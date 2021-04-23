"Это застало нас врасплох и сначала казалось просто шуткой, как будто все происходит не по-настоящему", — описывает свои чувства многодетная мама Ольга Елисеева, вспоминая 2020 год. На тот момент она уже ждала четвертого ребенка, мужа-моряка из рейса и никак не была готова к тому, что двое старших детей закончат учебный год дистанционно, а ей придется рожать в маске. Но обо всем по порядку.

В разгар пандемии одна из распространенных шуток сводилась к тому, что спустя время невозможно будет кого-либо смутить вопросом: "А помнишь, что ты делал в 2020 году?". Обычно сходу трудно назвать яркие события того или иного временного периода, но только не в этом случае. Вот и семья Елисеевых отчетливо помнит, как в одночасье изменился их привычный уклад жизни.

В первый месяц дистанционного обучения дома были все: папа, мама, их трехлетняя дочь и двое школьников. Все помогали друг другу как могли, а потом супруг ушел в рейс, и Ольга осталась с детьми одна, причем уже на довольно большом сроке беременности.

24 часа вместе

Ольга и Михаил Елисеевы — многодетные родители. Когда началась пандемия, Михаил был в море. Предполагалось, что он проведет с семьей две недели и снова уйдет в рейс. Однако планы резко изменились еще по дороге в Ригу — правительство Латвии объявило о временном прекращении международного авиасообщения и добираться до дома ему пришлось на машине через Литву.

И вот, наконец, вся семья в сборе. Папа дома. Мама дома. Двое школьников — тоже дома, потому что после весенних каникул начинается дистанционное обучение. Все вокруг только и говорят о коронавирусе, страны — одна за другой — принимают беспрецедентные меры безопасности. В детском садике, куда ходит младшая дочь, открыта только одна дежурная группа, и родители принимают решение не водить ее туда, и она тоже остается дома.