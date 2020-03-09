Даже самый умный и талантливый ребенок, который учится на отлично, может прийти домой из школы и радостно рассказать родителям, что получил за контрольную девятку, а в ответ услышать: "А почему не десятку?" Этот вопрос может показаться совершенно нормальным, но есть школьники, которые постоянно чувствуют колоссальное давление и необходимость любой ценой быть лучше всех, чтобы мама и папа им гордились. Любой родитель, безусловно, желает своему ребенку только лучшего, но предъявление слишком высоких требований может дать обратный эффект.

Одно дело — если ребенок вместе с родителями ставит цели, которые мотивируют его учиться. Другое — если родители не оставляют детям выбора, ждут от них самых высоких отметок по всем предметам, а вдобавок еще и нагружают его внеклассными занятиями. О том, почему родители возлагают на детские плечи непосильную ношу и чем это может обернуться, рассказывает клинический психолог Центра ресурсов для подростков Хелена Адеянова и социальный педагог основной школы им. Фрича Бривземниека Даце Шетлере.

Родители пытаются реализовать собственные амбиции

Психолог Хелена Адеянова отмечает, что любой родитель желает своему ребенку только самого лучшего. Престижная гимназия, пять различных кружков, которые школьник вынужден посещать после занятий — только вершина айсберга. "Ошибка состоит в том, что современного человека оценивают по его достижениям, и зачастую родители одновременно и заботятся о своих детях, и думают, что их как родителей будут оценивать по тому, насколько хорошо их ребенок учится", — объясняет Адеянова.