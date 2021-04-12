Составлен ТОП-10 лучших городов мира для комфортной жизни с детьми
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Британская страховая компания CIA Landlord составила рейтинг городов мира, лучше всего приспособленных для семейной жизни. В том же исследовании были названы также самые здоровые города мира для жизни с детьми. Подробнее рассказывает портал ЕвроПульс.

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Составляя первый рейтинг, эксперты учитывали 6 факторов: качество жизни, уровень преступности, количество школ, возможности доступных активностей на свежем воздухе, уровень затрат на воспитание ребенка и стоимость аренды жилья. Результаты следующие.

Лучшие города мира для семей

  • Рейкьявик (Исландия)
  • Лиссабон (Португалия)
  • Веллингтон (Новая Зеландия)
  • Таллин (Эстония)
  • Хельсинки (Финляндия)
  • Оттава (Канада)
  • Любляна (Словения)
  • Вена (Австрия)
  • Токио (Япония)
  • Канберра (Австралия)

Из всех стран Балтии только Эстонии удалось попасть в рейтинг, причем на довольно почетное — четвертое место.

Также эксперты назвали самые здоровые города мира для жизни с детьми. В этом рейтинге учитывались 5 показателей: уровень счастья, уровень загрязнения в городе, уровень преступности, качество жизни и уровень затрат на содержание ребенка.

Согласно этому рейтингу, на первом месте оказался Хельсинки. Помимо него в первую десятку из городов ЕС вошли Стокгольм (на 6-м месте), Амстердам (на 8-м) и Копенгаген (на 9-м).

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Дети и родители Исследование
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