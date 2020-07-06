"Поколение С"? Детский психиатр Никита Безбородов о том, как коронавирус изменил наших детей

Три месяца самоизоляции и дистанционного обучения внесли серьезные изменения в режим жизни школьников. Им пришлось менять базовые привычки, перестраивать распорядок дня, приучать себя к самоорганизации. И проводить непривычно много времени дома. Какой след оставят эти три месяца в жизни детей? DELFI обсудил это с одним из ведущих латвийских детских психиатров Никитой Безбородовым.

Детей, переживших самоизоляцию и другие последствия пандемии в возрасте от 6 до 16 лет, "поколением C" окрестила компания SuperAwesome, которая занимается созданием цифровых решений для работы с детской аудиторией. По наблюдениям SuperAwesome, пандемия изменила режим сна, питания, обучения и проведения свободного времени. Дети стали позже просыпаться, завтраки у них теперь более здоровые, а обед стал полноценным приемом пищи (это значит, что есть они тоже стали больше). Родители чаще помогали детям с учебой, у которых появилось множество перерывов и развилась "микроигровая деятельность". Среди новых трендов — большая ответственность за дом, склонность к интернет-покупкам и доставке, вовлеченность в учебный процесс и совместное медиапотребление — с семьей либо друзьями.

Насколько такая картина соответствует реальности? Изменил ли Covid-19 наших детей? Слово эксперту DELFI: "Пандемия лишний раз показала, что система образования устарела и ее нужно менять. Проблема в том, что она, как и все институциональные системы, очень стабильна: часть ресурса институции всегда уходит в том числе на поддержание существующей системы".

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Семь латвийских поместий, владельцами которых могут стать состоятельные немцы
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Array ( [id] => 52273771 [title] => Семь латвийских поместий, владельцами которых могут стать состоятельные немцы [is_paid] => 1 [channel_id] => 25 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Сайт по продаже недвижимости Gutsdorf.de, специализирующийся на исторических поместьях и господских домах, предлагает состоятельным немцам приобрести латвийские усадьбы. Ассортимент включает семь усадеб, расположенных в разных уголках Латвии&nbsp;— их стоимость колеблется от 85 тысяч до трех миллионов евро. [url] => https://rus.delfi.lv/domsad/kvartira-dom/sem-latvijskih-pomestij-vladelcami-kotoryh-mogut-stat-sostoyatelnye-nemcy.d?id=52273771 [publish_date] => 2020-07-03 07:00:31 [picture_alt] => Семь латвийских поместий, владельцами которых могут стать состоятельные немцы [targetblock_name] => [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g1.delphi.lv/images/pix/1600x914/Qo-VX_1rlWg/b8d745eeb35f536a43-52240957.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/7M8T9B51z5g/b8d745eeb35f536a43-52240957.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/qmOHeKTtHnI/b8d745eeb35f536a43-52240957.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/YQhGjmOSlRk/b8d745eeb35f536a43-52240953.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/pmfGuthJlSA/b8d745eeb35f536a43-52240953.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/BBV-rPRpoe0/b8d745eeb35f536a43-52240953.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/uqPd7t9EF-g/b8d745eeb35f536a43-52240953.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/Ww-jl14cr-U/b8d745eeb35f536a43-52240947.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/DeV04z7ZT_0/b8d745eeb35f536a43-52240959.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/RlY7I27i8ok/b8d745eeb35f536a43-52240949.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/ccuTUq4f4xo/b8d745eeb35f536a43-52240949.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/SevT4j01vFY/b8d745eeb35f536a43-52240953.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/w7HdGxl6UIk/b8d745eeb35f536a43-52240949.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/K45TZ6Y-0FU/b8d745eeb35f536a43-52240955.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/Y66Wal805d8/b8d745eeb35f536a43-52240949.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/SwTQdEnjLJg/b8d745eeb35f536a43-52240949.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/FKUNdO5sxCI/b8d745eeb35f536a43-52240949.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/Ulu1cu5wVK0/b8d745eeb35f536a43-52240953.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/_i7vmDmz_gE/b8d745eeb35f536a43-52240949.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/X5cRg5RJw1I/b8d745eeb35f536a43-52240953.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/DKoQs3rbtxI/b8d745eeb35f536a43-52240953.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/azUFQVoWfSk/b8d745eeb35f536a43-52240949.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/hibfsUfH-Fg/b8d745eeb35f536a43-52240949.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/4v6zml0DAU0/b8d745eeb35f536a43-52240949.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/DW7VrznG91A/b8d745eeb35f536a43-52240947.jpg ) [icons] =>
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"Поколение С"? Детский психиатр Никита Безбородов о том, как коронавирус изменил наших детей

