, например, спокойно пролистать ленту в Facebook или Instagram. Алика Сорокина предлагает родителям провести эксперимент — на неделю отказаться от просмотра социальных сетей и понаблюдать за тем, как изменится качество взаимодействия с детьми. "Время, помощь и поддержка взрослого очень важна для того, чтобы ребенок успешно прошёл свою дорогу взросления", — отмечает психолог, подчеркивая, что соцсети съедают огромное количество времени, которое родители могли бы проводить с детьми.

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Помните, что нет хороших или плохих родителей, мы все совершаем ошибки. Родителям необходимо научиться быть авторитетными и все время совершенствовать свои знания, ведь воспитание — это история про жизнь и реальные отношения. После того, как вы сможете их грамотно выстроить, дети будут вас слышать. То, насколько авторитетными родителями вы были, вам покажет возраст, когда ребенок начнет делать свой собственный выбор.