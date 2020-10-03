"Сделайте с ним что-нибудь!". Как мы своими руками создаем сценарий отношений с детьми

Психолог Елена Сидорова часто работает в детско-родительских отношениях как с подростками, так и с взрослыми. Запрос практически всегда один — найти взаимопонимание, чтобы чувствовать уважение, поддержку и любовь. Однако за простыми и естественными желаниями человека скрываются порой непознаваемые родовые сценарии, кармические программы и травмы, требующие исцеления.
"Елена, у меня 16-летний сын, с которым я совершенно не могу договориться. Он все время протестует, спорит и делает назло. Сделайте с ним что-нибудь!", — сказала мне клиентка средних лет на первой консультации.
Ее желание переложить всю ответственность в отношениях с сыном на специалиста-психолога была очевидной. Возьмите и сделайте с ним что-то, а я заплачу.
Мои слова о том, что необходимо работать сперва с ней, а затем с сыном, вызвали в ней гнев и злость. Неделю женщина поглощала десерты, переедала сладости, после чего пришла снова, признавшись, что злилась на меня. "Вы мне сказали, что проблема во мне, а я не хочу этого признавать! Я хочу переложить решение проблемы на вас, это правда. А вы не берете".
Так началась наша история терапии, которая продолжается по сей день и имеет радостный результат. Дома мир и понимание. Вместо протеста пришла дружба и диалог.
Что происходит с подростками, когда родители критикуют, навязывают свою точку зрения, постоянно нарушают границы и отказываются видеть в подрастающем ребенке взрослеющую личность? Он закрывается, отдаляется, переполняется страхом, неуверенностью в себе и своих возможностях, воспринимает мир враждебным и попросту страдает.
Возраст 15-18 лет считается возрастом экспериментов: хочется пробовать жизнь на вкус, хочется чувствовать себя взрослым и самостоятельным. А как можно это сделать? Через противопоставление себя этому миру. А мир ребенка, как правило, начинается с семьи. И если в ней нет поддержки, если внутри семьи ребенок лишен чувства безопасности, то он идет искать ее вне дома.
Очень важен пример родителей. Бесполезно говорить подростку МОЖНО/НЕЛЬЗЯ, ВРЕДНО/ОПАСНО... То, что он видел от вас, ребенок просто повторит. Если вы курите и часто злоупотребляете спиртными напитками, если для вас отметить праздник означает измучить себя вредной едой, а затем худеть, ваш ребенок будет делать также.
Своим примером, своей жизненной философией вы словно задаете сценарий отношений с собственными детьми. Если в своей профессиональной деятельности вы не смогли достичь успеха, если вы не сумели стать счастливым в браке или не прожили личное счастье, у подростка нет к вам доверия, когда вы начинаете поучать его жизни или оказывать давление на его выбор.
Только там, где мы, взрослые, смогли реализоваться и ощутить себя счастливым человеком, там есть уважение наших детей и пример для подражания.
И, как правило, если вам что-либо не нравится в ваших детях, подойдите в зеркало и честно спросите себя: "Откуда в моем ребенке то, что я отказываюсь принимать? Где он научился такому поведению/отношению?". А затем поживите с этим. Что-то мне подсказывает, что ответ вы знаете.