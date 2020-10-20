Школьников Латвии призывают принять участие в Шахматной олимпиаде

С 1 сентября этого года по 15 мая 2021 года проходит третья Латвийская школьная шахматная олимпиада. В первом этапе принять участие может любой ученик латвийской школы, знающий шахматные приемы.

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Латвийская шахматная федерация отмечает, что цель и задача данного соревнования — не только выявить лучших игроков, но и популяризировать игру в шахматы среди школьной молодежи и улучшить навыки юных шахматистов, а также прививать интерес к шахматам, как к развивающему и увлекательному способу проведения свободного времени.

Федерация опубликовала видео, в котором приняли участие дети и молодежь разных возрастов и национальностей — шахматисты, которые передают вдохновляющее послание о том, что шахматы подходят всем, независимо от возраста, пола и физических способностей, тем самым подчеркивая, что шахматы — это развивающий мышление вид спорта, и что умственные способности важнее наших внешних признаков.

Первый этап Олимпиады проходит с 1 сентября 2020 года по 10 марта 2021 года, в нем может принять участие любой ученик латвийской школы, знающий шахматные приемы.

Стоит отметить, что Олимпиада проводится в онлайн, и для тех школьников, которые хотят изучить шахматные приемы, федерация в сотрудничестве с обществом "Šahs Solos" организует пять бесплатных онлайн-тренировок, которые будет проводить тренер Виестурс Капче.