Пять навыков молодой мамы, которые пригодятся после родов

Когда я говорю о том, что жизнь современной мамы нелегка, многие спрашивают: "Почему? Столько же помощников в быту, тут кнопку нажал, там!". Но я имею в виду совсем другую сторону материнства — эмоциональную. Ведь не зря говорится, чтобы вырастить одного ребенка, нужна целая деревня, прежде всего для того, чтобы у женщины был тыл, поддержка, психологическая опора и руки, которые могут позаботиться о малыше, а мама уделить это время себе.

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Гордон Ньюфелд прекрасно говорит о такой "каскадной заботе" — если вы хотите помочь маме, позаботьтесь о ней так, чтобы у нее были силы на ребенка. Не будет место эмоциональному выгоранию от постоянной необходимости следить, регулировать, контролировать, "контейнировать" эмоции малыша. Ее выслушали, обняли, накормили, помогли чем-то в бытовом плане и она уже заряжена энергией, которую готова отдавать дальше семье, детям.

Малышу "деревня" тоже нужна, ведь, когда он подрастает, все более значимым элементом взросления становятся "свои взрослые", которым ребенок доверяет, к которым от мамы не страшно на время оторваться и пойти пообщаться.

Так что из-за того, что чаще всего молодая семья живет замкнуто и изолировано, мама, будучи с ребенком одна или почти одна 24/7, эмоционально выгорает. От этого страдает атмосфера в семье и последствия бывают совсем печальные. Поэтому данные навыки считаю спасительным кругом в такой реальности.

Умение просить о помощи



Не стараться все время жить по принципу "я сама". Чем меньше ребенок, тем больше мамы ему надо, а вот быт — это тот фронт работы, где можно и нужно просить о помощи.



Умение кормить грудью



ДА! Как консультант по грудному вскармливанию я настаиваю на том, что это навык не врожденный, а приобретенный. Особенно, если в семье не было примеров успешного кормления. Расширяйте круг общения, приглашайте консультанта по лактации, ищите ресурсы и книги. Кормление — это целый спектр отношений с малышом помимо просто питательной составляющей и факта укрепления здоровья за счет иммуноглобулинов и пр. Причем поддержки со стороны медицинского персонала здесь очень мало, вам нужно искать помощь самой.



Умение брать ответственность за здоровье ребенка



Это важно с момента наступления беременности. Любая медицинская процедура, стресс, болезни, отсутствие свежего воздуха, движения… все эти вещи уже в процессе ожидания малыша сказываются на нем. Когда он рождается, встает миллион вопрос по уходу за крохой, согласие или отказ на различные медицинские процедуры, да и вообще сама концепция вашего материнства начинает выстраиваться с первых секунд. Количество противоречивой информации и советов просто зашкаливает. Ищите информацию, доверяйте себе.



Умение ценить себя в статусе мамы



Вы понимаете, как важно для ребенка это слово "МАМА"? И когда вы ею стали, оцените ваше влияние на кроху! Каждое слово, кивок головы, все это его мир. По мере взросления ребенка ваше мироощущение передастся и ему. Важно не забывать заботиться о себе и ценить свои усилия в материнстве. Воспитывать человека — это труд: духовный, эмоциональный, физический.



Умение спать



Да, без сна тяжело, организм разлаживается, все не в радость. Часто мама, пытаясь все успеть, не пользуется моментом, когда кроха спит, не ложится рядом отдохнуть, а бежит делать дела. В результате она вымотана, сил на новое бодрствование малыша становится меньше, раздражения больше, продуктивность тоже падает. А вот если отдохнувшая мама берется за дела, то тут как-то все начинает складываться, совмещаться несовместимое. И ребенка нашла, чем занять, и ужин как-то быстро приготовился. Это тоже из рубрики заботы о себе как о МАМЕ.

Для тех, кто живет в Риге и находится сейчас в статусе ожидания малыша, приглашаю на семинар, посвященный проживанию боли в родах. Зарегистрироваться на него и получить больше информации о нем можно на сайте Школы Естественного Материнства. Группа будет всего из шести человек.

Если же вам нужна помощь с навыками грудного вскармливания, то я помогаю очно и онлайн с момента рождения крохи до момента его отлучения (или самоотлучения) от груди. Найти меня можно в Instagram или в Facebook.

Слушайте свое сердце!