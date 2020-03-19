Полезные интернет-ресурсы, которые помогут детям проводить время интересно и c пользой, не выходя из дома

Научно доказано, что при регулярных нагрузках на мозг в нем возрастает количество новых нейронных связей, что влияет на психологическую гибкость человека и на его способность адаптироваться к разным условиям, которые нам диктует жизнь. Из чего следует однозначный вывод — мозг нужно тренировать. DELFI Woman обобщил информацию о том, какие ресурсы могут помочь детям, не выходя из дома, интересно проводить время и при этом получать новые знания.

Смотрите, выбирайте, что подходит конкретно для ребенка вашего возраста и круга его интересов, и добавляйте в комментариях свои источники, чтобы мы могли постоянно обновлять этот список полезными ресурсами.

Учебные пособия

Uzdevumi.lv

Это латвийская онлайн-система обучения, о которой, скорее всего, хоть раз слышал каждый родитель, но при этом не каждый знаком с тем, как это работает. Хороший случай восполнить этот пробел.

Сайт предлагает широкий спектр материалов — заданий, теорий и тестов по 13 школьным предметам и отдельно экзаменационные и проверочные работы с 3 по 12 класс. По ходу решения система генерирует новые коэффициенты, оптимизируя таким образом учебный процесс. Если школьник допускает ошибку, система предлагает алгоритм правильного решения и новый вариант того же задания.

Система также позволяет учителю задавать школьникам домашние работы из библиотеки сайта и проверять их в электронном виде.

Для того, чтобы лучше понять, как это работает, нужно зарегистрироваться на сайте. Сделать это могут ученик, родитель и учитель. У каждого будет свой профиль и отдельный вход.

Soma.lv

Самостоятельно воспользоваться этим ресурсом бесплатно не получится, но вы можете сообщить школе, что компания "Lielvārds" готова обеспечить для всех учебных заведений до 14 апреля свободный доступ к системе обучения soma.lv.

Здесь обобщены различные материалы, в том числе есть видео по природоведению и математике, иллюстрации, э-книги, рабочие листы, сборники задач, проверочные работы, которые позволят получить обратную связь и следить за тем, насколько успешно осваивается та или иная тема. К тому же многие из них готовятся уже в соответствии с программами проекта Skola2030.

Māconis

Издательство "Zvaigzne ABC" заявило о том, что до 30 июня 2020 года предоставляет бесплатный доступ к своей электронной библиотеке учебных материалов Māconis. В ней собрано более 300 различных учебников, тестов, рабочих тетрадей, методических пособий для учителей.

Pasakas.net

Этот интернет-ресурс находится в свободном доступе. На нем можно зарегистрироваться. Здесь есть сказки, игры, загадки, раскраски, песни и т.д. Доступна мобильная версия, на которой можно слушать аудиосказки.

Atbalstsizcilibai.lv

Материалы на этом сайте разделены на две основные категории. Первая связана с развитием таланта, вторая — развитием чтения. Что касается таланта, то здесь доступны методические рекомендации, советы, как определить талант ребенка, личный опыт и идеи для заданий. В свою очередь задания по чтению разделены на возрастные категории: дошкольник, первоклассник, 2-3 класс, 4-6 и 7-9 классы. Выбираете возраст, текст и можно поставить там же таймер, чтобы зафиксировать скорость чтения.

Valoda.ailab.lv

На этом портале собрана информация о латышском языке: основные принципы грамматики, различные словари, образцы писем, различных современных текстов, сказки, народные приметы. Все это также доступно в свободном доступе в интернете.

Smartboard.lv

SMART Technologies — компания, занимающаяся производством интерактивных продуктов, наиболее известная интерактивными сенсорными досками, которые могут быть подключены к компьютеру и видеопроектору. На латвийском сайте фирмы есть раздел с цифровыми учебными материалами, которые можно выбрать в зависимости от предмета или возраста ученика. Для того, чтобы ими пользоваться, нужно зарегистрироваться. Также есть возможность добавлять свои материалы для общего пользования.

Visc.gov.lv

На домашней странице Государственного центра содержания образования доступны различные методические материалы, которые тоже можно использовать для дистанционного обучения:

интерактивная игра о правилах безопасности;

интерактивное учебное пособие по этике и социальным знаниям;

интерактивные рабочие материалы;

другие материалы можно найти здесь.

