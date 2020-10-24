Подготовка к школе своими силами: как помочь ребенку в домашних условиях

Подготовка к школе — важный и непростой процесс. К сожалению, не всегда детские сады справляются с этой задачей. Особенно это касается тех учреждений, в которых на одного воспитателя приходится более двадцати воспитанников. В свою очередь родителям, чьи дети не посещают детский сад, временно или совсем, приходится брать всю ответственность на себя. Разобраться в том, как, чему, в каком возрасте и в какой последовательности учить детей, чтобы они были своевременно готовы к школе, поможет магистр образовательных наук, сертифицированный Монтессори педагог с 10-летним опытом работы, руководитель Montessori studija Алина Лебедева.

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Подготовка к школе с трехлетнего возраста — издевательство или правильное решение?

Многие думают, что подготовка к школе это что-то такое, что нужно начать в последний год перед первым классом. В таком случае, этот последний год перед школой становится настоящей каторгой для ребенка: ему нужно научиться читать и понимать прочитанный текст, писать в тетради, ориентироваться в числовых вычислениях, а главное — мочь продолжительное время заниматься одним и тем же, чаще всего — такими занятиями, которые требуют от него усилий и усидчивости, и, в то же самое время, ему не интересны.

На ребенка, привыкшего только играть и проводить время в увлекательных забавах, вдруг обрушивается неподъемный груз требований и ожиданий. Ведь ребенок вдруг "должен" уметь, "должен" знать все то, к чему он изначально не был подготовлен.

Помимо самого короткого срока, который обычно отводится на подготовку к школе, есть еще один важный момент. Определенные вещи нужно изучать в определенном возрасте, и если делать это раньше или позже, то обучение не будет эффективным. Так, к примеру, математические навыки нужно начинать развивать с возраста четырех лет, подготовкой руки к письму заниматься с трех с половиной, а начинать заниматься чтением — с четырех с половиной лет. О том, почему это так, мы подробно писали здесь.

Конечно, каждый ребенок — уникальный индивид, и кто-то научится читать и считать раньше, а кто-то позже. Но с точки зрения взрослого важно понимать — чтобы ребенок мог достичь результатов, важно вовремя начинать заниматься.

Концентрация внимания — база всего дальнейшего обучения ребенка

Еще до того, как ребенок начнет изучать буквы и цифры, и готовить руку к письму, ему нужно освоить один из ключевых навыков для обучения — навык концентрации внимания.

Foto: Montessori studija

Пока внимание ребенка рассеяно и хаотично перемещается от одного предмета к другому, научиться чему либо будет трудно. Потому так важно уделить навыку концентрации особое внимание. Развивать его желательно начать еще до трех, или хотя бы до четырех лет, потому что, опять же, потом это сделать будет труднее.

В статье о развитии навыков концентрации внимания мы привели более двадцати примеров занятий, которые можно предложить ребенку в домашних условиях. Некоторые из этих занятий подойдут детям в возрасте от полутора лет, другие — деткам постарше.

Взяв на заметку идеи из нашей статьи, вы можете придумать также свои задания для ребенка. Что-то можете подсмотреть в кабинетах Монтессори, что-то заказать в магазине в виде готового материала, а что-то сделать своими руками.

Основываясь на принципах педагогики Монтессори, рекомендуется:

Заниматься регулярно (то есть — каждый день).

Выбирать те материалы и занятия, которые подходят ребенку по степени сложности — не слишком простые и не слишком сложные.

Предлагать ребенку выбор из как минимум 7-10 различных занятий. Ребенок будет с большим интересом заниматься тем, что он выбрал сам.

Периодически заменять материалы, следя за интересом ребенка. Убирать те, которые перестали быть интересны и дополнять чем-то новым.

Побуждать ребенка доделывать начатое дело до конца. Именно так развивается усидчивость.

Не вмешиваться в занятие ребенка, кроме тех случаев, когда ему требуется помощь — тогда помогать ровно настолько, насколько это необходимо.

Подготовка руки к письму — путь от нанизывания бусин до прописи

Упомянутые выше упражнения на развитие навыков концентрации внимания выполняют еще одну важную функцию — помогают подготовить руку ребенка к письму. Навык письма требует большой точности движения, а также крепости трех пальцев, которыми ребенок держит пишущий предмет. Именно поэтому все, что помогает развить координацию движения и мелкую моторику, идет в большой плюс к будущему навыку письма.

Оглядываясь на свой многолетний опыт работы с дошкольниками, могу сказать, что дети, которые много занимались с так называемыми упражнениями практической жизни (то есть пересыпаниями, переливаниями, нанизыванием, застегиванием пуговиц и другим), испытывают гораздо меньше трудностей в обучении письму, чем их ровесники.

Следующим этапом подготовки руки ребенка к письму должны стать различные виды упражнений с мелками и карандашами.

Foto: Montessori studija

На этом этапе ребенок учится держать пишущий предмет и управлять им — раскрашивать, обводить формы и выполнять различные виды штриховок. Повторюсь, что эти необходимые подготовительные упражнения стоит предлагать ребенку уже с возраста трех с половиной лет. Этим упражнениям стоит уделить достаточно много времени. Невозможно ожидать от ребенка калиграфического обведения букв до тех пор, пока он не может аккуратно раскрасить, обвести форму или заштриховать.

Подобные занятия можно сделать по-настоящему творческими и увлекательными. Мы для этого используем специальный материал — "металлические вкладыши Монтессори". Этот материал дает возможность экспериментировать, комбинируя формы и цвета, что делает такое занятия настоящим праздником воображения. Хотя сам этот материал довольно дорогостоящий, при желании его можно заменить подручными средствами.

