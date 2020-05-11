Президент Эстонии Керсти Кальюлайд: "Я на самом деле довольно бесполезная бабушка"

В интервью, посвященном Дню матери, президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что, проводя сейчас больше времени дома, понимает, насколько ее детям не хватало ее внимания. Подробнее об этом рассказывает журнал Jana.

В своем выступлении в эстонском телешоу "Утро с Ану" в День матери Керсти Кальюлайд призналась, что, хотя она очень скучает по своей дочери и внукам, к сожалению, им нельзя вместе праздновать День матери. "На самом деле, нам не казалось разумным собираться в этот день в кругу семьи. Моя дочь сейчас в Южной Эстонии со своими детьми, она работает дистанционно. Это проще, чем быть с тремя маленькими детьми в Таллинне, где детские площадки закрыты. К сожалению, сегодня я не увижусь с семьей моей дочери, но у меня есть возможность общаться с моей матерью на улице", — рассказала президент.

В обычной жизни они с дочерью живут рядом, поэтому она привыкла довольно часто встречаться с внуками, и сейчас чувствует, что давно не видела своих близких. "Это слишком долго".

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Керсти Кальюлай признает, что как у бабушки у нее мало времени, чтобы проводить время с внуками. "Я на самом деле довольно бесполезная бабушка, Майке уже пять лет, в первый год ее жизни я работала в Люксембурге. Ремо родился 22 февраля, три года назад. Это был довольно напряженный период, но в день рождения мне удалось его увидеть", — рассказывает президент и вспоминает, как узнала о рождении своего третьего внука в аэропорту Хельсинки, когда, сидя в самолете, ждала вылета в Токио, на коронацию японского императора.

Будучи главой государства и проводя сейчас больше времени дома, Кальюлайд понимает, насколько ее детям раньше не хватало ее внимания. "Теперь очевидно, что этот дефицит был значительным. При этом, я думаю, что мой младший ребенок получил достаточно внимания. Сейчас он его уже не ищет".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kersti Kaljulaid (@kerstikaljulaid) 17 Апр 2020 в 1:57 PDT

Керсти Кальюлайд не пришлось слишком сильно столкнуться с дистанционным обучением (сейчас в школе учатся младшие дети президента, 11-летний Каспар и 15-летний Георг, — прим. ред.), потому что в их семье с 1 класса учеба была ответственностью самих детей.

"На самом деле, мы ни с одним ребенком в нашей семье не делали домашних заданий, — рассказала президент. — Этот разговор всегда проводился в первые дни первого класса. Мы говорили, что теперь это их работа и они несут ответственность за то, что скажет учитель, если задание не будет сделано: "Каждая оценка — ваша, каждое замечание — ваше, и вы несете за это ответственность". С некоторыми детьми это получалось лучше, c некоторыми хуже, но с младшими это хорошо работает. Конечно, мы настаиваем, чтобы они выполняли весь объем работы. Иногда кажется подозрительным, когда вы видите, что ребенок выходит из комнаты и говорит, что у него все готово, хотя с начала урока прошло совсем немного времени. Хотя, если вспомнить, все мы иногда в школе любили вместо учебы посмотреть в окно".

Керсти Кальюлайд, у которой четверо детей и трое внуков, родила первого ребенка 18 лет, во время учебы в университете. По ее словам, каждая женщина знает, когда лучше всего заводить детей.