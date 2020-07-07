Ученые создали тест, который показывает, способна ли женщина зачать ребенка

Как пишет MEDdaily со ссылкой на News-medical.net, антимюллеров гормон считается маркером, показывающим, насколько хорошо женщина реагирует на лечение бесплодия. Этот гормон вырабатывают клетки, окружающие яйцеклетку. Поэтому по нему также можно понять, каков овариальный резерв (запас полноценных, качественных яйцеклеток в яичниках).

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В настоящее время гормон измеряется в сыворотке крови, взятой из вены. Показания представляют собой измерение гормона за короткий промежуток времени. Известно, что показатели в крови могут меняться за несколько часов. Показатели в волосах (гормон накапливается в стержне волоса в течение нескольких месяцев) более репрезентативны, с точки зрения длительных изменений.

Эксперты проанализировали показатели гормона в волосах и крови 152 женщин. Для контроля показателей женщинам проводили УЗИ яичников. Биологически релевантные уровни гормона были успешно выявлены в образцах волос, причем, как и ожидалось, уровни гормона снижались с возрастом пациентки. В целом показатели в волосах давали более точную картину.