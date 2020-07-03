Пять историй бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков

Матери из разных уголков мира пытаются помочь своим детям, не способным зачать ребенка, стать родителями. Вынашивая собственных внуков, бабушки попадают на передовицы газет и вызывают у общественности целый спектр эмоций от осуждения до восхищения. "Лента.ру" изучила, как и для чего они это делают.

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Эмма

55-летняя Эмма Майлс из британского города Лампетер узнала, что ее дочь Трейси Смит не сможет забеременеть, когда той исполнилось 15 лет. У девушки отсутствовала матка, однако были яичники и маточные трубы. Позже у нее диагностировали синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера (МРКХ) — врожденный порок, при котором женские половые органы развиты неполноценно.

"Меня съедала мысль, что Трейси не может стать матерью, — признается Эмма. — Она редко откровенничала со мной, но когда представился подходящий момент, я сказала ей: "Ты можешь всегда на меня рассчитывать". Несмотря на мой возраст, я не боялась родить. Я была нацелена на то, чтобы сделать это ради дочери".

В 2016 году Трейси обручилась со своим возлюбленным Адамом и всерьез задумалась о материнстве. "С того дня, как я узнала про диагноз, мама пообещала сделать все возможное, чтобы помочь мне. Я знала, что однажды она выносит моего ребенка", — рассказывает она. Изначально пара хотела обратиться в агентство, занимающееся подбором суррогатных матерей, но не стала этого делать из-за местных законов.

"По законам этой страны суррогатная мать — и ее супруг, если таковой имеется, — получают полноценные права родителей после вынашивания ребенка. Для нас это было большим риском". Вместо этого дочь попросила Эмму стать для нее суррогатной матерью. Та охотно согласилась. "Я была так счастлива, когда она сказала: "Конечно, я готова". Она ждала, когда я обращусь к ней за помощью". Отец Трейси также поддержал эту идею и подписал необходимые документы, передающие дочери и ее жениху законные права родителей.

В марте 2017 года Эмма проконсультировалась со специалистом по ЭКО, который разработал план подготовки к процедуре. Британке пришлось за четыре месяца похудеть на 38 килограммов и пропить гормональные таблетки. В мае следующего года врачи успешно перенесли оплодотворенные яйцеклетки в ее организм, и беременность наступила уже после первой попытки.

С помощью кесарева сечения 16 января 2019 года на свет появилась Эви Сиан Эмма Смит. Новорожденная весила 3,4 килограмма и была абсолютно здоровой. "Нам с Адамом разрешили присутствовать при рождении Эви. Это был неописуемо волнительный момент. Я так переживала за состояние мамы и безопасные роды нашей малышки", — поделилась своими эмоциями Трейси.

"Я не чувствую особенной привязанности к Эви, — утверждает Эмма. — Трейси — моя дочь, и я сделала это для того, чтобы она стала матерью. Сейчас я рада снова вернуться к работе и привычной жизни. Но я пройду через весь этот процесс снова, если они когда-нибудь захотят для Эви братика или сестричку".

"Я не знаю, как отблагодарить маму за то, что она для меня сделала, — говорит Трейси. — Я считала, что никогда не смогу иметь ребенка. Так что Эви — это заветная мечта, которая воплотилась в реальность".