Недавно в рамках рубрики "Счастливое материнство" детский психолог Наталья Беляева рассказала о способе, как развивать свою родительскую осознанность. Сегодня же она хочет поделиться своей историей и на своем примере показать, насколько сильна связь матери и ребенка.
Когда моей дочке было года 3-4, я стала замечать, что она начала грызть ногти. По опыту работы знаю, что это происходит от эмоционального напряжения. Это не просто привычка.
Помню, был один из вечеров, когда я ее укладывала спать. Она не хотела засыпать. Ох, как я злилась на нее! Скорее всего, тогда я сказала ей что-то строгое, она успокоилась и заснула.
Я села на кухне, и задумалась "Что же происходит?". А происходило следующее: я включила у себя режим "автопилот", когда не слышала ни себя, ни своих чувств. От своей усталости и эмоционального опустошения была слишком резкая, недовольная и придирчиво строгая с дочкой. Муж тогда часто ездил в командировки. Помню, в тот же момент от понимания происходящего пришло некое облегчение.
Через пару недель дочка перестала грызть ногти. Начав уделять внимание себе и своим состояниям, я прибывала в отличном состоянии.
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Зачем я об этом рассказала? Я хочу, чтобы вы знали, дорогие мамы, насколько важно то, что происходит с вами, вашими эмоциями, мыслями. Ребенок до семи лет живет в вашем эмоциональном поле. Он считает все ваши состояния.
Помню, я как -то писала, что дети спасают родителей. Так и есть! Через свой недуг (энурез, грызение ногтей, энкопрес, тики, страхи, навязчивые состояния и тд.) и болезни, ребенок часто "показывает", что в семье что-то происходит. И это "что-то" нужно менять. А если не менять, болезнь имеет постоянный характер.
Каждый может разобраться в причинах появления у детей внутреннего напряжения, болезней. Если у вас есть желание обсудить со мной эту тему более подробно, сделать это можно будет на вебинаре 18 ноября "Психосоматика детских болезней. Как помочь ребенку?", в ходе которого мы поговорим на следующие темы:
- Что такое детская психосоматика?
- Что такое вторичная выгода болезни?
- Как "правильно" болеть, если ребенок заболел?
- Зачем и почему болеют дети?
- Причины соматических болезней?
- Профилактика детских болезней.
- Задачи психотерапии при психосоматики.
- Что стоит за каждым заболеванием (рассмотрим распространенные заболевания).
- Практические упражнения, которые помогут вашим детям быть здоровыми.
Этот вебинар для всех родителей, которые хотят помочь ребенку быть здоровым. Если вы хотите узнать, почему болеют дети, и научиться быть здоровыми, регистрируйтесь здесь.