Valsts izglītības satura centrs izstrādātas darba lapasVISC piedāvātie metodiskie materiāli, kas izmantojami praktiskā darbā gan pirmsskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas klasēs pieejami vietnē http://pedagogs.lv/

Интерактивные уроки

Рисование

У студии PerspektivArt много идей, как организовать творческий досуг во время карантина. За более подробной информацией обращайтесь на странице студии в Facebook или по адресу perspektivart@gmail.com.

Zoom-рисование — аналог обычных еженедельных уроков, только в конференции Zoom (можно или с компьютера, или со смартфона). Учитель показывает и объясняет, ученики рисуют под бдительным руководством учителя, с комментариями и работой над ошибками. Плюс уроков в том, что это живое общение и моментальная обратная связь от учителя и группы. Две возрастные группы (7-11 и 12+, можно и взрослым), длится час.

Инстаграм-эфиры — бесплатные прямые эфиры с демонстрациями рисования, с рассказами о знаменитых художниках, интервью с интересными людьми на детские и родительские темы, с энергетической зарядкой. Для детей и родителей.

Скетчинг-онлайн — закрытая группа в Facebook для тех, кто не боится рисовать самостоятельно, но хочет, чтобы его направили, дали тему, проверили, похвалили, подбодрили. Возраст: 7+.

Комиксы-онлайн — закрытая группа в Facebook для тех, кто хочет создать свой комикс. Возраст 7+. Видео-объяснение, прямые эфиры и задания раз в неделю и проверки от учителя.

Иллюстрация книг — закрытая группа в Facebook для тех, кто хочет научиться анализировать текст и нарисовать к нему свои иллюстрации. Видеообъяснение, прямые эфиры и задания раз в неделю и проверки от учителя.

Математика

Журналист, руководитель портала Meeting.lv Армен Халатян решил запустить онлайн-курс по математике в помощь родителям, у которых дети посещают 4-7 класс. Вынужденные каникулы — хорошая возможность подогнать детей. На бесплатные уроки нужно записаться. Они доступны уже с 15 марта. Уроки будут представлять видеоролики и примеры решения задач (текстовые файлы). Если вы заинтересованы получить к ним доступ, то нужно заполнить форму по этой ссылке.

Young Folks LV

На сайте молодежной организации доступны более 10 курсов: языки, графический дизайн, фотокурсы, программирование, курс по журналистике, подготовка к экзамену по математике для 9 классов и т.д.

Коллекция уроков

На образовательном портале InternetUrok.ru доступны видео, конспекты, тесты и тренажеры. Есть библиотека уроков и материалы для вовлеченных родителей. Производством видеоуроков компания занимается с 2008 года. На каждый уроком работает группа специалистов — от учителей и методистов до художников и режиссеров.

Есть абонемент, но очень многие материалы доступны в свободном доступе. Главное — зарегистрироваться и более подробно ознакомиться с тем, что может быть для вас полезным.

Отличается только содержание истории и обществознания. Этот ресурс может стать для вас хорошим помощником и в будущем, чтобы закрепить или углубить знания по той или иной теме.

Еще один полезный бесплатные ресурс на русском языке — resh.edu.ru. Для того, чтобы им пользоваться, необходимо зарегистрироваться — указать школу. При указании латвийской школы регистрация тоже принимается.

Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа. Более 30 000 заданий в игровой форме. Разработаны профессиональными методистами и специалистами по детскому интерфейсу

Youtube

Безусловно, вы знаете, что это платформа, на которой собраны многочисленные видео. Вполне вероятно, что до сих пор вы использовали ее больше в развлекательных целях, однако, если теперь задаться целью больше использовать в образовательных, то можно найти очень интересные документальные, научно-популярные фильмы на разные темы. Порой нужно всего лишь изменить фокус, чтобы найти что-то, что может помочь расширить знания и способ их получения.

Причем после просмотра можно обсудить с ребенком, что он понял, составить письменно вопросы, которое позволят закрепить ему услышанное и увиденное.

Также на этом ресурсе многие педагоги выкладывают свои уроки. Нужно только поискать, какая тема, какой предмет и какой лектор для вашего ребенка будут наиболее интересными и полезными. Например, здесь, вы найдете уроки по биологии, а здесь — по физике.

