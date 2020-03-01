Почему запугать родителей очень легко и что с этим делать

Мы живем в век, когда информации порой слишком много. Особенно не фильтрованной. Да и фильтровать ее порой сложно, ведь нужны критерии. А где их взять? Существует множество вещей, которые предлагают производители из разных отраслей для матерей, чтобы снизить их уровень тревожности. А уровень этот высок. Как разобраться во всем и выбрать для ребенка именно то, что нужно и полезно? Кто за это несет ответственность? Оказывается, только родитель.

Почти любой врач не успевает за быстро развивающимся рынком фармакологической продукции и современными исследованиями по этим препаратам. У него просто нет времени "фильтровать".

Любой воспитатель и учитель тоже живет в своей системе координат и может запросто не разделять ваши представления о том, "как нужно воспитывать ребенка", тем более методов и подходов сейчас опять же тьма.

Знакомые, родственники, друзья, все имеют свое мнение, которое порой от вашего мнения кардинально отличается.

Но как сформировать свое и не колебаться? Вот тут и начинается борьба с родительскими страхами.

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Выписывал педиатр сто лет эти капли от насморка и выписывает. А маме страшно за ребенка, ведь насморк уже месяц не проходит. Активно применяем. Почему-то осложнение. Оказывается, последние исследования доказали, что препарат плохо сказывается на сосудах, и его собираются изъять с рынка.

Кормила мама грудью своего полуторагодовалого ребенка и кормила. А тут на прием к неврологу или логопеду пришла… или стоматологу. И все разом запугали, сказав, что у ребенка из-за молока теперь проблем будет море: и с зубами, и с произношением, и по части неврологии тоже, скорее всего, проявятся. Плачет мама, плачет кроха, а кормиться прекращают. И ничего, что нет ни одного исследования, доказывающего вред кормления на любом сроке лактации. И ничего, что ребенка лишили иммуноглобулинов и стволовых клеток материнского молока просто так. И ничего, что это стресс для него — резкое завершение. А еще это все пагубно скажется на молочной железе мамы, поскольку завершать нужно обязательно плавно.

Кто несет ответственность? Врачи, которые не компетентны в вопросах лактации? Родители! В данном случае мама.

Запугать родителей очень легко, ведь речь о самом дорогом. Но в современном мире прежде, чем принять решение "пугаться" или нет, нужно раздобыть еще как минимум два альтернативных мнения или источника информации, чтобы все взвесить. Только так.

Иначе я встречаю женщин, которые плачут и хотят вернуть время вспять. И лактацию вернуть, и другой режим кормлений выбрать, и на сон укладывать по-другому, ведь оказывается, метод самостоятельного засыпания возвращается бумерангом в виде нервных расстройств ребенка, и многое другое.

Поэтому эта статья — обращение к мамам. Не все, что нам говорят с экранов телевизоров, мониторов планшетов и мобильников, — правда. Не все врачи компетентны. Не все уверенные в себе друзья и знакомые поступают верно.

Ищите свою собственную правду, слушайте свое сердце, потому что ответственность очень велика. Речь ведь о здоровье детей. Поэтому поддаваться страху никак нельзя. Или это кому-то будет выгодно (какой-то фармацевтической компании, к примеру), или кто-то просто по своей простоте навредит. Ищите информацию, анализируйте.

С вопросами долгокормления и мягким процессом завершения грудного вскармливания будем разбираться на семинаре в Риге 4 марта. Подробнее обо всем можно узнать, связавшись со мной в Instagram или в Facebook.

Удачи вам!