Array ( [id] => 52271007 [title] => "Поколение С"? Детский психиатр Никита Безбородов о том, как коронавирус изменил наших детей [is_paid] => 1 [channel_id] => 8 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Три месяца самоизоляции и дистанционного обучения внесли серьезные изменения в режим жизни школьников. Им пришлось менять базовые привычки, перестраивать распорядок дня, приучать себя к самоорганизации. И проводить непривычно много времени дома. Какой след оставят эти три месяца в жизни детей? DELFI обсудил это с одним из ведущих латвийских детских психиатров Никитой Безбородовым. [url] => https://rus.delfi.lv/woman/semja-otnoshenija/semja-deti/pokolenie-s-detskij-psihiatr-nikita-bezborodov-o-tom-kak-koronavirus-izmenil-nashih-detej?id=52271007 [publish_date] => 2020-07-06 06:58:55 [picture_alt] => "Поколение С"? Детский психиатр Никита Безбородов о том, как коронавирус изменил наших детей [targetblock_name] => [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g4.delphi.lv/images/pix/1600x914/LLj69-yRV9Y/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274579.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/dItw09gpW6I/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274579.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/lHPyiXvbiPg/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274579.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/K2nO5nESaMI/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/x2xKRtYVbB4/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/hKEeQ5WEWzU/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274575.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/RTa7u4SREs8/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274575.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/nIoTehVKNXM/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274569.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/2IgR8-FHm_Q/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274581.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/1CQfayiSNuI/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/_mT4O3yJrJs/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/5HrFLmnptgA/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/DRipyAfNtyc/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/Ozd6d15apHw/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/UyC-7y6mIsM/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/Fr5E3LESHfk/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/gvizUQXu8bo/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/XykgnIJs3oI/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/-TJMmMLoyDI/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/2iYsyO4X15w/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/2sBpH4mzy_g/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/4Y_wxCHpoc8/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/CHYT4EinAuA/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/pQYFQrs5kf0/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274577.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/quRkVJzthwk/covid-19-sejas-maska-izglitiba-gramata-macibas-skolens-berns-52274575.jpg ) [icons] =>
[icons_array] => Array ( ) [children] => Array ( ) [tags] => Array ( ) ) PLUS "Поколение С"? Детский психиатр Никита Безбородов о том, как коронавирус изменил наших детей 
Опасные связи. Что можно и чего нельзя делать на самоизоляции людям, прибывшим из "рисковых" стран

Array ( [id] => 52262309 [title] => Опасные связи. Что можно и чего нельзя делать на самоизоляции людям, прибывшим из "рисковых" стран [is_paid] => 1 [channel_id] => 2 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Как добраться из аэропорта домой, если ты вернулся из страны с повышенным риском заражения? Могут ли жильцы квартиры, куда въехал человек на изоляции, продолжать привычный образ жизни — ходить на работу, обращаться к врачу, принимать гостей? Можно ли гулять и как? А что, если сдать анализ и получить негативный ответ — можно тогда не изолироваться? Портал Delfi попросил представителя Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) ответить на самые популярные практические вопросы о самоизоляции. [url] => https://rus.delfi.lv/delfi-plus/razbor/opasnye-svyazi-chto-mozhno-i-chego-nelzya-delat-na-samoizolyacii-lyudyam-pribyvshim-iz-riskovyh-stran.d?id=52262309 [publish_date] => 2020-06-30 07:10:35 [picture_alt] => Kadrs no video [targetblock_name] => [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g2.delphi.lv/images/pix/1600x914/Pic4r1kNxrk/pasizolacija-52014317.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/wqh5U88uGQs/pasizolacija-52014317.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/cdUWFOmvI9Q/pasizolacija-52014317.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/WdZ9cLSC07s/pasizolacija-52014315.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/WgnUcHFWImE/pasizolacija-52014315.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/vLfMz9vwPHU/pasizolacija-52014309.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/Xz0NumcIYS8/pasizolacija-52014309.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/YVSPzSQiNJo/pasizolacija-52014307.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/YhwsJWqwgUQ/pasizolacija-52014319.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/nbjJrE_lsqM/pasizolacija-52014315.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/GWqmi_pmJwc/pasizolacija-52014315.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/rr-Jm0pzt4c/pasizolacija-52014315.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/1tLu_ivqUO0/pasizolacija-52014315.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/7JV5A7uDR3A/pasizolacija-52014315.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/UGIFf9_ngl0/pasizolacija-52014315.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/fWZ65QhOhSk/pasizolacija-52014315.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/VmTw5DDmAmU/pasizolacija-52014315.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/wzQJgtrcNMc/pasizolacija-52014315.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/NCahPssleh8/pasizolacija-52014315.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/4p6dVpo8mhM/pasizolacija-52014315.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/FQvcB5ACPMo/pasizolacija-52014315.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/TscxeRuc_gA/pasizolacija-52014315.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/sCZ2t9RZzOU/pasizolacija-52014315.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/_XuoeEk16G4/pasizolacija-52014315.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/ctTgWIORPkE/pasizolacija-52014309.jpg ) [icons] =>
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Коронавирус жизнь в карантине Дети и родители Психология
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