Синдром дефицита внимания и гиперактивности: мифы и реальность

О том, как распознать синдром дефицита внимания и гиперактивности и что с ним делать, порталу "Вести образования" рассказывает учёный нейрофизиолог, доктор биологических наук Марьяна Безруких. Она будет одним из спикеров конференции MAMAPAPA FORUM, который состоится 26 сентября.

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Имеет ли ребенок право время от времени быть беспокойным, невнимательным, чересчур разговорчивым или все это признаки расстройства, которое обозначают аббревиатурой СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности)?

Любой ребенок может иногда забыть свою тетрадь, потерять ручку и линейку, мечтать на уроке, суетиться и проявлять нетерпение, дожидаясь своей очереди в игре, бегать сломя голову и тянуть руку раньше, чем услышит вопрос. Да, все это признаки невнимательности, импульсивности и гиперактивности, которые и являются симптомами СДВГ, но все дело в том, когда начали проявляться эти симптомы, как часто проявляются и в каком сочетании.

Несмотря на почти столетний опыт изучения СДВГ, причины и диагностика, коррекция и лечение этого расстройства неоднозначны и спорны. Трудность диагностики СДВГ создает проблемы во взаимодействии с этими детьми и порождает мифы.

Миф 1. Все дети с СДВГ гиперактивны

Факты: некоторые дети гиперактивны, но многие дети с нарушением внимания заторможены, мечтательны, они словно живут в другом мире и кажутся совершенно не заинтересованными, немотивированными.

Миф 2. Дети с СДВГ могли бы вести себя лучше, если бы захотели, постарались

Факты: Нарушение внимания, гиперактивность и импульсивность мало зависят от желания/нежелания ребенка. Эти проявления связаны с особенностями функционирования мозга, но взрослые могут помочь или сделать проблемы развития менее выраженными.

Миф 3. СДВГ — медицинский диагноз, а значит, необходимо медикаментозное лечение

Факты: в некоторых случаях прием медикаментозных препаратов действительно необходим (но только под контролем врача), однако без поведенческой терапии и особой тактики взаимодействия, организации режима, двигательной активности и питания не обойтись.

Практически все специалисты считают, что есть "гипердиагностика СДВГ": сегодня "диагноз" СДВГ с легкостью ставят" педагоги, психологи и даже сами родители детям, которые не имеют этого расстройства, особенности их поведения связаны с неадекватными и жесткими требованиями взрослых, нарушениями режима, дефицитом сна, перегрузками, влиянием стрессовых и психотравмирующих ситуаций.

Как же распознать СДВГ?

Прежде всего нужно отметить, что СДВГ не появляется вдруг, неожиданно. Как правило, беспокойное поведение, крикливость, резкая смена настроения и другие симптомы отмечаются у детей еще в возрасте до трех лет и проявляются постоянно в возрасте до семи.

Наиболее очевидным признаком СДВГ является гиперактивность. Для ребенка с СДВГ характерна бесцельная, неуместная и постоянная двигательная активность. Эти дети не могут спокойно сидеть ни минуты, даже если им очень интересно. Они много говорят, их невозможно прервать. Они пытаются сделать несколько дел сразу, движения суетливы, хаотичны.

Признаки невнимательности начинают замечать позже, когда дети начинают чем-то заниматься систематически: они легко отвлекаются и не могут сосредоточить свое внимание, даже если им интересно; порой кажется, что они не слышат того, что им говорят, они забывчивы, плохо помнят правила и не запоминают инструкции, делают много ошибок в заданиях, не заканчивают то, что очень хотели сделать.

Дети с СДВГ импульсивны: они сначала делают, а потом думают, им сложно контролировать свои эмоции, они могут быть очень угрюмыми, неразговорчивыми или чересчур эмоциональными и навязывающими свое общество и разговоры, у них могут быть вспышки гнева или нежелание общаться.

Даже если у ребенка есть симптомы гиперактивности, невнимательности и импульсивности, точный диагноз может и должен поставить только специалист — невролог или психиатр.

Слабая концентрация внимания, неусидчивость и отвлекаемость, неумение сосредоточиться и довести какое-то задание или игру до завершения вызывают недовольство взрослых, на которое ребенок, кажется, не обращает никакого внимания. Нередко эти проблемы принимают драматический характер, так как учебные успехи даже на этапе подготовки к школе становятся обязанностью ребенка, а родители оказывают на него все большее давление. Неудачи, неумение регулировать свое поведение и недовольство взрослых еще больше осложняют ситуацию, ухудшают состояние ребенка при обучении в школе.

Нередко взрослые, не зная, как изменить ситуацию, провоцируют ребенка на "плохое" поведение своим раздражением, нетерпением, требованиями, с которыми он не может справиться.

Пожалуй, главный вопрос, на который хотели бы получить ответ и педагоги, и родители: ребенок не может или не хочет изменить свое поведение? Ответив на него правильно, можно эффективно решать проблемы ребенка и адекватно реагировать на его "выходки". Тихий, малоактивный, сидящий часами со своими игрушками или заданиями ребенок не мешает и, как правило, не вызывает тревоги, несмотря на то что у него может быть немало проблем. А шумный, беспокойный, много говорящий, постоянно требующий внимания бывает утомителен для взрослых. Особенно сложно этим детям в коллективе при четко организованном режиме и системе достаточно жестких требований.

Но и такого ребенка можно хорошо подготовить к школе, научить быть более спокойным и внимательным на занятиях, только нужно проявить терпение, знать особенности его поведения и уметь правильно на них реагировать.

О проблемах и о том, как работать с детьми с СДВГ, много разной литературы, но мне хотелось бы выделить те преимущества, о которых редко говорят и на которые можно сделать ставку, т.е. положительные черты, на которые должны обратить внимание взрослые. Дети с СДВГ имеют высокий интеллект, бывают нестандартными, удивительно творческими. Это фантазеры и изобретатели, они порой видят то, чего не замечают самые внимательные дети. Они не скованы стандартными вариантами и могут предлагать много идей.

В детях с СДВГ есть энергия и драйв (если они мотивированы), их сложно отвлечь от задачи или деятельности, которая их увлекла (но увлечь непросто). Они, как правило, живые, веселые (иногда чрезмерно), с ними интересно, если они не раздражают. Главное, чего ждут от нас, взрослых, эти дети — понимания и конструктивной помощи.