"Сегодня я не стану кричать на ребенка". Нужно ли исправлять свои родительские ошибки

Идеальных родителей не бывает, и каждый имеет право на ошибку. Детский психолог с 20-летним опытом Екатерина Кес на простом примере объясняет, как не корить себя за прошлое и двигаться дальше.

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Ни один родитель не хочет специально обидеть своего ребенка и желает ему только добра. Но порой дети в прямом смысле слова начинают сводить с ума, крича, капризничая и отказываясь слушать. И вот вы срываетесь. А потом испытываете щемящее грудь чувство вины.

Детский психолог Екатерина Кес написала книгу "Воспитание без криков и наказаний : мудрые ответы на главные вопросы родителей", где рассказала, как справиться с трудностями воспитания.

Forbes Woman публикует отрывок о том, как родителю перестать испытывать вину перед своим ребенком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Кес Психолог (@psy_ekaterinakes) 17 Янв 2020 в 7:45 PST

"Многие родители, в основном — мамы, живут с постоянным чувством вины. Бывает, ребенок уже вырос, а маму в течение долгих лет преследуют угрызения совести. Перед сном она в слезах вспоминает все "плохое", что делала по отношению к малышу. Если вы устали от таких переживаний, считаете себя "плохим родителем" — эта глава вам поможет. Часто мы забываем о том, что прошлого и будущего в общем-то не существует. Прошлое уже прошло, а будущее — еще не наступило.

"Есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется жизнь…" Мы не в силах изменить прошлое и не можем предсказать будущее. У нас есть только "сейчас", в котором мы можем меняться, если этого захотим.

Для исцеления от чувства вины важно сначала задать себе вопросы: — Что я могу сделать СЕГОДНЯ, чтобы исправить ситуацию, которая произошла раньше? — Как я могу исправить то, из-за чего виню себя? — Что в моих силах сделать СЕЙЧАС: извиниться, поговорить, обнять? — Как я могу действовать по-другому, если ситуация повторится? Затем следует найти на них ответы.

В психологии есть такое понятие — "достаточно хорошая мама". Его ввел британский психоаналитик и педиатр Дональд Вудс Винникотт. Ребенку нужна не идеальная, не безупречная, а достаточно хорошая мама. Такая мама делает все, что в ее силах, но оставляет за собой право на ошибку. Она верит, что нет раз и навсегда установленного свода правил, согласно которому нужно воспитывать ребенка. Нет раз и навсегда установленного свода правил, согласно которому нужно воспитывать ребенка.

Достаточно хорошая мама учится быть внимательной к себе, прислушиваться к своей интуиции, задумываться о том, что она чувствует, а также учитывать нужды и потребности ребенка. Она всегда находит на это время и дорожит отношениями с ребенком больше, чем чьим бы то ни было мнением. Точка зрения советчиков для нее второстепенна. В течение первых лет жизни ребенка достаточно хорошая мама обеспечивает его поддержку и защиту, благодаря чему он осознает, что мир вокруг безопасен и ему можно доверять.

В дальнейшем достаточно хорошая мама постепенно начинает отпускать ребенка от себя, давая ему возможность самому, шаг за шагом, обретать самостоятельность и автономность. Таким образом ребенок учится брать на себя ответственность за те или иные поступки. Не стоит стремиться к тому, чтобы быть идеальной мамой, это невозможно.

Помните — ребенку нужна просто достаточно хорошая мама, какой вы, скорее всего, и так являетесь. Часто родственники и близкие люди усугубляют наше чувство вины. Они говорят: "У тебя ничего не получается", "Ты все делаешь не так". Старайтесь пресекать такие разговоры и напоминайте себе: "Я достаточно хорошая мама, я учусь понимать своего ребенка". Перед сном вспоминайте положительные моменты, произошедшие за день: как вы с ребенком гуляли, в какие игры играли, чему его научили, что ласкового сказали. Чем чувство вины может быть полезно? Оно помогает понять, что что-то идет неправильно.

