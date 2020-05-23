Тссссс, тихо! Секреты, как научить "громких" детей соблюдать и любить тишину

В период, когда многие вынуждены работать удаленно, особенно нелегко родителям, поскольку им в домашних условиях приходится эффективно выполнять одновременно рабочие и родительские обязанности. Зачастую сконцентрироваться мешают громкие звуки, которые создают дети. О том, как минимизировать царящий на фоне шум и гам, DELFI Woman рассказывает руководитель студии детского развития Montessori Studija Алина Лебедева.

Занятый ребенок — свободный родитель

Любому ребенку требуется родительское внимание. Количество необходимого внимания определяется возрастом, темпераментом ребенка, а также видом психологической привязанности.

Но помимо этих трех факторов, на которые повлиять невозможно, есть и другие, а именно — количество и качество тех занятий, которые есть для ребенка в открытом доступе.

В одной из своих предыдущих статей я описала более 20 увлекательных занятий для детей дошкольного возраста, которые помогут не только занять ребенка, освободив тем самым время и внимание родителей, но также помогут развить такие навыки как концентрация внимания, координация, мелкая моторика и интеллектуальные способности.

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Чтобы развивающая среда "работала" и по-настоящему увлекала ребенка, проявите терпение и наблюдательность. Обеспечьте среду теми развивающими пособиями, которые подходят ребенку по возрасту и с которыми он способен наиболее долго продуктивно заниматься.

Упражнение тишины

Помимо создания увлекательных развивающих материалов, в Монтессори педагогике есть еще один секрет, который мог бы сильно помочь родителям. А именно: мы учим детей соблюдать и любить тишину с помощью специального упражнения, которое так и называется: "упражнение тишины". Это упражнение знают и любят педагоги по всему миру.

Регулярно практикуя это упражнение, ребенок не только учится соблюдать тишину. У него также улучшаются способности к регуляции поведения, самоконтролю и развиваются волевые качества. Упражнение тишины также отличный способ релаксации, так как обеспечивает отдых для центральной нервной системы.

Как и в любом другом упражнении, успех достигается не сразу. На начальном этапе можете делать упражнение коротким, например одну минуту. Затем, когда навык ребенка окрепнет, увеличьте время до двух, трех, пяти минут и более.

Упражнение тишины можно практиковать и как ежедневный ритуал, например, перед завтраком, либо можете устраивать его спонтанно посреди дня. Вы можете делать его каждый раз, когда чувствуете, что ребенок ведет себя громче, чем хотелось бы. Урок тишины поможет ему успокоиться. В таком случае важно не превращать упражнение в наказание, а преподносить его как действие, которое вы оба совершаете с радостью и увлеченно.

Суть упражнения состоит в том, что мы не издаем никаких звуков и по возможности не производим никаких движений. Вместе с ребенком мы замираем и концентрируем свое внимание. При этом важно, чтобы в окружающей обстановке не было никакого шума. Советую выключить телевизор, звук на телефоне, и прикрыть окно, особенно если живете на шумной улице.

Разнообразие упражнений

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Есть много способов проводить упражнение тишины — его можно делать лежа или сидя, с открытыми, или с закрытыми глазами, наблюдая за чем-либо, или просто прислушиваясь к окружающему миру.

Детям, которым трудно усидеть на месте, особенно детям до 3 лет рекомендуется проделывать упражнение лежа. При этом можно закрыть глаза. Объясните ребенку правила игры и договоритесь, что дотронетесь до него, когда можно будет двигаться и разговаривать.

Детки постарше во время упражнения уже могут сидеть — на полу или на стуле. Можно закрыть глаза, или оставить их открытыми. Если ребенку трудно сосредотачиваться, возьмите какой-либо предмет, за которым он сможет наблюдать. Прекрасно подойдут песочные часы. Ребенок не только будет смотреть на пересыпающийся песок, но он также будет осознавать, сколько времени еще осталось до конца упражнения. В качестве предмета для наблюдения можно также использовать прозрачную вазу с водой, в которую вы можете капать пипеткой чернила или краску. Подобное зрелище, как правило, завораживает ребенка.

Ребенку, у которого хорошо получается концентрироваться, можно давать задание прислушиваться к звукам окружающего мира и затем обговорить с ним, что каждый из вас слышал, будь то пение птиц за окном, капли дождя или лай соседской собаки.

Учимся говорить тихо

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После того, как упражнение тишины закончилось, мы не начинаем сразу громко разговаривать и шуметь. Обратитесь к ребенку шепотом, договоритесь разговаривать и вести себя тихо.

Детям в дошкольном возрасте трудно регулировать громкость голоса. Бывает, что ребенок вообще не умеет говорить тихо, и тогда мы можем его этому научить. Расскажу один простой и действенный способ, который уже много лет использую в работе.

Вам понадобится считалочка. Если у ребенка уже есть любимая считалочка — замечательно. Если нету, вспомните свою любимо считалку из детства или найдите что-то интересное в интернете. Например:

Тише, мыши, кот на крыше,

А котята еще выше.

Кот пошел за молоком,

А котята кувырком.

Кот привел без молока,

А котята ха-ха-ха.

Сначала учим считалку. Это также отличное упражнение для развития речи, о котором уже упоминала в предыдущей статье. Первый раз мы вместе произносим считалку обычным голосом. Следующий раз договариваемся произносить громче. Можем сделать еще один более громкий раз — наши голоса будут уже близки к крику. Затем также постепенно произносим считалку тише — делаем голос тише с каждым разом, пока не дойдем до шепота.

Таким образом ребенок учится понимать, что такое говорить громко и тихо, учится контролировать громкость голоса и произвольно переходить на шепот.

Совет

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Обращаясь к ребенку с просьбой вести себя тише, делайте это тихим голосом. Для этого, возможно, придется перейти в другую комнату или подойти к ребенку поближе.

Можно также дотронуться до его плеча, тем самым обратив на себя большее внимание. Да, это потребует немного больше времени и усилий, чем громкая команда, зато и эффект вы произведете больший.

Останьтесь возле ребенка еще несколько секунд, поговорите с ним тихим голосом и мягким движением передвиньте некоторые из его вещей, тем самым показав пример тихого и бережного поведения.