Тренажеры

Онлайн-тренажеры Викиум помогают развивать память, внимание и мышление. В их основе лежат методики российских и зарубежных нейропсихологов, доказавшие свою эффективность в ходе множества экспериментов и научных работ.

KID-MAMA — здесь вы найдете онлайн-игры и тренажеры, презентации, интерактивные модели, уроки, тесты, статьи, материалы для распечатывания, а также материалы и публикации, развивающие кругозор, смекалку, сообразительность и быструю интеллектуальную реакцию.

"Реши-Пиши" — это задания, составленные по-умному. Решать их интересно и полезно при подготовке к школе и в начальных классах. Просто выберите и распечатайте задание по возрасту и дайте ребенку.

learnenglishkids.britishcouncil.org — сервис по изучению английского языка для учеников разной степени подготовки.

gostei.ru — крупная детская библиотека, которая содержит тексты программных произведений по литературе с 1 по 11 классы.

Развлечения

Клуб Young Folks предлагает играть онлайн в мафию, участвовать в марафоне от художников, в литературном или философском клубе.

PerspektivArt предлагает присоединиться к книжному клубу:

для детей от 6 до 10 лет: дважды в неделю происходят встречи онлайн, читаются и обсуждаются лучшие детские книжки, которые вышли на русском языке за последние годы. Длительность занятия — 40 минут. Ведет Вита Шалдова, психолог, любитель детских книжек с 16-летним стажем, мама троих детей;

дважды в неделю происходят встречи онлайн, читаются и обсуждаются лучшие детские книжки, которые вышли на русском языке за последние годы. Длительность занятия — 40 минут. Ведет Вита Шалдова, психолог, любитель детских книжек с 16-летним стажем, мама троих детей; от 10 до 15 лет: это онлайн-чтение и обсуждение современной подростковой литературы: "Битвы по средам", "Чудо", "Глаз волка", "Ленинградские сказки" и многое другое. Длительность занятия — 60 мин. Ведет Вита Шалдова;

это онлайн-чтение и обсуждение современной подростковой литературы: "Битвы по средам", "Чудо", "Глаз волка", "Ленинградские сказки" и многое другое. Длительность занятия — 60 мин. Ведет Вита Шалдова; чтение на английском языке от 6 до 10 лет: чтение на иностранном языке — хороший способ выучить новые слова, практиковать речь, а также понять, что английский — это не только буквы в учебнике, но и язык веселых и красивых книжек. Длительность занятия — 30 мин.

Информация на Facebook Perspektivart или по адресу vita.shaldova@gmail.com.

Детская комната Arzamas — этот ресурс позволяет провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, мультфильмы и игры, отобранные экспертами. На Arzamas.academy можно информации о литературе, искусстве, истории и других гуманитарных науках.

http://zagadker.ru/ — ничто так не способствует развитию умственных способностей ребенка, как загадки для детей. Вспомните, как вы ломали голову над первой в своей жизни загадкой. На этом сайте все загадки даны с ответами. Остается только выбрать нужную категорию и интересно преподнести ребенку пищу для размышлений.

Мобильные приложения

Duolingo — мобильное приложение, которое предоставляет возможность учить 15 разных языков.

Gudrinieks — приложение для детей дошкольного возраста и учащихся до 2-го класса. Оно учит считать, вычитать, умножать, делить, решать задачи, а также развивать логические мышление, например, распознавать геометрические фигуры.

Kas, Kas, Ko — игра, в которой более тысячи вопросов. Оно охватывает семь тем — спорт, музыка, этнография, литература, язык, история и география.

Latviešu ābece — приложение для детей дошкольного возраста. Оно учит буквам, читать по слогам, а также развивает способность рассуждать самостоятельно. Ребенок может выбрать понравившуюся ему букву, разгадывать загадки и слушать сказки. После прослушивания сказки ребенок может ответить на несколько вопросов, а также слушать и повторять разные слова и слоги.

Lociņš — приложение помогает учить склонения и правописание разных глаголов латышского языка. Сначала ребенок может выбрать тему, а затем способ изучения склонений и правописания слов по конкретной теме. Ответ ребенка сразу проверяется.

Аудиосказки LMT — приложение создано в сотрудничестве с актерами Латвийского радиотеатра, которые озвучили сказки для детей.

Vārdenīte — приложение, которое позволяет расширить словарный запас. Все слова обобщены в списке, но можно отметить понравившиеся, чтобы их всегда можно было найти.