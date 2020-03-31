Психолог: "Один из лучших способов поддержать детей сейчас — играть вместе с ними"

Несмотря на то, что многие работают удаленно или не работают вовсе, свободного времени остается не так уж много, особенно, если в семье есть один или несколько школьников. Но если оно появляется, то потратить его психологи рекомендуют на совместные игры.

Как показало исследование LEGO, 83% детей новые навыки и знания лучше всего осваивают именно в процессе игры. 95% опрошенных родителей хотели бы, чтобы игра как метод обучения была больше интегрирована в школьные учебные программы. Большая часть (86%) детей и родителей также признают, что общие игры помогают освободиться от накопленного за день стресса. Однако более половины (61%) родителей при этом все равно отвлекаются, чтобы ответить на электронные письма, посмотреть новости в соцсетях, убраться в доме или приготовить еду.

"Для успешного развития ребенка чрезвычайно необходимы связь с родителями и игра. Игры включают использование всех наших чувств — даже играя с самой простой игрушкой, ребенок использует зрение, тактильные ощущения, свое тело, возможно, слух. Если он думает, что можно сделать с этой игрушкой, то подключаются мышление, память, внимание. Ребенок также испытывает эмоции — радость, разочарование, удачу, гнев. Если к игре подключается родитель, то начинается коммуникация — надо учиться разговаривать, делиться, ждать своей очереди, искать компромисс, что является основой хороших навыков коммуникации, которые в наше время нередко оцениваются даже выше академических знаний. Если ребенок в игре способен включать воображение, то развиваются творческое мышление и способность фантазировать, которые необходимы для развития логического мышления", — объясняет психолог Лига Бернате.

Она подчеркивает, что в тот момент, когда родители играют вместе с детьми, создаются незаменимые семейные отношения: "Родители во время общих игр могут наблюдать за ребенком, таким образом узнавая его иначе, чем во время разговоров о повседневных вещах или отдавая указания. Это также помогает ребенку почувствовать себя нужным и оцененным, ведь дети переживают отношения по-настоящему, и родители подкрепляют свои слова делами. Например, "Ты важен для меня" трудно доказать словами, если я не могу найти время, чтобы вместе с тобой сделать то, что важно для тебя и доставляет тебе радость. Подобно тому, как мы говорим: "Я тебя люблю’’, но не смотрим в глаза ребенку или другому человеку, не обнимаем его. Язык детей — это игра, и чтобы мы могли от них много потребовать, мы должны дать им много поддержки и любви. Один из лучших способов сделать это — играть вместе с ними".

Чтобы наглядно показать, какое влияние оказывает один час, без помех проведенный за игрой, семья из Риги, в которой растут двое сыновей, приняла участие в эксперименте. После него родители признались, что за этот час дети поделились такими вещами, которыми, возможно, не поделились бы в другой ситуации: "Возможно, в иной раз мы бы параллельно занимались домашними делами, но нам четверым вместе было очень хорошо, и мы общались совершенно в другом ритме, спокойно. Наш главный вывод — не так сложно найти время, чтобы без помех провести его вместе. У нас, родителей, благодаря совместным играм также меньше угрызений совести из-за того, что мы недостаточно времени уделяем детям".