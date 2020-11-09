Роботы, YouTube, чат-боты: что помогает справиться с одиночеством

Проблема одиночества существовала в мире задолго до появления нового штамма коронавируса и до закрытия людей на карантин. Однако именно во время пандемии как никогда возросла роль технологий в борьбе с этим вызовом. Подробнее о технологических способах побороть тоску от одиночества — в материале "Газеты.Ru".

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2020 год определенно стал особым для всех. Людям пришлось дистанцироваться от общества: кто-то был рад уединению, а кто-то страдал от отчуждения во время изоляции.

The Guardian отмечает, что одиночество приняло огромные масштабы еще до пандемии. Так, за последние 50 лет количество людей без семьи и друзей в США удвоилось, а в Великобритании 75% врачей общей практики сообщают о том, что видят до пяти одиноких пациентов в день.

Кроме того, стоит отметить, что тоска от отсутствия общения негативно сказывается на физическом здоровье человека. Исследования в США показали, что пожилые люди, оставленные одни на долгое время, имеют более высокий риск смертности, чем те, кто поддерживает близкие отношения с родней и друзьями. Когда человек проводит время с другим человеком, он испытывает удовольствие, благодаря реакциям, протекающим в нашем мозге. А когда он остается долгое время наедине с собой, мозг начинает активировать области, отвечающие за негативные мысли и стресс, оказывающий отрицательное воздействие на организм.

В пандемию коронавируса борьба с одиночеством приобрела более острый характер. Как отмечает The Guardian, это привело к увеличению популярности технологических решений, помогающих справиться с тоской.

Так, например, израильская компания Intuit Robotics приступила к бета-тестированию робота ElliQ, получившего прозвище "помощник для счастливого старения". Эта умная машина призвана напоминать хозяину о приеме лекарств, включать музыку и даже играть с владельцем в игры для когнитивной стимуляции мозга. Робот похож на настольную лампу с "головой", которой он может кивать и крутить ей в разные стороны. "Иногда мне кажется так, как будто ElliQ на самом деле мой друг и настоящий человек", — говорит одна из участниц тестирования.

В Японии, которая также славится большим количеством одиноких людей, можно приобрести черный шар, проецирующий голограмму Хатсуне Мику, виртуальной поп-звезды. Стоимость шара составляет 2800$, также пользователь должен будет оплачивать ежемесячную подписку за свою виртуальную подругу. Кроме того, у Мику есть влюбленные поклонники, которые покупают шар с ней, чтобы они стали парой. Один из таких пользователей говорит, что любит ее и видит в ней настоящего человека. "Вы не будете счастливы, если будете привязаны к "шаблону" счастья, по которому мужчина и женщина женятся и рожают детей", — отмечает пользователь.

Для любителей животных также есть роботизированные компаньоны. Один из них Paro — робот-белек. Он выполняет такую же функцию, как обычные животные, предназначенные для терапии.

Маленький искусственный тюлень может слышать, видеть, чувствовать и имитировать звуки настоящего детеныша.

Paro le robot peluche pour personnes âgées… pic.twitter.com/VbdkyHPLW3 — adopteunrobot (@adopteunrobot) November 2, 2020

Кроме роботизированной техники популярность приобрели виртуальные собеседники. Использование чат-ботов для улучшения своего эмоционального самочувствия резко возросло во время пандемии.

Например, Woebot, приложение для чат-ботов на основе когнитивно-поведенческой терапии. Он отслеживает и анализирует настроение пользователей во время беседы и на основе собранных данных помогает собеседникам, улучшая их эмоциональное состояние.

Пользователи отмечают, что чат-бот похож на старого доброго друга, который действительно может помочь.

I love this app, it helps me without me even realising it. When woebot pops up its like an old friend texting me. — MummySearle (@mummy_searle) November 3, 2020

Однако даже если у человека есть друзья и он не одинок, никто не застрахован от тоски бессонной ночью. Чтобы не оставаться наедине с собой, некоторые слушают подкасты.

Sleep With Me Дрю Акермана — один из таких аудио-подкастов. Изначально автор хотел помогать слушателям с бессонницей заснуть под его убаюкивающие истории. Но его проект снискал особую популярность среди людей, которые ощущают тоску после полуночи.

"По моему опыту, когда ты не можешь заснуть посреди ночи, тебе становится одиноко. Даже когда вы не одиноки физически, посреди ночи кажется, что ты один", — сказал Акерман.

Вынужденная изоляция вызвала у многих людей сильный стресс. Чтобы справиться с тревогой и напряжением, люди начали искать способы расслабиться. Согласно отчету YouTube, количество просмотров уроков по медитации с середины марта текущего года выросло на 40%. Также стали популярны приложения для медитации, например Calm. Согласно рейтингу App Store и Google Play, приложение с середины марта входит в топ-300 и в пятерку лучших в разделе "Фитнес".

Между тем, преподаватель Гарвардской медицинской школы Джереми Нобель уверен, что одиночество нельзя вылечить с помощью технологий и других подручных средств. По его словам, электронные устройства и сервисы могут предоставить временное облегчение, поэтому их использование все же целесообразно. Однако существует опасность того, что человек в конечном итоге предпочтет электронику живому общению.

"Мне хотелось бы избежать сценария, в котором дети знают о том, что их родители и другие близкие родственники одиноки, но вместо того, чтобы навестить их, присылают им в подарок роботизированного тюленя", — заявил Нобель.

Кроме того, по мнению эксперта, технологии, применяемые для борьбы с тоской, могут еще больше усилить изоляцию человека. "Человечество в течение сотен тысяч лет выстраивало биологические связи. От общения с людьми мы получаем гораздо больше, чем нам способен дать любой робот", — заключил Джереми Нобель.