Развивайте изобильное мышление! 7 уроков детям о деньгах

Деньги — неотъемлемая часть жизни. И, пожалуй, каждый родитель хочет, чтобы его дети были финансово грамотными и обеспеченными. Хорошая новость — в ваших силах помочь вашим детям на этом пути. Как именно, рассказывает консультант по финансовой грамотности Анна Черепанина.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что такое деньги



Расскажите, что такое деньги, для чего они нужны. Показывайте на примерах, когда ходите в магазин: на полке стоит товар с определенной стоимостью, вы берете его и отдаете взамен деньги. Предложите ребенку подумать, что можно купить за деньги.



Как можно получить деньги



Объясните, как можно получить деньги, как вы зарабатываете, как зарабатывают другие. Обсудите, как он может заработать: что умеет делать, что любит и что будет нужно другим.



Создание накоплений



Поговорите об экономии и сбережениях. Приведите примеры, когда НЕ получается сразу купить то, что хочется, и научите откладывать деньги. Устройте соревнование, кто найдет самую выгодную цену на товар.



Постановка целей



Научите расставлять приоритеты и ставить финансовые цели. Выберите, на что он хочет откладывать деньги, обсудите карманные деньги и составьте план накоплений. В процессе будет возникать желание потратить то, что уже накоплено, проговаривайте снова цели. Но при этом давайте возможность делать выбор: он готов потратить сейчас деньги на шоколадку и отсрочить покупку конструктора?



Учет средств



Составьте бюджет. Показывайте, как вы делаете это в своей взрослой жизни и учите вести учет своих карманных денег и расходов. Этот навык пригодится, когда он вырастет.



Финансовая система



Объясните, как работает наша финансовая система: зачем существуют банки, какие услуги предлагают, что такое инвестирование, кредиты и прочее. Какие последствия могут быть, если принять неверное решение, и как их решать.



Изобильное мышление



И, самое главное, работайте со своими ограничивающими убеждениями, развивайте изобильное мышление. Дети подсознательно копируют родителей. И сколько бы раз вы ни показывали или рассказывали что-то, если сами думаете и делаете НЕ так, то позже они будут применять вашу модель поведения.

