Съедят даже гречку! Интересные идеи, как оформить блюда для детей
Foto: instagram.com/leesamantha

Накормить ребенка — сложная задача. Сейчас, когда дети очень много времени проводят дома, этот вопрос стал еще более актуальным. Предлагаем внести в карантинные будни разнообразие и порадовать юных членов семьи творческими съедобными картинами.

Согласитесь, сперва мы оцениваем еду взглядом и только потом пробуем на вкус. Она вполне может смотреться неаппетитно, но при этом быть вкусной. Однако попробуйте убедить в этом ребенка, который доверяет тому, что видит собственными глазами. Видит и посылает сигнал в мозг — вкусно, буду есть, фу, не хочу, ни за что и даже не надейтесь. Зачастую никакие уговоры не помогут.

Сейчас многие родители вздохнут и подумают, где же время найти на творческие изыскания. Знаете, дело не в наличии времени, а в том, что именно можно сделать — будут идеи, и желание появится, и возможность реализовать задуманное.

Для вашего вдохновения портал Calis.lv собрал наиболее привлекательно оформленные блюда для детей. Попробуйте что-нибудь из этого сделать самостоятельно! Хорошее настроение гарантировано и вам в процессе создания кулинарного произведения, и тому, кому затем предстоит его съесть. Кстати, можно ведь и мужа удивить. Ну, как минимум повеселить.

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A post shared by Samantha Lee (@leesamantha) on Jan 29, 2019 at 3:44am PST
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DELFI Woman

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