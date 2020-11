Роботы, YouTube, чат-боты: что помогает справиться с одиночеством

Проблема одиночества существовала в мире задолго до появления нового штамма коронавируса и до закрытия людей на карантин. Однако именно во время пандемии как никогда возросла роль технологий в борьбе с этим вызовом. Подробнее о технологических способах побороть тоску от одиночества — в материале "Газеты.Ru".

2020 год определенно стал особым для всех. Людям пришлось дистанцироваться от общества: кто-то был рад уединению, а кто-то страдал от отчуждения во время изоляции.

The Guardian отмечает, что одиночество приняло огромные масштабы еще до пандемии. Так, за последние 50 лет количество людей без семьи и друзей в США удвоилось, а в Великобритании 75% врачей общей практики сообщают о том, что видят до пяти одиноких пациентов в день.

Кроме того, стоит отметить, что тоска от отсутствия общения негативно сказывается на физическом здоровье человека. Исследования в США показали, что пожилые люди, оставленные одни на долгое время, имеют более высокий риск смертности, чем те, кто поддерживает близкие отношения с родней и друзьями. Когда человек проводит время с другим человеком, он испытывает удовольствие, благодаря реакциям, протекающим в нашем мозге. А когда он остается долгое время наедине с собой, мозг начинает активировать области, отвечающие за негативные мысли и стресс, оказывающий отрицательное воздействие на организм.

В пандемию коронавируса борьба с одиночеством приобрела более острый характер. Как отмечает The Guardian, это привело к увеличению популярности технологических решений, помогающих справиться с тоской.

Так, например, израильская компания Intuit Robotics приступила к бета-тестированию робота ElliQ, получившего прозвище "помощник для счастливого старения". Эта умная машина призвана напоминать хозяину о приеме лекарств, включать музыку и даже играть с владельцем в игры для когнитивной стимуляции мозга. Робот похож на настольную лампу с "головой", которой он может кивать и крутить ей в разные стороны. "Иногда мне кажется так, как будто ElliQ на самом деле мой друг и настоящий человек", — говорит одна из участниц тестирования.

В Японии, которая также славится большим количеством одиноких людей, можно приобрести черный шар, проецирующий голограмму Хатсуне Мику, виртуальной поп-звезды. Стоимость шара составляет 2800$, также пользователь должен будет оплачивать ежемесячную подписку за свою виртуальную подругу. Кроме того, у Мику есть влюбленные поклонники, которые покупают шар с ней, чтобы они стали парой. Один из таких пользователей говорит, что любит ее и видит в ней настоящего человека. "Вы не будете счастливы, если будете привязаны к "шаблону" счастья, по которому мужчина и женщина женятся и рожают детей", — отмечает пользователь.

Для любителей животных также есть роботизированные компаньоны. Один из них Paro — робот-белек. Он выполняет такую же функцию, как обычные животные, предназначенные для терапии.

Маленький искусственный тюлень может слышать, видеть, чувствовать и имитировать звуки настоящего детеныша.

Кроме роботизированной техники популярность приобрели виртуальные собеседники. Использование чат-ботов для улучшения своего эмоционального самочувствия резко возросло во время пандемии.

Например, Woebot, приложение для чат-ботов на основе когнитивно-поведенческой терапии. Он отслеживает и анализирует настроение пользователей во время беседы и на основе собранных данных помогает собеседникам, улучшая их эмоциональное состояние.

Пользователи отмечают, что чат-бот похож на старого доброго друга, который действительно может помочь.

I love this app, it helps me without me even realising it. When woebot pops up its like an old friend texting me.