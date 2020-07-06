"Поколение С"? Детский психиатр Никита Безбородов о том, как коронавирус изменил наших детей

Три месяца самоизоляции и дистанционного обучения внесли серьезные изменения в режим жизни школьников. Им пришлось менять базовые привычки, перестраивать распорядок дня, приучать себя к самоорганизации. И проводить непривычно много времени дома. Какой след оставят эти три месяца в жизни детей? DELFI обсудил это с одним из ведущих латвийских детских психиатров Никитой Безбородовым.



Детей, переживших самоизоляцию и другие последствия пандемии в возрасте от 6 до 16 лет, "поколением C" окрестила компания SuperAwesome, которая занимается созданием цифровых решений для работы с детской аудиторией. По наблюдениям SuperAwesome, пандемия изменила режим сна, питания, обучения и проведения свободного времени. Дети стали позже просыпаться, завтраки у них теперь более здоровые, а обед стал полноценным приемом пищи (это значит, что есть они тоже стали больше). Родители чаще помогали детям с учебой, у которых появилось множество перерывов и развилась "микроигровая деятельность". Среди новых трендов — большая ответственность за дом, склонность к интернет-покупкам и доставке, вовлеченность в учебный процесс и совместное медиапотребление — с семьей либо друзьями.

Насколько такая картина соответствует реальности? Изменил ли Covid-19 наших детей? Слово эксперту DELFI: "Пандемия лишний раз показала, что система образования устарела и ее нужно менять. Проблема в том, что она, как и все институциональные системы, очень стабильна: часть ресурса институции всегда уходит в том числе на поддержание существующей системы".