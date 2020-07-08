Психологи выяснили, как формируется представление об идеальном партнере

Калифорнийский университет попытался понять, каким образом люди выбирают себе романтических партнеров. Оказалось, озвучиваемые предпочтения, образ идеального партнера, не имеет ничего общего с индивидуальным подходом. Подробнее об этом со ссылкой на Medical Express рассказывает MEDdaily.

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Ученые привлекли к работе более 700 добровольцев, которых попросили озвучить три идеальные характеристики романтического партнера.

"Люди могли очень легко назвать эти характеристики. Среди них часто были "забавный", "привлекательный", "любознательный".

Далее требовалось оценить романтическую привлекательность ряда людей, которых добровольцы знали лично.

Оказалось, сила романтической привлекательности была напрямую связана с выраженностью трех идеальных черт, обозначенных ранее. Но характеристики настолько общие, что соответствие им никак не предсказывало бы исход отношений.

У людей нет особого понимания того, чего они лично хотят от партнера, несмотря на наличие общего идеала.

Выводы особенно актуальны для людей, знакомящихся онлайн и нередко оценивающих других по набору характеристик", — говорится в отчете специалистов.