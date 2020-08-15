Почему в отношениях с детьми возникает синдром выученной беспомощности и как его избежать

Работая с женщинами, я обратила внимание на одну закономерность. Мама старается дать ребенку лучшее. Ребенок еще не успел попросить помощи, она предлагает ее, какие-то вопросы решает без него. И вот она такая старательная, уступчивая, в какой-то момент сталкивается с чувством некой безысходности. Ее одолевает ощущение, что дети не ценят ее. Иногда она думает, что ребенок неблагодарный. Она старается для него, но он "сел" ей на шею. В каком-то момент она хочет все бросить, накричать и отказаться помогать. Уверена, что кто-то из вас сейчас узнал себя.

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Что же происходит во взаимоотношениях ребенка и мамы? Почему ребенок не ценит помощь, даже некоторое жертвование матери?

С одной стороны, может показаться, что в их отношениях все запутанно, но на самом деле все просто. Чаще всего такое поведение у женщины появляется в двух случаях: от чувства вины и собственной тревоги. Другими словами, маме нужна помощь, а не ребенку.

Дети по своей природе очень умные создания: они никогда не будут напрягаться лишний раз и делать что-то за другого. И тем более, если человек сам вызвался помочь без их просьбы.

Когда я спрашиваю женщин: "Для чего вы так активно помогаете?", они часто отвечают: "Не знаю" и несколько теряются в своем ответе.

С точки зрения психологии, это некий способ убежать от внутренней тревоги, неумение прислушиваться к своим желаниям. Стоит ли говорить, что при таких взаимоотношениях ребенок обучается синдрому "выученной беспомощности"? Думаю, вы это понимаете.

Если, читая статью, вы узнали себя, у меня есть для вас рекомендация. Перед тем, как в следующий раз "окунуться" с головой в помощь ребенку, спросите себя: "Он просил вашу помощь? И чья эмоциональная проблема сейчас?". Если эмоциональная проблема у ребенка, вы поддерживаете его словесно, но не делаете за него, по крайне мере, если пока он не попросил вас об этом.

Я часто говорю: "Лучшее, что может дать мама своему ребенку, это проработать свою тревогу". Ответьте себе честно: "Вы тревожная мама?". Если ответ "да", я от всего сердца рекомендую вам — начните меняться.

В заключении хочу сказать: я уверена, вы чудесная мама, ведь другие не тратят время на чтение подобных статей. Более того, поделюсь с вами чудесной фразой — ребенку нужна "достаточно хорошая мама". Правда, звучит здорово?! В этом выражении нет жертвования, тревоги и вины. В ней много ресурса и любви.

Foto: Privātais arhīvs

Помните, что ребенку нужна счастливая, а не идеальная мама.