Ребенок болеет, но отказывается от лекарств. Как быть?

Зима — разгар сезона простудных заболеваний и вирусных инфекций. Однако маленькие дети из-за недомогания часто становятся капризными и наотрез отказываются от лекарств. Deutsche Welle обобщил советы врача, которые помогут родителям в таких ситуациях.

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Таблетки — вместе с едой



"Главное — ни в коем случае не заставлять ребенка принимать лекарство. Иначе он будет сопротивляться так, словно его ведут на эшафот. Я знаю семьи, в которых случалось, что один из родителей держал упиравшегося малыша за руки и за ноги, а другой буквально вливал ему в рот из ложечки микстуру от кашля. Подобные методы совершенно недопустимы! Они не только не помогут лечению, но и могут привести к нарушению работы психики, а то и всего организма ребенка", — предостерегает в беседе с DW врач из Франкфурта-на-Майне Наргес Пойян и подсказывает, какие способы лучше использовать при домашнем лечении малышей.

Вашему ребенку выписали капсулы или таблетки, а он только морщится при их виде и ни в какую не хочет глотать? Тогда размельчите пилюлю, спрячьте ее в ложке фруктового пюре или какой-нибудь вкусной каши — и предложите малышу это лакомство. А после того, как ваше чадо его проглотит, дайте ему выпить немного воды или сока, делится одним из своих лайфхаков врач.

К слову, таблетки ребенок должен принимать в положении сидя или стоя, но не лежа — и после этого не ложиться в течение примерно двух минут. Иначе лекарство может прилипнуть к внутренней поверхности пищевода и постепенно разрушиться, так и не попав в желудок. Однако, когда речь идет об антибиотиках, лучше проконсультироваться с врачом, поскольку не все из них можно принимать вместе с пищей.

Микстуру — с помощью одноразового шприца

Но в основном препараты для самых маленьких выпускаются жидкие — в виде микстур, суспензий, сиропов. Многие производители добавляют в них специальные ароматизаторы, благодаря чему они, как правило, становятся приятны на вкус. Но даже несмотря на это, заболевшие дети порой отказываются пить и такие лекарства. Тем не менее, выход из положения есть.

Манипуляцию с введением медикамента в полость рта малыша можно произвести с помощью одноразового шприца, какие продаются в аптеках, подсказывает Наргес Пойян — и объясняет, как такой метод работает: снимите со шприца иглу, наберите в него необходимую дозу лекарства, отвлеките внимание ребенка, показав ему яркую картинку или игрушку, и осторожно впрысните препарат в полость рта. Только направляйте шприц не на корень языка, а в щечный карман — иначе рвотного рефлекса не избежать

Капли в нос — мерной пипеткой

При насморке облегчить дыхание помогают капли в нос и натуральные солевые растворы в виде назальных спреев. Малышам в возрасте до двух лет закапывать нос лучше всего, когда они лежат, а дети постарше могут сидеть, запрокинув голову. Аэрозоль можно использовать, когда ребенок сидит или стоит. Спина у него при этом должна быть прямая. Нос предварительно очищают от слизи и корок.

Закапывать нос маленьким детям лучше всего при участии помощника. Один взрослый фиксирует голову малыша и слегка приподнимает его носик, а второй вводит пипеткой в ноздрю ребенка лекарство и сразу же поворачивает его голову в сторону этой половины носа. Через минуту-другую закапывают вторую ноздрю. Чтобы отвлечь внимание ребенка, во время процедуры можно показать ему забавную игрушку или картинку, рекомендует врач.

Глазные капли — во время сна

При конъюнктивите или раздражении глаз могут понадобиться глазные капли. Закапывать малышу глазки тоже лучше вместе с помощником. Сделать это легче всего, когда ребенок крепко спит. Один взрослый фиксирует голову малыша, а второй вводит пипеткой капли в области внутреннего уголка глаза, осторожно оттянув нижнее веко вниз немного в сторону щеки. Таким образом капля легко попадает в конъюнктивальный мешок. Во избежание попадания на пипетку бактерий, ее касания с кожей и слизистой нужно избегать.

Ушные капли — во время просмотра мультика

Отит — одно из наиболее часто встречающихся заболеваний у маленьких детей. Остановить воспалительный процесс в ухе помогут специальные капли. Перед применением их необходимо нагреть до температуры 36,6 градуса, а слуховой проход осторожно очистить от гноя с помощью специальных аптечных препаратов. Вводить капли в ухо также лучше с помощником.

Ребенка укладывают на спину. В качестве отвлекающего маневра можно поставить его любимый мультфильм. В это время один взрослый осторожно поворачивает голову малыша на бок — больным ухом кверху. Второй взрослый с помощью пипетки вводит в ухо капли, а затем протирает ушную раковину салфеткой, пропитанной антисептиком. При этом важно: закапывая больное ухо, ни в коем случае не касайтесь его пипеткой — иначе на нее могут попасть бактерии, поясняет доктор.

В любом случае, какие бы лекарства вы ни давали вашему малышу, главное — делать это осторожно, ласково и с доброй улыбкой. Даже незначительный раздражитель может спровоцировать испуг у ребенка, предостерегает немецкий врач Наргес Пойян.