"Подари ребенку Рождество!": с 1 декабря начинается сбор подарков для особых детей
Foto: Anna Dzibuti

1 декабря 2020 года начнется ежегодная акция благотворительного фонда "Вера. Надежда. Любовь" и общественного фонда "Реабилитационный центр "Святая София" под названием "Подари ребенку Рождество!". Принять участие в ней может желающий любой вплоть до 14 января.

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Цель акции — поздравить особенных деток, их братьев и сестер с Рождеством и Новым годом.

Выступить в роли Деда Мороза или Снегурочки может каждый из нас — с 1 декабря до 14 января 2021 года любой желающий может принести один или несколько новогодних подарков (только новые — с бирками) для детей в офис фонда "Вера. Надежда. Любовь". Он расположен в Риге на улице Тербатес, 83Б и открыт каждый рабочий день с 10:00 до 18:00.

Если у вас нет возможности лично купить и принести подарки малышам, то на эти цели можно пожертвовать денежные средства с помощью телефонных звонков или на счет фонда с пометкой "На подарки".

Все телефонные звонки с 1 декабря по 14 января будут засчитываться, как средства на покупку подарков для особенных детей и для их братиков и сестричек.

Позвонив по номеру 90006684 вы пожертвуете 1,42 евро.

Позвонив по номеру 90006560 вы пожертвуете 4,27 евро.

Позвонив по номеру 90006776 вы пожертвуете 7,11 евро.

Реквизиты благотворительного фонда:

  • LABDARĪBAS FONDS " TICĪBA, CERĪBA, MĪLESTĪBA"
  • Engures iela 5-133, Jūrmala, Latvija, LV-2016
  • Reģ N 50008173931
  • LUMINOR(DNB) BANK AS
  • Konts: LV75RIKO0000083088858
  • SWIFT: RIKOLV2X

Реквизиты общественного фонда:

  • SABIEDRISKAIS FONDS "REHABILITĀCIJAS CENTRS "SVĒTĀ SOFIJA""
  • Reģ. Nr. LV40008218337
  • Tērbatas iela 83k.B, Rīga, LV-1001
  • Luminor Bank AS
  • Konts: LV23RIKO0000084106742
  • SWIFT kods: RIKOLV2X
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