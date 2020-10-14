"Самая опасная вещь в вашем доме — это пульт от телевизора". История маленькой Норы из Эстонии

Дорога из их родного города в Тарту заняла около часа, и к этому времени у Норы поднялась высокая температура. "В детской клинике врачи отреагировали быстро — сделали Норе новый рентгеновский снимок, на котором обнаружили батарейку в первой трети пищевода. Нас сразу же отправили в хирургическое отделение, чтобы извлечь батарейку из пищевода", — говорит Кристина. "Я хорошо помню, что до начала операции я могла контролировать себя и верить в то, что все будет хорошо, мы в надежных руках. Но когда дочка уснула под наркозом, я совсем расклеилась. Я плакала и винила себя за то, что не положила пульт выше, вне досягаемости ребенка".

После операции, когда девочку перевели в реанимацию, врач объяснил Кристине и ее партнеру Танелю (25), что батарейка находилась в пищеводе пять часов, за это время она "проела" в нем "гнездо", из которого ее было трудно извлечь.

Кристину пустили к дочке через три часа. "Я видела, как она лежала там — ручки привязаны к кровати, в окружении аппаратов, совершенно неподвижная. Мое сердце было разбито. Я все плакала и гладила ее".

Дыра в пищеводе

Норе пришлось провести в больнице неделю, в течение которой она получала лечение антибиотиками и питание через зонд. После этого девочка смогла сама пить молоко и воду, и врач отпустил их домой.

Однако в тот же вечер после съеденного йогурта у ребенка возникли проблемы с дыханием, и "скорая помощь" вновь отвезла их в Тартускую больницу. У Норы снова поднялась температура, ей назначили новый курс лечения антибиотиками, и она снова начала питаться через желудочный зонд.

"Оказалось, что батарейка "проела" дыру в пищеводе Норы. Мы остались в больнице, где провели еще четыре недели. Дочке было проведено три курса антибиотиков, пять раз делали рентген, она перенесла три наркоза. Ей бесчисленное количество раз меняли и устанавливали канюли и зонды, и каждый раз ее приходилось держать силой. Я бы никому не пожелала такого опыта!".

К счастью, после пятой недели в больнице и последнего наркоза семью ждало радостное известие — рана пищевода зажила. "Мы избавились от канюль и зонда, Нора начала понемногу пробовать жидкую пищу", — вспоминает мама те радостные дни.

С того момента Норе пришлось еще 2 месяца есть жидкую пищу, и только после этого они смогли вернуться к нормальной жизни.

В больнице Кристина узнала, что, если бы батарейку успели достать в течение двух часов, ущерб, вероятно, был бы не таким серьезным.

На что стоит обратить внимание каждому родителю

Бытовая химия

Если в семье есть дети, не храните на кухне под раковиной бытовую химию — моющие средства, отбеливатели, средства для мытья плит и окон.

Кухонные шкафы — отличное место, где дети любят прятаться. Если они окажутся там наедине с красочными бутылками с бытовой химией, легко может произойти несчастный случай, потому что многие из этих продуктов являются едкими. Поэтому поместите чистящие средства в самый высокий запираемый шкаф.

Убирая дом с помощью бытовой химии, не подпускайте детей, надевайте перчатки и, желательно, открывайте маску или окно, поскольку пары бытовой химии также могут вызвать отравление.

Первая медицинская помощь

Если ребенок играет с бутылками с бытовой химией, и раствор попадает ему на кожу, быстро удалите с кожи ткань, пропитанную химическим веществом, и промойте кожу ребенка проточной водой. Дальнейшие инструкции зависят от химического вещества и могут быть получены по телефону горячей линии 16662.

Если ребенок проглотил химическое вещество, прополощите его рот водой или протрите влажным хлопчатобумажным полотенцем.

Затем напоите водой, из расчета не более 15 миллилитров на килограмм массы тела. Если химикат пенится, давайте воду маленькими глотками через каждые короткие промежутки времени.

NB! Не вызывайте рвоту — если едкое вещество уже прошло по пищеводу, провоцировать его выход обратно не стоит.

Симптомы сильных ожогов включают слюноотделение, боль в задней части груди или в области живота (ребенок плачет, засовывает пальцы в рот) и неспособность глотать. В этом случае быстро поезжайте в больницу или вызовите скорую помощь.