"Ты сможешь!". Тренер Никита Авдеев в Международный день защиты детей представил музыкальное послание сыну

Весной 2020 года владелец фитнес-клуба "OWL GYM Riga", тренер с 12-летним стажем Никита Авдеев рассказал читателям DELFI Woman, как в домашних условиях с использованием самых обыкновенных бытовых предметов можно выполнять различные упражнения. В свою очередь сегодня он предстанет в новом качестве.

Никита признается, что еще лет пять назад на вопрос, спорт или искусство, он однозначно ответил бы спорт, а сейчас в его жизнь ворвалась музыка и увлекла не менее сильно. Как следствие, родился новый проект. Представить его широкой публике было решено 1 июня — в Международный день защиты детей.

Foto: Никита Карнач; @nikita_jojo

"Каждый отец хочет, чтобы его сын вырос настоящим мужчиной и стал успешным человеком. Я записал песню "Ты сможешь". Это мое послание сыну. Надеюсь, когда он подрастет, оценит его по достоинству. Пусть она послужит для него мотивацией идти всегда только вперед, а для меня это останется как напоминание о том, каким я был и что делал для себя и для своей семьи. Берегите своих детей и верьте в то, что ОНИ все смогут!", — подчеркивает Никита Авдеев.

Будут ли новые песни? Обязательно! Планов много. Посвятить музыкальные композиции любимой жене Анастасии, своему бренду одежды и молодежному движению "Беспредел" и своему тренажерному залу. "Друзья, делайте то, что вам нравится и будете счастливы!".