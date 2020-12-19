Почему может не сложиться грудное вскармливание?

Эта тема для меня всегда тяжела, ведь, понимая важность естественного вскармливания для ребенка, одновременно с этим я осознаю, что есть миллион факторов, влияющих на успешность кормления, где не может помочь ни консультант, ни целая гвардия единомышленниц, поддерживающих маму.

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Почему? Потому что кроме физиологических причин (хотя не так часто они встречаются), есть психологические. И порой корень проблемы очень глубоко. Я сейчас говорю о том, что все мы, мало того, что родом из детства, так еще и связаны различными "родовыми сценариями", историями судеб наших родных и т.п.

Роды — это как новое рождение женщины, вместе с ними приходит целый поток эмоций. Иногда это такие переживания "из глубины", которые мешают кормить грудью. Бывает, женщине тяжело дается постоянный телесный контакт с ребенком. Иногда это послеродовая депрессия. Иногда это страх. Много всего.

В любом случае поддержка никогда не бывает лишней, и каждую маму, вне зависимости от выбранного ею типа питания для ребенка, я поддержу.

В нашем современном мире каждой женщине не хватает "женского круга". Такого, где можно встретиться и говорить долго только "о женском". Такого, где тебя принимают именно по-женски. Такого, где можно поплакать, посмеяться, оживить в себе женские энергии.

Замкнутая жизнь, особенно за последний год сильно сказывается на эмоциональном фоне людей. Обостряются углы. И я это вижу по тем беременным девушкам, что рожают сейчас, вынашивая ребенка в таких непростых, напряженных условиях последнего, уходящего года.

Поэтому эта статья как разговор по душам с беременными, теми, кто недавно родил или только задумывается о малыше: обеспечьте себе "каскадную заботу" заранее, до родов. Это такой термин из теории привязанности, который говорит о том, что для того, чтобы у матери была возможность заботиться о потомстве, нужно, чтобы кто-то заботился о ней самой. Хотя бы словом, эмоциональным участием. Только находясь в таких "объятиях", женщина сможет быть спокойной.

Иногда такую каскадную заботу можно получить только онлайн, особенно сейчас. Поэтому я администрирую чаты поддержки в WhatsApp. Для беременных из Латвии. Для кормящих мам из Латвии. И международный чат поддержки кормящих мам. Если вам нужна помощь по вопросам кормления или просто поддержка, просто напишите — в Instagram или Facebook.

И… спокойствия вам, дорогие мамы! Пусть за окном буря, а в душе пускай будет комфорт.