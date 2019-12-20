Позвольте детям отдохнуть! Советы для родителей, как правильно организовать зимние каникулы

Приближаются зимние праздники и вместе с ними долгожданные для всех учеников каникулы. С одной стороны, это время, когда родители школьников тоже наконец-то могут выдохнуть, с другой — многих из них начинает одолевать беспокойство, как длительный перерыв скажется на успеваемости ребенка, мол, полученные знания забудутся и потом придется долго "раскачиваться" и повторять все заново. Так что же делать?

По просьбе DELFI Woman своими советами с родителями делится логопед Exupery International School, специалист по проблемам обучения, автор курса по развитию интеллектуальных способностей и когнитивных функций мозга, нейропсихологии, специалист в области IQ Алина Малошик.

"Отравленная" радость свободы

Зимние каникулы — это в первую очередь подведение итогов и своеобразная точка отсчета. Переход от старого к новому. Ребенок достаточно потрудился в первом полугодии. Были успехи, были сложности, радости и огорчения… все как у всех. Последние рывки сделаны, "хвосты" сданы и долгожданные оценки уже стоят в табелях. Можно выдохнуть. Выдохнуть и поставить точку на этом этапе для того, чтобы начать школьную жизнь с чистого листа, с новыми взглядами, новыми выводами и решениями, с новыми эмоциями, а главное с желанием начать все сначала. И это очень важно.

Но если ребенок получает домашнее задание на каникулы — пусть даже незначительное, пусть легкое, но ЗАДАНИЕ, то тут же появляется слово НАДО. И этот столь важный момент, между точкой и началом, теряется и исчезает. Школа якобы закончилась в этом году, ты свободен, ты заслужил, но это ЗАДАНИЕ постоянно напоминает о ней.

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Представьте, что вы вышли в долгожданный отпуск. Вы хотите не только выспаться, но и забыть о рабочих обязанностях на все время отпуска, и вернуться на работу "со свежей" головой, но тут начальник обязывает вас во время отдыха написать отчет. Несмотря на то, что написать его займет незначительное время, вы все равно будете неудовлетворены своим законным правом на отдых. На протяжении всего отпуска вы будете думать об этом отчете.

Вы, конечно, выспались, но не отдохнули, потому что мыслями были на работе. У детей так же. Дайте им отдохнуть мыслями!

Каникулы — время побыть семьей

А что же действительно будет полезным для ребенка на каникулах? Конечно, время, проведенное всем вместе. Посвятите это время совместным приготовлениям к праздникам.

Подготовьте вместе подарки близким. Лучше, если вы их сделаете своими руками.

Украсьте вместе дом, испеките печенье, разрисуйте пряники.

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Почитайте зимние сказки или рассказы.

Посмотрите вместе добрые рождественские фильмы.

Сделайте, то, что уже давно откладывали.

Разговаривайте на самые разные темы и играйте в игры.

Превратите эти дни в зимнюю сказку для своего ребенка. Это будет по-настоящему полезно для него и для вас. Это лучшее, что может получить ребенок на каникулах. Без суеты. А главное — без школьного задания!

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Помните одну простую истину: "Хорошо работает тот, кто хорошо отдохнул". Так позвольте детям отдохнуть на каникулах не только физически (а это важно!), но и освободив голову от нависающей черной тучи в виде школьного домашнего задания.