Только после того, как навык владения пишущим предметом достаточно отточен, ребенку можно предлагать стандартизированные рабочие тетради. В таком случае задания в этих тетрадях не доставят ему никаких трудностей.

Навык чтения — от букв к словам, от слов в предложениям

Помимо письма, другим ключевым навыком важным для обучения в школе является навык чтения. В одной из предыдущих статей мы подробно описывали процесс подготовки к чтению. При соблюдении описанного в статье порядка действий, ребенок сможет научиться читать легко, а также понимать прочитанное.

Foto: Shutterstock

Именно осмысленное чтение, то есть чтение с пониманием, а не механическое чтение, является залогом успешного обучения по школьной программе. Почти все школьные предметы требуют от ребенка навыка прочитать и понять задание. Потому важно обучать ребенка читать таким образом, чтобы это способствовало пониманию текста.

Как мы упоминали в статье о развитии навыков чтения, прочитывая отдельные слова, их можно соединять с соответствующими картинками или предметами. Но навык чтения не заканчивается на чтении отдельных слов.

Следующим этапом является чтение фраз. Здесь мы можем использовать карточки с заданиями различной степени сложности. Подобный материал для чтения легко изготовить самостоятельно. Например, в самом первом комплекте могут быть задания из двух слов: "закрой глаза", "обними маму", "принеси книгу". Затем можно предлагать фразы из двух слов с предлогом "посмотри в окно", "встань на стул", задания из трех слов — "нарисуй красный круг". Ребенку не обязательно читать эти фразы вслух. Задача ребенка заключается в том, чтобы понять и выполнить задание. Стоит ли упоминать о том, что многим детям фразы в роде "залезь под стол" или "съешь конфету" приносят неподдельное удовольствие и пробуждают живой интерес к чтению дальнейших заданий.

После чтения фраз можно переходить к предложениям. Можно читать отдельные предложения и, как и в случае со словами, соединять прочитанное предложение с соответствующей картинкой. Рекомендуется сделать комплекты по 10—12 предложений и картинок, с которыми ребенок может заниматься по отдельности.

Также можно предлагать задания на складывание предложений из отдельных слов. Распечатайте предложения, нарежьте их на отдельные слова и каждое положите в маленький конвертик. В качестве контроля ошибок можно использовать картинку, глядя на которую ребенок сможет понять, правильно ли они сложил предложение.

Организованное таким образом обучение чтению поможет ребенку справиться с любыми школьными заданиями, потому что он будет прекрасно их понимать.

Математика — наглядно и доступно

Еще один из краеугольных камней школьного обучения — это математические навыки. В одной из прошлых статей мы подробно описали принципы развития математических навыков по системе Монтессори.

Foto: Montessori studija

Самое главное, что нужно знать родителям:

Сенситивный период математики длится от четырех до шести лет. Потому важно не упустить момент и начать развивать математический интеллект ребенка тогда, когда он (ребенок) наиболее к этому расположен.

У ребенка должна быть возможность повторять любой математический навык до тех пор, пока он не будет полностью освоен. Это касается и изучения цифр, и счета, и представления о составе числа, и первых математических операций.

Мы должны предоставить ребенку возможность заниматься с конкретным осязаемым материалом. Мы предлагаем ребенку цифры, которые он может обводить, реальные предметы которые он может считать и сравнивать их количество.

Развитие речи и мышления

Для успешного обучения в школе ребенку также нужен достаточно богатый словарный запас и сформированные базовые представления о мире.

О развитии речи и пополнении словарного запаса мы писали в этой статье. Важно понимать, что никакие в мире мультики и даже книжки не заменят вашего живого общения с ребенком. Потому я еще раз повторю то, что скажет вам любой специалист — педагог, логопед или психолог — разговаривайте с ребенком как можно чаще. Разговаривайте на разные темы, ходите вместе на прогулки, изучайте природу. Ходите в кукольный театр и на выставки.

Foto: Publicitātes foto

Обсуждайте увиденное. Каждый просмотренный ребенком мультик — это тоже тема для беседы. Такие беседы стимулируют развитие речи наилучшим образом.

Чтобы представление ребенка о мире было более полным, вам помогут красочные детские энциклопедии. Они будут более всего интересны старшим дошкольникам, и также будут пробуждать интерес к чтению. Не стоит ограничивать книжные полки только сказками. Настоящий, живой окружающий мир не менее интересен детям, чем мир фантазии.

На стенах в детской можно повесить календарь — желательно детского, а е взрослого формата. Заменяя карточки с названиями месяцев, дней недели и дат, ребенок получит представление о течении времени, смене дней недели и времен года. Детские географические карты, карты звездного неба, информативные плакаты с видами животных и растений — все это также стимулирует любознательность и здоровое воображение ребенка.

Если вы вешаете что-либо на стену в детской, позаботьтесь о том, чтобы это висело на уровне глаз ребенка, так, чтобы он мог подойти и рассмотреть интересующее его изображение.

Заключение

В этой статье мы собрали общую информацию об основных направлениях занятий с ребенком в рамках его подготовки к школе. Мы хотели донести до читателя мысль о том, что это никакая не каторга последнего года перед школой.

Подготовка к школе может и должна быть гораздо более длительным, основательным и глубоким процессом. Этот процесс не только поможет ребенку освоить и укрепить знания и навыки. Он также поможет ему сохранить и приумножить свою любознательность, полюбить процесс продуктивных занятий, и в итоге стать более самостоятельным человеком, который готов ко всем вызовам школьного обучения.