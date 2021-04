"Самый счастливый момент в жизни". Разделенные при рождении близнецы нашли друг друга 36 лет спустя

Однояйцевые близнецы из Южной Кореи, которых разделили при рождении и отдали в две разные американские семьи, нашли друг друга 36 лет спустя и встретились в день рождения. Об этом сообщает Good Morning America.

Молли Синерт и Эмили Бушнелл не знали ничего о своем рождении, однако потом обе женщины прошли ДНК-тест и были удивлены, узнав, что имеют сестру-близнеца. Неизвестно, почему девочек решили отдать в США, однако Синерт удочерила семья из Флориды, а Бушнелл — из Пенсильвании.

"I was robbed of the last 36 years of a life that I could have had with my twin. But at the same time, I'm very grateful and excited for what lies ahead." https://t.co/4EnoQMVuDP