Статья-примирение для всех родителей. Почему вечные споры о том, "как лучше" и "правильнее" не приносят добра

Когда я пишу статью для родителей, я обычно выбираю определенную тему и стараюсь выделить в ней основное, максимально возможно сопровождая полезными ссылками. Но сегодня статья для всех. Она о том, что касается каждого родителя. Где критерий "хорошести" родителя? Как определить, правильно ли ты поступаешь? Есть ли идеал?

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С одной стороны, я, как приверженец естественного родительства, могла бы сказать, что критерии есть. То, что естественно, то и является залогом максимального блага для ребенка, как физического, так и эмоционального его здоровья.

Понятие естественного ухода и воспитания тоже довольно расплывчаты. Если мы говорим о типе вскармливания, то да, состав молока и смеси сравнить невозможно, тысячи уникальных компонентов против сотни фабричных. Если о приучении к самостоятельному засыпанию, то да, есть миллион исследований, подтверждающих негативное влияние этих методов на ребенка. Если о воспитании, то "теория привязанности" это концепция, в основе которой лежит понимание физиологии ребенка, стадий его развития, и прекрасно подходит тем, кто борется за естественность. Но! Жизнь многогранна.

Родительство — это миллион важных решений каждый день. Это добрые слова в важный момент. Это бессонные ночи, это миллион "но" в бытовой жизни. И важно, выбирая свой путь воспитания ребенка, не опускаться до так называемых "низких вибраций", не начинать "причинять добро" и доказывать остальным, что они не правы. Не обвинять. Ведь идеальных родителей нет. Есть самые лучшие. Для каждого ребенка они свои.

Делиться знаниями, поддерживать. Это важно. Вдруг вовремя протянутая рука помощи в виде полезной информации или контакта хорошего врача, кого-то подвигнет к покорению новой вершины родительства. Ведь быть родителем это целая профессия. Сложная, многогранная. И останавливаться в развитии своих навыков — нельзя.

Вечные споры о том, "как лучше", "правильнее" не приносят добра, так как идут от собственного эгоизма, гордости, желания быть "лучшим", с обязательным громким заявлением об этом общественности.

Вот поэтому я не очень люблю вести блоги, где много этого "эго". А больше работаю лично. Тогда я чувствую человека и какую именно информацию, поддержку я могу дать здесь и сейчас. Поэтому администрирую чаты поддержки беременных, кормящих мам в WhatsApp. Поэтому я пишу статьи, потому что их находят те, кто ищет! Кому нужна информация именно сейчас.

Спокойного вам родительства! Без оглядок на других. С миром в душе. Когда слушаете свое сердце, оно не обманет.

По вопросам семинаров, личных консультаций меня можно найти в Instagram или Facebook. И добро пожаловать в Школу естественного материнства!