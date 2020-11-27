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"Я была на пределе душевных сил"
Снова на кухню? Коронавирус отбросил эманспацию женщин на 25 лет назад
Foto: Shutterstock

Пандемия коронавируса свела на нет 25 лет борьбы за гендерное равенство, говорится в новом докладе ООН о ситуации по всему миру. Из-за Covid-19 женщинам приходится делать значительно больше работы по дому, они теряют карьерные и образовательные возможности, в их жизни появляется все больше проблем с физическим и душевным здоровьем.

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"Все, над чем мы работали последние 25 лет, может быть потеряно всего за год, — говорит заместитель директора организации "ООН-женщины" Анита Бхатия. — Существует реальная опасность возврата к гендерным стереотипам 1950-х годов".

Этот материал подготовлен в рамках проекта Би-би-си "100 женщин". Подробнее о нем можно прочитать в конце публикации.

По данным ООН, еще до пандемии коронавируса во всех странах мира объем неоплачиваемой работы, в том числе работы по дому, составлял 16 млрд часов в день. Три четверти такой работы всегда делали женщины, то есть на каждый час неоплачиваемого труда, выполняемого мужчинами, приходилось три "женских" часа. Но из-за Covid-19 нагрузка на женщин стала еще больше.

"Если до пандемии соотношение составляло 3:1, то теперь, уверяю вас, разрыв вырос не менее чем вдвое", — говорит Анита Бхатия.

Хотя большая часть из 38 опросов была проведена "ООН-женщинами" в странах с низким и средним доходом на душу населения, данные по развитым странам показывают похожую картину.

"Самое тревожное, что многие женщины не возвращаются после карантина на работу, — замечает Анита Бхатия. — Только в сентябре этого года в США прекратили поиски работы 865 тыс. женщин и 200 тыс. мужчин, и эта разница объясняется в основном тем, что на женщинах лежит забота о детях и доме, которую не с кем разделить".

Сокращение числа работающих женщин будет иметь плачевные последствия для их материального благополучия, развития и экономической независимости, предупреждают "ООН-женщины".

Проект Би-би-си "100 женщин" поговорил с тремя женщинами о том, как пандемия повлияла на их жизнь и работу. Мы попросили всех наших собеседниц некоторое время вести дневник, записывая, что они делали каждый день час за часом.

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"Я была на пределе душевных сил"

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба

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Коронавирус Женщины ООН
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