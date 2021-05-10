Рижская дума приглашает молодых и будущих мам на бесплатные лекции и занятия

В мае самоуправление Риги предлагает молодым и будущим мамам как бесплатные занятия и лекции, на которых можно узнать о подготовке к родам, грудном вскармливании, об уходе за новорожденным и хендлинге, так и бесплатные занятия гимнастикой.

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Департамент благосостояния Рижской думы в рамках проекта Европейского социального фонда Mēs par veselīgu Rīgu! ("Мы за здоровую Ригу!") в сотрудничестве с ассоциацией "Объединение родителей ККМ" предлагает серию обучающих занятий "Школа будущих и молодых родителей". В мае предлагаются следующие бесплатные онлайн-мероприятия:

Лекция "Грудное вскармливание и питание матери"

Лекция "Проблемы грудного вскармливания и их профилактика"

Лекция "Грудное вскармливание и введение прикорма"

Занятие "Беременность и подготовка к родам"

Лекция "Основные принципы успешного грудного вскармливания"

Лекция "Когда не хватает молока"

Занятие "Процесс родов и помощь партнера при родах".

Хендлинг для родителей с младенцем от рождения до 3 месяцев

Хендлинг для родителей с малышом от 3 до 6 месяцев

Хендлинг для родителей с малышом от 6 до 12 месяцев

Гимнастика для родителей с малышами

Гимнастика для беременных

На все занятия и лекции приглашаются оба родителя. Информация будет полезна и для пап, так как партнеру отводится важная роль — быть рядом с матерью и поддерживать ее.

Занятия ведет команда специалистов — акушерки, физиотерапевты, консультанты по грудному вскармливанию.

Будущие мамы могут записаться на курсы по здоровому питанию во время беременности и кормлению малыша в первые 6 месяцев жизни. Во время беременности особенно важно здоровое и сбалансированное питание, позволяющее обеспечивать организм энергией — белками, углеводами, жирами, витаминами и минералами.

В мае также будет запущен цикл из восьми бесплатных уроков по укреплению родительских навыков в воспитании детей и подростков Būt par vecāku pusaudzim ("Быть родителем подростка"). Занятия помогут научиться лучше понимать себя и ребенка, находить способы поддержать детей в сложных ситуациях, а также почувствовать себя более уверенно в роли матери или отца.

Кроме того, родителям предлагается записать детей на занятия по общей гимнастике — они помогут улучшить осанку, а также развить у детей гибкость, координацию, выносливость и силу.

Уже сейчас на Youtube-канале Veselīgs rīdzinieks ("Здоровый рижанин") размещены видеоролики о здоровье детей, в которых врачи-специалисты рассказывают о различных детских темах, например, о том, как сохранить здоровыми детские зубы, как обеспечить правильное физическое развитие и исправить нарушение осанки, что надо знать о репродуктивном здоровье детей и т.д.

Обо всех доступных бесплатных мероприятиях, а также о том, как записаться на них, можно узнать на сайте www.veseligsridzinieks.lv в разделе "Календарь мероприятий".