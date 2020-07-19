Подготовка к родам — это как? Важная информация для тех, кто ждет малыша

Вокруг меня много девушек в прекрасном положении. И они все разные. Кто-то настроен романтично и предвкушает встречу с малышом. Кто-то скрупулезно изучает литературу, посвященную естественным родам, задаваясь вопросом, как это реализовать. А кто-то просто плывет по течению, доверяя своим чувствам и ожидая после родов естественного хода вещей, полагая, что "так и задумано". И здесь хочется отметить, что важно все — и настроение, и информация, и доверие своему телу и замыслам природы.

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Но если вы в ожидании малыша думаете, что на курсах подготовки к родам вам расскажут ВСЕ необходимое, то вы, к сожалению, глубоко заблуждаетесь. Расскажут основное, что можно вместить во временные рамки общего семинара или лекции о том, что нужно брать в роддом, какие предвестники родов могут быть, какие этапы родов и пр.

Однако роды — это целая маленькая жизнь. Это о том, как рождается новый человек. Как работает женское тело, помогая человеку родиться. Это о том, когда боль наш помощник, это о том, когда включаются инстинкты и все природные программы, если им не мешать. Это о доверии себе и понимании себя.

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Идя в роды, конечно же, в идеале, нужно хорошо понимать физиологию своего тела, какие движения помогают процессу, какое дыхание, но при этом вовремя "отдаться потоку". Интересно, правда? То есть, вооружившись информацией, в нужный момент нужно отключить контроль, чтобы все прошло хорошо. Об этом изумительно пишет Мишель Оден в каждой своей книге, посвященной родам.

Информация нужна для подготовки, для выбора места родов, того, кто будет рядом, как, где и с кем будет проходить послеродовое восстановление. С кем рожать? Если женщина договаривается об этом заранее. И КАК рожать. Ведь часто роженица должна высказать свои пожелания акушерке или представителю родильного учреждения о том, что хочет положить ребенка сразу на живот после родов, не перерезать пуповину, пока она не отпульсирует, и прочие важные для нее моменты.

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А вот в самом процессе очень важно, чтобы не мешали. "ТТТ" — тишина, темнота, тепло. Главный управляющий всем процессом родов — это коктейль гормонов внутри женского организма. Если женщина понимает, как проходит процесс, она просто и спокойно может отдаться задумке природы. Знание как база для расслабления, вот о чем я.

И еще кормление грудью. Как без него! Ведь как только малыш родится, вопрос кормления встанет сам собой. Материнское молоко — это один из самых лучших подарков, которые вы можете сделать своему ребенку. Это — материнская любовь в чистом виде, поскольку в состав молока входят все необходимые новой жизни вещества, защищающие к тому же еще не развитый иммунитет.

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Интересный факт — в материнском молоке есть вещества, которые влияют на развитие нейронных связей в мозге человека. Если эти нейронные связи достаточно развиты, ему легче находить контакт с людьми в более взрослом возрасте. Я уже молчу о том, какое количество материнских объятий дарит каждое кормление грудью, как это важно.

Замечательная подборка литературы есть на сайте нашей Школы Естественного Материнства, в том числе по родам и по грудному вскармливанию. Также я администрирую чаты поддержки в WhatsApp для беременных и тех, кто кормит грудью. Связаться со мной можно через сайт, Instagram или Facebook.

Удачных вам родов и успешного кормления грудью!