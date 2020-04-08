Полезно и интересно: пять идей, чем родители могут занять детей дома

Сейчас, когда родителям и детям приходится проводить дома гораздо больше времени, чем обычно, в какой-то момент может показаться, что весь арсенал развлечений и игр исчерпан. Компания "My Gym Latvia" обобщила идеи, которые могут помочь сделать вынужденное пребывание дома разнообразным, полезным и интересным.

Настольные и развивающие игры



Развивающие и настольные игры, соответствующие возрасту и интересам ребенка, станут отличным завершением активного дня, когда семья может собраться и побыть вместе.

Малышам в возрасте от полугодика до полуторагодовалых понравится раскладывать и всякие вещи — яркие крышки от банок, пластмассовые мисочки и прочую мелкую бытовую утварь.

Дети постарше уже могут спокойно играть с кинетическим песком; им также можно предложить игру с бобами или фасолью — например, высыпать немного фасоли или бобов в манку, а затем предложить ребенку их выбрать.

Можно предложить ребенку насаживать на длинные спагетти макароны меньшего размера с дырочкой внутри — очень интересно и, главное, очень полезно для развития маленьких пальчиков.

С детьми дошкольного и младшего школьного возраста можно играть в различные настольные игры, с детьми постарше — в игры на эрудицию и реакцию. Множество развлечений для малышей онлайн вы найдете на сайте lsm.lv.

Также доступен широкий выбор игр для детей постарше, — например, на сайтах Techradar.com и Parade.com предлагаются некоторые из самых популярных на сегодняшний день онлайн-игр. Одна из современных тенденций в онлайн-играх — они ориентированы на участие всей семьи, так что принять участие могут и взрослые, отлично проведя время с детьми также и в виртуальной реальности.

Помощь в домашних делах

Ежедневную домашнюю уборку тоже можно превратить в увлекательное приключение для детей. Например, дайте ребенку тряпочку определенного цвета, и лоскутками такого же цвета отметьте небольшое место или мебель, которую нужно почистить.

Поручите ребенку помыть посуду или загрузить/разгрузить посудомоечную машину.

Детям также нравится помогать сортировать чистое белье, искать одинаковые носки, чтобы составить пару.

Детям старшего возраста можно доверить уборку помещений, которые обычно убирают взрослые — например, кухню и ванную комнату.

Чтобы дети лучше осознали, каковы их обязанности и как эти обязанности выполнять, можно договориться о конкретных днях или времени, когда работа должна быть выполнена.

Занятия онлайн

Помимо возможностей, которые предоставляют современные технологии, все большую популярность приобретают различные, ориентированные на детей занятия и курсы онлайн.

Онлайн-уроки могут служить не только средством хорошего времяпрепровождения, но и дать возможность детям узнать и изучить что-то новое и полезное. Дети могут дистанционно изучать языки, рисовать, танцевать и даже освоить игру на различных музыкальных инструментах.

При выборе занятий онлайн важно выбирать программы и занятия, соответствующие возрасту и интересам ребенка, чтобы ребенок был в состоянии выполнять задания, предусмотренные программой и не потерять к ним интерес.

"My Gym Latvia" создал функциональные онлайн-классы для детей, предоставляя возможность размяться и интересно провести время, не выходя из дома. C учетом новых условий разработано специальное 30-минутное занятие, в котором могут принять участие как шестимесячные малыши, так и 10-летние дети.

Книги / аудиокниги и подкасты

Хорошая детская книга всегда поможет перенастроить состояние ребенка с дневного активного на спокойное вечернее, и помочь ему спокойно уснуть. Малышам наверняка понравятся звуковые книжки или книжки с открывающимися окошками, движущимися фигурками и т.п. Детей постарше заинтересуют ярко иллюстрированные книги с рассказами и сказками, а также иллюстрированные энциклопедии.

Альтернативой чтению книг для детей старшего возраста может стать прослушивание аудиокниг. Вы можете также договориться с детьми, что в какой-то определенный день соберете семейный "кружок книголюбов", и каждый сможет показать выбранную им книгу, рассказать о ее содержании и поделиться впечатлениями.

Крупнейшая платформа для прослушивания аудиокниг Audible.com на период, пока школы в США закрыты, предлагает детям и родителям использование своих услуг бесплатно.

Но если дети почему-то не хотят слушать аудиокниги, то отличной альтернативой могут стать очень популярные в настоящее время подкасты. На сайте wired.com представлено десять самых интересных и подходящих для детей подкастов, которые помогут детям развивать навыки слушания и получить новые знания.

Охота за сокровищами

Игры с переодеваниями или охота за сокровищами — это верный способ расцветить серые будни, сделав жизнь ярче и интереснее. Особенно это занятие будет интересным для детей в возрасте от двух до десяти лет. В родительском шкафу всегда можно отыскать какие-то вещи, с с помощью которых можно легко преобразить себя, скажем, в пирата или в принцессу — надо только всем вместе хорошенько поискать.

А когда необходимые вещи нашлись, можно приступать к охоте за сокровищами. Договариваемся с детьми о том, какие сокровища надо найти, и прячем их в каком-то, не очень удаленном и сложном месте (чтобы долгие поиски не отбили у детей интерес и желание их искать).

Если идете на прогулку к морю или по лесу, перед выходом дайте каждому из детей листок бумаги с заданием — например, что во время прогулки должен найти каждый из них: две веточки, три шишки и т.д. Поиск природных "драгоценностей" станет отличным дополнением к обычной прогулке и ежедневным занятиям.

Также всей семьей вы можете освоить секреты геокэшинга и включить его в список своих семейных хобби.