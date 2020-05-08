Пять идей, как отметить День матери и не нарушить правила

Даже во время карантина можно подготовить для мамы сюрприз. Кроме того, в нынешних условиях, когда мы проводим большую часть времени дома, создание праздничного настроения особенно важно. Samsung делится своими идеями и предлагает поблагодарить мам в социальных сетях, используя хэштег #СпасибоМаме.

Поддержите мамины увлечения

Многих чрезвычайная ситуация вынуждает изменить или адаптировать существующие увлечения или, наоборот, способствует новым знаниям. Поэтому можете удивить свою маму подарком, который поддержит ее нынешнее увлечение или поможет развить новое. Может быть, мама всегда мечтала о собственном садике? Сделайте первый шаг и подарите набор семян, который позволит выращивать не только вкусные, но и полезные травы в домашних условиях.

Создайте красивый снимок

В Латвии, как и во всем мире, идея фотографирования людей дома с улицы приобрела популярность, тем самым сохраняя безопасное расстояние. Пригласите маму подойти к окну, сесть на подоконник или выйти на балкон, чтобы сделать особенный снимок в День Матери, который обязательно запомнится — для более яркой фотографии заранее оставьте перед дверью любимые цветы.

Проведите время вместе виртуально

Несмотря на то, что в настоящее время невозможно планировать совместные приключения, можно найти способы виртуально проводить время вместе — сейчас доступны бесплатные способы развлечений в интернете на любой вкус, остается только выбрать. Например, если ваша мама любит готовить, пригласите ее присоединиться к виртуальной праздничной выпечке тортов — используйте советы мамы, чтобы торт с обеих сторон экрана получился именно таким, как она любит. Если же мама ценит культурные развлечения, познакомьте ее с возможностями отправиться в виртуальное путешествие по лучшим художественным музеям мира, а затем обсудите впечатления.

Составьте плейлист любимых песен

Поздравьте маму подборкой песен, специально отобранных для нее на Spotify, YouTube или любом другом музыкальном сайте, собрав композиции из ее детства и других жизненных событий, как свадьба, выпускной и т.д. Также добавьте песни о любви, которые напоминают вам о моментах, проведенных с мамой. Чтобы сделать подарок еще более личным, подарите письменную или виртуальную открытку, в которой расскажете, почему выбрали именно эти песни. Ассоциации с конкретными событиями в прошлом помогут пережить позитивные моменты снова. Подборку песен завершите композицией в качестве обещания, которая станет первой песней, которую услышите в тот день, когда сможете снова встретиться.

Поблагодарите маму удаленно

Если у вас в семье несколько детей, используйте свой смартфон, чтобы записать каждое из поздравлений, которые затем можно объединить в одно видео, чтобы отправить как маме, так и бабушке. Кроме того, не забывайте, о социальных сетях, в которых вы можете оставить поздравление под хэштегом #СпасибоМаме.