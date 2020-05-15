Почему дети "не слышат" своих родителей
Foto: Shutterstock

"Он меня не слышит!" — эту фразу произносят многие родители, искренне не понимая, что в общении со своими детьми они делают не так, почему не удается донести желаемую информацию и получить нужный результат. Разобраться в том, как наладить контакт с дошкольниками, читателям DELFI Woman поможет автор проекта "Академия любящих родителей", психолог Алика Сорокина.

Возраст имеет значение

Очень часто родители буквально засыпают детей различными просьбами и заданиями, не получая желаемого результата. "Это происходит не потому, что дети вас не слушаются, просто до определенного возраста у них не сформирован навык сотрудничества", — объясняет эксперт, добавляя, что многим взрослым не хватает знаний о психологическом развитии ребенка. С каждым годом набор навыков, которыми он обладает, расширяется. Если вы будете знать, может ли он что-то понять и сделать в конкретном возрасте, вам будет намного легче и уровень ожиданий сразу снизится.

Выполняйте задания вместе

Почему дети "не слышат" своих родителей
Foto: Shutterstock

Исходя из возрастных особенностей, необходимо правильно формулировать поставленную задачу. Например, простая и очевидная для взрослого фраза "Собери игрушки!" не столь понятна для ребенка. В дошкольном возрасте дети охотнее идут на сотрудничество, выполняя задания вместе с родителем, поэтому лучше сказать "Давай вместе уберем игрушки!".

Возьмите на заметку и другое правило: здесь и сейчас высказывайте одну просьбу, а не целый перечень, в котором ребенок быстро запутается. И помните, что дети — это не маленькие взрослые, их язык общения — это игры: через них информация лучше усваивается и запоминается.

Позволяйте проявлять инициативу

Если вы просите собрать игрушки, а сами в это время делаете что-то (например, готовите обед, делаете тесто для пирога и т.д.) эмоционально привлекательное для ребенка и он говорит, что вместо игрушек хотел бы сейчас помочь вам нарезать салат, не запрещайте этого. Делегируйте какую-то часть своей работы, которую он может выполнять под вашим присмотром и с безопасными инструментами. Это позволит ему почувствовать столь необходимую "собственную значимость".

Постоянные запреты разрушают настоящую и будущую мотивацию — лучше разрешить что-то делать на определенных условиях, чтобы ребенок смог почувствовать себя включенным в пространство рядом с мамой и папой.

Установите границы

Почему дети "не слышат" своих родителей
Foto: Shutterstock

В то же время вы должны осознанно подойти к установлению границ для ребенка. Он будет старательно пытаться их раздвинуть. Это нормально. Ваша задача — удержать позиции. Принцип "сегодня нельзя, завтра можно" здесь не работает. Ребенок, безусловно, может злиться, вам нужно быть рядом, говорить, что вы понимаете, как это непросто, и предлагать свою помощь с этим справиться. А вот негативные эмоции родителя, который в ответ на истерику начинает злиться, только увеличивают желание раздвинуть границы.

"Если у ребенка в этой ситуации есть авторитетный взрослый, который точно знает, что он должен сказать "нет", и у него нет сомнений, то истерика не затягивается надолго, родитель не только принял, но еще может помочь пережить и понять, что делать в этой ситуации. Авторитетное родительство — это высокий уровень границ (где, какие, о чем они) и такой же высокий уровень любви", — говорит психолог.

Соцсети съедают ваше время

Родителям следует честно себе признаться в том, что им хочется как можно быстрее получить результат, чтобы потратить время на свои дела, например, спокойно пролистать ленту в Facebook или Instagram. Алика Сорокина предлагает родителям провести эксперимент — на неделю отказаться от просмотра социальных сетей и понаблюдать за тем, как изменится качество взаимодействия с детьми. "Время, помощь и поддержка взрослого очень важна для того, чтобы ребенок успешно прошёл свою дорогу взросления", — отмечает психолог, подчеркивая, что соцсети съедают огромное количество времени, которое родители могли бы проводить с детьми.

Почему дети "не слышат" своих родителей
Foto: Shutterstock

Помните, что нет хороших или плохих родителей, мы все совершаем ошибки. Родителям необходимо научиться быть авторитетными и все время совершенствовать свои знания, ведь воспитание — это история про жизнь и реальные отношения. После того, как вы сможете их грамотно выстроить, дети будут вас слышать. То, насколько авторитетными родителями вы были, вам покажет возраст, когда ребенок начнет делать свой собственный выбор.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Академия любящих родителей Воспитание детей Дети и родители Семья
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form