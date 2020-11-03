"Радость есть": жителей Латвии призывают внести лепту в обеспечение полноценного питания пациентов Детской больницы

Каждый год в стационаре Детской клинической университетской больницы проходят лечение около 15 000 маленьких пациентов, которым в процессе выздоровления необходимо полноценное питание. Для того, чтобы маленький пациент получал здоровый сезонный рацион, было создано движение "Радость есть". Поддержать его могут все жители Латвии, делая пожертвования или выбирая в магазинах продукты со специальной символикой движения.

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Цель движения "Радость есть" — распространять знания о важности здорового питания для развития детей, а также в процессе выздоровления, и обеспечивать, чтобы питание, предлагаемое в Детской больнице, было не только вкусным и полезным, но и подавалось в привлекательном оформлении.

Поэтому в Детской больнице начались долгожданные перемены и возникло движение "Радость есть", основанное на новом, современном и подходящем именно для детей здоровом питании. В основе новой концепции питания — давняя мечта о столь необходимом процессе реновации на больничной кухне, где технологии приготовления блюд не менялись уже 20 лет.

"Нам важно обеспечивать в Детской больнице не только лечение на высшем уровне, но и приятную атмосферу для детей и членов их семей, которая способствует выздоровлению и спокойствию. Питание — основная потребность каждого человека в любой ситуации, поэтому мы рады переменам, происходящим сейчас на нашей кухне, благодаря которым питание будет нравиться даже тем, у кого в процессе выздоровления аппетит стал хуже, чем обычно. Делать больше и осуществлять перемены быстрее, чем крайне необходимо, нам всегда удавалось только при поддержке общества и предприятий, поэтому мы благодарим каждого, кто уже нам помог или еще обдумывает возможность это сделать", — рассказывает председатель правления Детской клинической университетской больницы Валтс Аболс.

Перемены в Детской больнице реализуются при поддержке предприятия Maxima Latvija, повара Элмарса Танниса, партнера Латвийского общества ресторанов Агнесе Фреймане и диетолога, автора меню "Радость есть" Лизете Пуги.

"Я мама двоих детей и в детстве сама была разборчива в еде, поэтому вопросы, связанные с детскими привычками в питании, в моей жизни были актуальны всегда. Меня однозначно вдохновляют маленькие пациенты больницы, поэтому, думая о питании, я всегда ищу золотую середину — возможность объединить вкусное, красивое и необходимое! В настоящий момент мы начинаем предлагать пациентам Детской больницы новые местные, сбалансированные, вкусные, яркие и, что самое главное, соответствующие терапии блюда. Сейчас в новое меню больницы включены 8 видов диет, предусматривающие, чтобы в течение 10 дней блюда не повторялись, и они постепенно заменяют привычные блюда, оцениваются и совершенствуются", — рассказывает диетолог Детской больницы и автор меню "Радость есть" Лизете Пуга.

Внести свою лепту может каждый из нас — спонсоры движения и предприятия. Сделать пожертвование на развитие движения "Радость есть" можно во всех магазинах Maxima, покупая продукцию ответственных предприятий: Dobeles dzirnavnieks, Smiltenes piens, Alpro, Baltijas dārzeņi и птицефабрики Ķekava.

Foto: Publicitātes attēls

Кроме того, можно пожертвовать 1,42 евро, позвонив по телефону 90006681.

О возможностях сделать пожертвование или предоставить свою продукцию предприятия могут узнать у координатора проекта по электронной почте: austra.straume@bkus.lv.