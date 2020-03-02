Каждый из нас — уникален. За эту неповторимость отвечают гены, которые мы наследуем от родителей. Однако существует множество заблуждений относительно того, какие именно признаки ребенок наследует от матери, а какие — от отца. Вместе с педиатром Детской клинической университетской больницы, специалистом в области редких болезней и генетики Мадарой Машинской портал DELFI развеивает мифы и рассказывает о том, правда ли, что ямочки на щеках наследуются от папы, а на интеллект влияют мамины гены.

Генетик рассказывает, что половину генов ребенок наследует от отца, а другую половину — от матери. Наследование генетических признаков связано с понятием доминантных и рецессивных генов. Мадара Машинска объясняет, почему громким заголовкам, гласящим о "пяти признаках, которые ваш будущий ребенок унаследует от отца" или о том, что "мамины гены отвечают за интеллект ребенка", до конца верить нельзя.

Еще из школьной программы по биологии мы знаем, что у каждого человека — 46 хромосом, в основе которых лежит "рецепт" рождения новой жизни, а в молекулах ДНК содержится генетический код. Не вдаваясь в подробности и сложную терминологию — гены определяют то, каким человек родится — какой у него будет цвет глаз и волос, насколько его кости будут крепкими, влияют на его интеллектуальные способности и особенности зрения. Как бы нам ни хотелось с уверенностью заявить, что ребенок умный потому, что его мама тоже умная, сделать точный вывод невозможно — с таким же успехом он мог унаследовать свой высокий интеллект и от папы.

Безусловно, существуют генетические особенности, которые в большинстве случаев наследуются только от матери или отца — от соответствующих X и Y-хромосом, хотя возможное количество комбинаций бесконечно. "К примеру, если у кого-нибудь из родителей темные волосы и глаза, то, скорее всего, у ребенка тоже будут темные волосы и глаза. Если все в роду были кареглазыми брюнетами, то, скорее всего, эти признаки будут доминировать над голубыми глазами. Но, да, к примеру, если у одного из родителей мама или папа были голубоглазыми, а другой — кареглазым, то и ребенок (их внук) может родиться голубоглазым", — объясняет Машинска.