Ученые: в детском молоке из бутылочек содержатся миллионы микрочастиц пластика

Младенцы, которых кормят бутылочкой, потребляют с молоком миллионы микрочастиц пластика в день, выяснили ученые из Ирландии. При этом авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Food, не призывают отказаться от использования нагретых пластиковых контейнеров, подчеркивая, что науке пока не известно ничего конкретного о вреде микрочастиц пластика для человека.

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Ученых из дублинского университета Тринити-колледж сильно удивило само число пластиковых микрочастиц, которые выделяются при высокотемпературной стерилизации популярных полипропиленовых бутылочек для младенцев.

"В прошлом году исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценивало, что человек в среднем потребляет от 300 до 600 микрочастиц пластика в день. У нас же средние цифры оказались куда выше: миллион или несколько миллионов", — сказал Guardian один из авторов исследования, профессор химии Джон Боланд. "Мы были просто ошарашены", — добавил ученый.

Микрочастицами пластика обычно считаются кусочки меньше пяти миллиметров в длину. Большинство из них меньше толщины человеческого волоса.

Как проходило исследование

Для эксперимента исследователи трижды вымыли 10 новых полипропиленовых бутылочек, а затем стерилизовали их в соответствии с рекомендациями ВОЗ, подержав пять минут в воде температурой 95 градусов Цельсия. Просушив бутылочки на воздухе, ученые затем растрясли в них смесь с кипяченой водой, остуженной до 70 градусов Цельсия.

Когда Боланд и его команда изучили жидкость из бутылочек под микроскопом, выяснилось, что в ней содержалось в среднем 4 млн микрочастиц пластика на литр.

Ученые затем сопоставили эту цифру со средним количеством молока, потребляемого младенцами из полипропиленовых бутылочек в 48 странах. Получилось, что на одного младенца приходится около полутора миллионов микрочастиц пластика в день.

Команда Боланда затем протестировала жидкость из бутылочек, которые были нагреты до менее высоких температур, и пришла к выводу, что нагрев, как и взбалтывание бутылочки, способствовал выделению большего числа микрочастиц пластика.

Полипропилен — один из самых популярных типов пластика для производства посуды и пищевых контейнеров в мире. По данным авторов исследования, 82% всех детских бутылочек для молочной смеси производят из него. Стеклянные намного менее популярны.

Ученые уже не раз находили микропластик в пище и питье человека: в бутилированной воде, в чае из пластиковых пакетиков, в рыбе. Тревожный момент состоит в том, что эти частицы могут быть потенциально токсичными для человека, однако на данный момент доказательств этому не найдено.

Профессор Боланд отмечает, что если выводы его исследования беспокоят родителей, снизить количество микрочастиц пластика в молоке реально. Этого можно достичь, по его словам, если стерилизованную бутылочку ополоснуть охлажденной кипяченой водой три раза. Смесь при этом можно смешать в непластиковой таре и потом перелить в готовую бутылочку.

В 2019 году эксперты ВОЗ проанализировали имеющиеся данные по микропластику и пришли к выводу, что на их основании нельзя сделать вывод о вреде мелких частиц пластмассы для организма человека. При этом ВОЗ призвала научное сообщество к новым исследованиям на эту тему. "Нам срочно нужно узнать больше", — говорилось в заявлении ВОЗ.