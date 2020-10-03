"Сделайте с ним что-нибудь!". Как мы своими руками создаем сценарий отношений с детьми

Психолог Елена Сидорова часто работает в детско-родительских отношениях как с подростками, так и с взрослыми. Запрос практически всегда один — найти взаимопонимание, чтобы чувствовать уважение, поддержку и любовь. Однако за простыми и естественными желаниями человека скрываются порой непознаваемые родовые сценарии, кармические программы и травмы, требующие исцеления.

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"Елена, у меня 16-летний сын, с которым я совершенно не могу договориться. Он все время протестует, спорит и делает назло. Сделайте с ним что-нибудь!", — сказала мне клиентка средних лет на первой консультации.

Ее желание переложить всю ответственность в отношениях с сыном на специалиста-психолога была очевидной. Возьмите и сделайте с ним что-то, а я заплачу.

Мои слова о том, что необходимо работать сперва с ней, а затем с сыном, вызвали в ней гнев и злость. Неделю женщина поглощала десерты, переедала сладости, после чего пришла снова, признавшись, что злилась на меня. "Вы мне сказали, что проблема во мне, а я не хочу этого признавать! Я хочу переложить решение проблемы на вас, это правда. А вы не берете".

Так началась наша история терапии, которая продолжается по сей день и имеет радостный результат. Дома мир и понимание. Вместо протеста пришла дружба и диалог.

Что происходит с подростками, когда родители критикуют, навязывают свою точку зрения, постоянно нарушают границы и отказываются видеть в подрастающем ребенке взрослеющую личность? Он закрывается, отдаляется, переполняется страхом, неуверенностью в себе и своих возможностях, воспринимает мир враждебным и попросту страдает.

Возраст 15-18 лет считается возрастом экспериментов: хочется пробовать жизнь на вкус, хочется чувствовать себя взрослым и самостоятельным. А как можно это сделать? Через противопоставление себя этому миру. А мир ребенка, как правило, начинается с семьи. И если в ней нет поддержки, если внутри семьи ребенок лишен чувства безопасности, то он идет искать ее вне дома.