Если вам кажется, что вы обидели ребенка, причинили ему боль своим поведением или словами, "отклонились от курса" — появляется чувство вины, которое заставляет задуматься. Согласно нашему "внутреннему компасу" — мы совершили неверный поступок. В этом и состоит польза чувства вины. Поблагодарите вину за то, что она позволяет вам стать лучше — более сдержанным, внимательным, добрым и понимающим родителем. Она помогает определить, в каком направлении вы идете и правильное ли оно. Тем не менее, у чувства вины есть и обратная сторона: оно может быть токсичным, если мы слишком глубоко в него погрузились и зациклились на нем. Если снова и снова прокручивать неприятные, досадные, болезненные ситуации, то приходится повторно испытывать негативные чувства, связанные с ними.

Зачем отправлять себя мысленно в прошлое, реконструировать в памяти неприятные события и переживать их снова, вплоть до учащенного сердцебиения или слез? Для чего? Все равно мы не можем изменить прошлое. Продолжать себя ругать — не конструктивно. Все внимание уходит на мысли о том, что БЫЛО, вместо того чтобы обратить внимание на то, что происходит СЕЙЧАС. Давайте рассмотрим чувство вины на одном интересном примере.

Пример с вазой

Вы разбили в гостях вазу и теперь чувствуете себя виноватым. Вы собрали осколки в сумку, принесли домой и разложили их на видном месте. Каждый день вы подходите к осколкам и начинаете себе ругать: "Как я мог такое сделать? Какой я неповоротливый! Как можно быть таким безруким? Как больно я сделал людям, которые меня пригласили в гости". И так — каждый день, в течение недели, месяца, года, многих лет…

Как можно по-другому? Вы разбили в гостях вазу и чувствуете себя виноватым. Вы задаете себе вопрос: "Что я могу сделать?" Узнаете, где можно купить такую же или похожую вазу, и дарите ее хозяевам. Еще раз извиняетесь и, главное, прощаете себя: "С кем не бывает". Спокойно живете дальше и ходите к ним в гости. Когда вы постоянно вспоминаете, как были неправы в прошлом, и ругаете себя — это все равно, что разложить осколки вазы перед глазами и годами порицать себя за то, что вы ее разбили. Какой в этом смысл? Важно научиться прощать себя за совершенные ошибки и не вспоминать снова и снова, как вы были неправы. Это прошлое существует только в вашей памяти. Лучше направить свое внимание на то, что можно изменить СЕГОДНЯ.

Слова, которые вы можете говорить себе, чтобы исцеляться от чувства вины.

— Тогда, в тех обстоятельствах, я не могла поступить по-другому. Но сейчас, когда я смотрю на прошлое с вершины своего опыта и знаний, у меня есть на это силы.

— Тогда я не могла справиться со своими чувствами и не осознавала, что делаю, и какие могут быть последствия. Сегодня я это знаю.

— Благодаря ошибкам, которые у меня были в прошлом, я многое поняла о себе и других, многому научилась и продолжаю учиться. Я стала лучше понимать своего ребенка и делаю все возможное, чтобы не совершать того, о чем могу сильно пожалеть завтра.

— Сегодня новый день. Такого дня еще не было в моей жизни и больше никогда не будет. Только от меня зависит, как я его проживу.

— Я не ставлю больших целей, например: "Никогда не кричать". Для начала, у меня есть маленькая, но очень важная цель — "сегодня я не стану кричать на ребенка и буду стараться говорить с ним спокойным голосом".

Если я начну злиться и раздражаться, то вспомню о своей цели и приложу все усилия, чтобы смягчить конфликты, а не обострять их.

— Я буду стараться эмоционально сблизиться с ребенком в течение дня, говорить с ним ласково, оставаться спокойной, а если мне будет сложно и я начну "заводиться" — выйду из комнаты и подышу глубоко 5 минут, потом вернусь и обниму его.

— Я прощаю себя и отпускаю свое прошлое. Оно больше не имеет надо мной силы. Я принимаю и люблю себя".