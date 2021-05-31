Ребенок на кухне — помощник или обуза? 6 советов, как привлечь детей к приготовлению еды

Приготовление еды — прекрасный вид совместного времяпрепровождения — творческий и вкусный. К тому же благодаря этому ребенок обретет новые навыки, которые ему пригодятся в дальнейшей жизни. В преддверии летних каникул предприятие Dobeles dzirnavnieks поделилось своими советами, как заинтересовать этим детей.

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Позвольте ребенку составлять меню



Приготовление еды нередко занимает много времени, однако дети не всегда об этом знают, ведь обычно их зовут к столу уже тогда, когда все готово. Поэтому, хотя иногда это и непросто, рекомендуется с малых лет привлекать подрастающее поколение к готовке.

Желательно предлагать им участвовать уже на этапе планирования и подготовки, например, дать изучать кулинарные книги или сайты и предложить выбрать блюдо, которое затем будет приготовлено общими силами.

Ребенок может также подготовить список покупок, записав или нарисовав продукты, которые нужно купить.

Дети постарше могут полноценно участвовать и в процессе покупки необходимого, что поможет развить навыки планирования трапез и бюджета, а также получить знания о продуктах питания и их происхождении.

Если ребенок будет рядом уже с момента выбора еды, он будет куда сильнее чувствовать свою причастность.

Знакомьте с миром кухни

Чтобы ребенок по возможности лучше чувствовал себя в мире большой кухни, покажите ему, где находятся главные принадлежности, с которыми он, возможно, еще не знаком. Детям помладше пригодятся знания о том, где хранятся различные виды посуды, тем, кто постарше, стоит знать, где лежат специи или определенные кухонные инструменты.

Во время готовки рассказывайте, для чего предназначен конкретный предмет и что дает конкретная приправа — это сделает процесс еще более ценным.

Дайте волю фантазии

Нередко попытки привлечь ребенка к помощи на кухне заканчиваются уже в самом начале, поскольку малыши быстро теряют интерес. Чтобы процесс был более увлекательным, желательно не только давать детям основные знания, но и позволять им импровизировать. Продукты можно резать на кусочки разной формы, например, при помощи формочек для печенья.

Если в рецепте присутствует тесто, ребенок может его раскатывать и придавать ему такую форму, какую хочет.

Украшение еды будет более увлекательным, если общими силами попытаться создать на тарелке произведение искусства, например, изобразить любимого героя мультфильма или книги.

Подчеркивайте, что важен процесс, а не результат

Первые шаги в любом новом деле часто бывают непростыми. Даже если задуманное блюдо получилось не совсем таким, как ожидалось, главное — сам процесс и совместно проведенное время. Важно постараться донести это до ребенка.

Совместное приготовление еды оставляет после себя радостные и теплые воспоминания, к тому же это дает возможность не только детям научиться различным полезным для жизни навыкам, но и родителям тренировать терпение и понимание.

Вложенные усилия и время несут краткосрочные и долгосрочные приобретения и для детей, и для родителей.

Кроме того, это возможность создать общие воспоминания — вы можете снять какой-то момент вашей совместной работы на кухне.

Используйте готовку как возможность учиться

Дети лучше всего учатся на практике, и готовка также может быть интересным и творческим процессом, во время которого можно освоить множество других навыков. Маленьким детям во время приготовления еды можно показывать различные цвета и формы, тогда как дети постарше могут тренировать навык чтения, отслеживая процесс по выбранному рецепту.

Стоя у плиты, можно помочь ребенку освоить математику, попросив его подготовить необходимые ингредиенты в указанном количестве или подсчитать, сколько ингредиентов указано в рецепте.

Если на кухне есть мерная посуда или весы, можно доверить ребенку взвешивание ингредиентов.

Привлекайте к уборке

Важно не только уметь готовить, но и научиться приводить кухню в порядок, поэтому желательно с малых лет привлекать ребенка к уборке кухни и стола — как после готовки, так и после трапезы. На первых порах это могут быть совсем простые задачи, например, протереть стол или положить грязную посуду в раковину или посудомоечную машину. Так ребенок учится нести ответственность за весь процесс с начала и до самого конца.

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