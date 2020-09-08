Правила безопасности во время первой поездки домой из роддома

Заботясь о том, чтобы в дороге каждый находился в безопасности, крупнейшая компания по торговле топливом Neste в сотрудничестве с рижским роддомом обобщила советы, как каждой будущей маме во время поездки в автомобиле и родителям, которые везут домой новорожденного, чувствовать себя удобно и безопасно.

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Если будущая мама чувствует себя хорошо, водить автомобиль можно в течение всей беременности. Планируя маршрут поездки, нужно включить более частые и продолжительные паузы для отдыха, чтобы отлучиться в туалет и размять ноги для циркуляции крови.

Нужно помнить о том, что пристегиваться ремнем безопасности обязательно нужно и управляя автомобилем, и находясь в нем в качестве пассажира. Ремень безопасности должен быть правильно расположен — верхний ремень по диагонали должен пересекать грудь, а нижний расположен ниже живота.

К сожалению, наблюдения показывают, что беременные женщины иногда избегают пользоваться ремнями безопасности, потому что с увеличением размеров живота они, как правило, вызывают дискомфорт — давят, врезаются, соскальзывают вверх. Решением в таких случаях, чтобы зафиксировать ремень в положении, когда его нижняя часть не давит, не натирает и не скользит, является использование специальных ремней безопасности для беременных. В случае резкого торможения или столкновения они лучше защитят живот беременной женщины от чрезмерных толчков.

Также важно позаботиться о безопасности своих детей с самой первой поездки на автомобиле. Чтобы поездка в автомашине была безопасной, необходимо помнить о следующих основных принципах:

Соответствующее возрасту и весу ребенка автокресло .

возрасту и весу ребенка . Правильная установка автокресла : независимо от выбранного автокресла, рекомендуем тщательно ознакомиться с инструкцией производителя и попробовать установить его еще до первой поездки с малышом;

: независимо от выбранного автокресла, рекомендуем тщательно ознакомиться с инструкцией производителя и попробовать установить его еще до первой поездки с малышом; Противоположное движению направление : автокресло младенца необходимо установить в противоположном движению направлении, чтобы в случае столкновения удар был меньше. Так как головка новорожденного ребенка по сравнению с телом достаточно большая и тяжелая, а мышцы шеи еще слабо развиты, при столкновении, если ребенок находится в автомобиле в направлении движения, он может получить серьезные травмы шеи;

: автокресло младенца необходимо установить в противоположном движению направлении, чтобы в случае столкновения удар был меньше. Так как головка новорожденного ребенка по сравнению с телом достаточно большая и тяжелая, а мышцы шеи еще слабо развиты, при столкновении, если ребенок находится в автомобиле в направлении движения, он может получить серьезные травмы шеи; Отключить подушки безопасности , если автокресло установлено на переднем сиденье, чтобы в аварийной ситуации малыш не получил двойной удар;

, если автокресло установлено на переднем сиденье, чтобы в аварийной ситуации малыш не получил двойной удар; Обязательно пристегивать малыша в автокресле и во время движения, и тогда, когда ребенок переносится в автокресле вне автомобиля, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

"Безопасность детей — самое важное для каждого родителя. Но нередко уже во время первой поездки из родильного учреждения домой родители "грешат", забывая об элементарных вопросах безопасности или неправильно используя автокресло. Вместе со специалистами Рижского роддома мы призываем всех родителей позаботиться о своих детях уже с первого дня жизни, напоминая о правилах безопасности и проводя вместе с роддомом благотворительную инициативу "Ответственный выбор с первого дня жизни"", — рассказывает председатель правления Neste Latvija Арманд Бейзикис.

В честь своего 30-летия компания дарит в качестве приданого одежду и средства гигиены всем малышам, которые появляются на свет в рижском роддоме 30 числа каждого месяца. На 3-м, 4-м и 6-м этажах роддома установлены также специальные инсталляции — фотостены, на которых каждая молодая семья из магнитиков может сложить имя и дату рождения своего малыша.