Терпение и спокойствие мамы — лучшая инвестиция в будущее

Тема грудного вскармливания — это не только о кормлении своим молоком, это еще и об отношениях между мамой и малышом. К сожалению, даже сегодня, несмотря на обилие информации, все еще живы мифы о том, что ребенка опасно баловать, много держать на руках и тем более долго кормить грудью, ведь привыкнет, процесс сепарации от матери будет происходить тяжело, адаптация к нашему сложному миру — тоже. Эта статья для мам, которые в стадии формирования своей концепции материнства.

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Сколько бы не ссылались мы с коллегами из нашей школы на теорию привязанности, сколько бы таких же активистов не распространяли подобную информацию в сети, сколько бы ни проходило вебинаров и семинаров по всему миру, все равно люди, выросшие на Споке (американский педиатр, автор популярных книг по уходу за детьми), живут в реальности, которую создали для них когда-то. И хоть эта реальность сурова, и последствия они ощущают и уже будучи взрослыми людьми, она кажется им правильной.

Ваше принятие ребенка таким, какой он есть, ваше спокойствие при его плаче и истериках, ваша уверенность в том, что вы самая лучшая мама, ваши всегда открытые объятия без всяких "но ты уже взрослый" — это лучшая инвестиция в настоящее взросление ваших детей. И да, кормление грудью это о том же. Кроме стволовых клеток, иммуноглобулинов и витаминов, которые присутствуют в грудном молоке на любом сроке кормления, это еще и нежность, надежность маленького мира крохи, мамины объятия, которые важны.

Если вы наберетесь терпения, то через время ваш ребенок вас удивит. И тех, кто пропагандировал противоположные взгляды — тоже. Просто произойдет прекрасное превращение малыша в самостоятельного уверенного в себе человека, у которого есть под ногами твердый фундамент. Родительская любовь, приятие, забота, которые были без условий и в избытке. С таким фундаментом под ногами идти можно уверенно по жизни.

В подтверждение тому история девушки Инны из Москвы, у которой четверо детей. Она искренне рассказывает для вас, как менялся ее взгляд на материнство, и надеюсь, ее опыт поможет кому-то выбрать правильный путь в своем родительстве.

"Меня всегда старшие родственники учили, что ребенок будет самостоятелен только в одном случае — если его как можно раньше оторвать от матери.

Детство и юность прошли под девизом — дети приходят в этот мир, чтобы отобрать жизнь родителей (подробнее об этом, кстати, можно почитать в статье Л. Петрановской "Травмы поколений"). В результате, конечно, я хорошо усвоила этот урок и детей принялась воспитывать именно так. Думаю, что проблемы с кормлением первых двух детей в некоторой степени связаны и с подсознательным нежеланием "оказаться в конце жизни" и привязаться к детям. О детях я заботилась, но следила, чтобы им не показалось, что "мною можно манипулировать".

Когда я ждала третьего ребенка, я услышала о такой версии, что ребенка надо напитать мамой и тогда он сам слезет с рук. Идея в моих глазах выглядела чистым бредом, потому что мои старшие дети (на тот момент 1,5 года и 6,5 лет) при любой удобной возможности намертво в меня вцеплялись. Я никогда не слышала, чтобы какой-то ребенок добровольно отпускал маму (видимо потому, что все дети в моем окружении воспитывались как я и воспитывали так же своих детей).

Постепенно я поняла — чтобы попытаться кормить своего третьего ребенка, мне придется чаще брать его на руки. Это было ужасно для меня, ведь я должна была, по моему мнению, потерять всю самостоятельность — и свою и ребенка, чтобы попытаться (без существенных, как мне казалось, шансов на успех) кормить грудью.

Скрепя сердце, я решила пойти на это, потому что второй ребенок чуть не стал инвалидом на смеси, и мне казалось важнее всего обойтись без нее в этот раз. Сын до 7 месяцев ел каждые 30 минут. Я часто думала о том, какого "маменькиного сынка" я выращу, и чем это аукнется во взрослой жизни. Но вдруг однажды месяцев как раз в 7 сын начал меня отпихивать. Я не понимала в чем дело. Плачет, уползает… Я устала и посадила его в кроватку. И о чудо — ребенок просто сел и стал играть сам с игрушками, которые были в кроватке. Этот эпизод стал повторяться раз в 3 — 4 дня и вскоре я поняла — он просто стал нуждаться в некотором времени наедине с собой, без меня. Для меня это было невероятным откровением.

Я вспомнила про теорию привязанности и подумала — а что, если не совсем бред? Следующий год я наблюдала и периодически обнаруживала признаки того, что теория работает.

Примерно в 2 года выяснилось, что можно уйти из дома, а ребенок тебе помашет ручкой и скажет "пока, мама". Вскоре родился следующий малыш, я стала кормить тандемом и замечала, что эта пара детей существенно более уверена в себе, чем предыдущая пара, гораздо самостоятельнее и менее тревожна.

В этом году сын один ездил на свои первые спортивные сборы (а ведь дома он еще прикладывается к груди, тандем с младшей сестрой, и частенько спит с нами). Нам звонил тренер и сказал, что он очень доволен нашим сыном, который является самым младшим в группе и доставляет самое маленькое количество проблем с дисциплиной и режимом. Засыпает сам, ночью не встает, домой не просится, всегда только на позитиве. И самое важное для меня — сам умеет регулировать свою нагрузку и отдых, спокойно сообщая тренеру, что он устал и ему нужен перерыв на 5 минут. Все самое страшное, что я себе представляла, ни на секунду не оправдалось".

Мамы, слушайте свое сердце!

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