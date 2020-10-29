Психосоматика детских болезней. Как помочь ребенку?

Недавно в рамках рубрики "Счастливое материнство" детский психолог Наталья Беляева рассказала о способе, как развивать свою родительскую осознанность. Сегодня же она хочет поделиться своей историей и на своем примере показать, насколько сильна связь матери и ребенка.

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Когда моей дочке было года 3-4, я стала замечать, что она начала грызть ногти. По опыту работы знаю, что это происходит от эмоционального напряжения. Это не просто привычка.

Помню, был один из вечеров, когда я ее укладывала спать. Она не хотела засыпать. Ох, как я злилась на нее! Скорее всего, тогда я сказала ей что-то строгое, она успокоилась и заснула.

Я села на кухне, и задумалась "Что же происходит?". А происходило следующее: я включила у себя режим "автопилот", когда не слышала ни себя, ни своих чувств. От своей усталости и эмоционального опустошения была слишком резкая, недовольная и придирчиво строгая с дочкой. Муж тогда часто ездил в командировки. Помню, в тот же момент от понимания происходящего пришло некое облегчение.

Через пару недель дочка перестала грызть ногти. Начав уделять внимание себе и своим состояниям, я прибывала в отличном состоянии.

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Зачем я об этом рассказала? Я хочу, чтобы вы знали, дорогие мамы, насколько важно то, что происходит с вами, вашими эмоциями, мыслями. Ребенок до семи лет живет в вашем эмоциональном поле. Он считает все ваши состояния.

Помню, я как -то писала, что дети спасают родителей. Так и есть! Через свой недуг (энурез, грызение ногтей, энкопрес, тики, страхи, навязчивые состояния и тд.) и болезни, ребенок часто "показывает", что в семье что-то происходит. И это "что-то" нужно менять. А если не менять, болезнь имеет постоянный характер.

Каждый может разобраться в причинах появления у детей внутреннего напряжения, болезней. Если у вас есть желание обсудить со мной эту тему более подробно, сделать это можно будет на вебинаре 18 ноября "Психосоматика детских болезней. Как помочь ребенку?", в ходе которого мы поговорим на следующие темы:

Что такое детская психосоматика?

Что такое вторичная выгода болезни?

Как "правильно" болеть, если ребенок заболел?

Зачем и почему болеют дети?

Причины соматических болезней?

Профилактика детских болезней.

Задачи психотерапии при психосоматики.

Что стоит за каждым заболеванием (рассмотрим распространенные заболевания).

Практические упражнения, которые помогут вашим детям быть здоровыми.

Этот вебинар для всех родителей, которые хотят помочь ребенку быть здоровым. Если вы хотите узнать, почему болеют дети, и научиться быть здоровыми, регистрируйтесь здесь.